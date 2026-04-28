Ha ekkor vásároltál a Temun, pénz jár vissza - durva összeget fizet a cég

Több mint 1,3 milliárd forintos kötelezettséget kell teljesítenie a Temu európai működtetőjének egy magyar versenyhatósági eljárás nyomán. A Gazdasági Versenyhivatal közlése szerint a vállalat összesen legalább 882 millió forintot térít vissza a vásárlóknak, emellett 437 millió forintos bírságot is befizet az államkasszába.

A GVH döntése nyomán a Temu vásárlói kompenzációt kapnak a megtévesztő akciók miatt

Forrás: NurPhoto

A Temu megtévesztő akciói és nyomásgyakorló üzenetei miatt indult vizsgálat

Az eljárás még 2024 márciusában indult a platformot működtető Whaleco Technology Limited ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a cég több ponton is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot alkalmazott. A vizsgálat során a hatóság arra jutott, hogy az oldalon feltüntetett akciók egy része nem volt valós: az áthúzott árak sok esetben hamis kedvezmény látszatát keltették, az akár 95 százalékos leárazásokat pedig nem tudták hitelt érdemlően alátámasztani.

Emellett előfordult, hogy akciósnak jelölt termékeknél ténylegesen nem volt elérhető árkedvezmény, illetve a felületen megjelenő sürgető üzenetek – például időkorlátos ajánlatok – olyan módon voltak kialakítva, hogy pszichés nyomást gyakoroljanak a vásárlókra. A hatóság kifogásolta a megtévesztő környezetvédelmi és fenntarthatósági állításokat is.

A cég ugyanakkor együttműködött a hatósággal: több vitatott gyakorlatot már az eljárás során megszüntetett, és vállalta egy átfogó fogyasztóvédelmi program bevezetését is.

2000 forintos kompenzáció jár a Temu vásárlóinak

A megállapodás részeként minden olyan magyar vásárló 2000 forintos kompenzációra jogosult, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között rendelt a Temuról. Az érintettek e-mailben kapnak értesítést, amelyben egy aktiváló linken keresztül adhatják meg a visszatérítéshez szükséges adatokat, vagy választhatnak más, biztonságos fizetési módot.

Amennyiben a ténylegesen kifizetett kompenzáció összege nem éri el a 882 millió forintot, a különbözetet a vállalatnak bírságként kell befizetnie a központi költségvetésbe. Ezen felül a GVH további 437 millió forintos bírságot is kiszabott. A hatóság emlékeztetett arra is, hogy nem ez az első hasonló ügy: korábban az About You is kénytelen volt kompenzálni vásárlóit, miután megtévesztő akciókkal és nyomásgyakorló kommunikációval sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.