Harry herceg szeptember 4-én, pénteken a londoni Tower Bridge Studiosban járt, ahol videó- és podcastfelvételek készültek. A látogatásról három nappal később számoltak be az Instagramon, és fotókat is közzétettek a hercegről.

Harry herceg máris dolgozik, a projekt azonban egyelőre titkos

Forrás: Instagram

„Köszönjük Harry hercegnek, hogy a Tower Bridge Studiost választotta! Nagy öröm volt vendégül látni, és hogy aláírta a falunkat. Várjuk vissza” – írták.

Úgy tudni, Harry szinte az egész napot a stúdióban töltötte. Hogy pontosan min dolgozott, azt egyelőre titokban tartják. A felvételhez a helyszínt nem maga a herceg, hanem egy független produkciós cég foglalta le.

„Nagyon-nagyon kedves volt mindenkivel. Örömmel írta alá a hírességek falát is. Az egész munka oldott hangulatban zajlott” – mesélte a stúdió egyik munkatársa.

Titokban tartják, min dolgozott Harry herceg

A Tower Bridge Studios zárt forgatásokat is biztosít, vagyis a produkciós cégek úgy bérelhetik ki a helyszínt hang- és videófelvételekhez, hogy kívülállók nem juthatnak be. A stúdió egy zárt, őrzött komplexumban található, ezért hírességek és más ismert emberek is előszeretettel használják, ha zavartalanul szeretnének dolgozni.

Ez volt az első alkalom, hogy Harryt munka közben látták azóta, hogy augusztus 26-án Meghannel és két gyermekükkel megérkeztek Angliába. A család a birminghami repülőtéren landolt, mindössze egy héttel azután, hogy nyilvánosságra került: hosszabb időre visszaköltöznek Nagy-Britanniába.

Harry herceg és Meghan Markle új, a királyi családtól független otthont alakított ki az országban. A hétéves Archie és az ötéves Lilibet szeptemberben kezdi meg az iskolát, ám azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hova fognak járni.

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