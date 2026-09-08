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Nem azért alszanak a macskák a gazdájuk ágyán, mert kényelmes: ez a valódi oka

Shutterstock - Elena Shishkina
ösztön viselkedés macska
Klusovszki Kíra
2026.09.08.
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Nem véletlen, ha kedvencünk éjszakánként mindig ugyanahhoz az emberhez bújik. A macska számára az alvóhely sokkal többet jelent egyszerű kényelemnél. Mutatjuk, miért teszi!

Biztos minden macskagazdival előfordult már, hogy mire lefekvéshez készülődött, a cica szépen befészkelte magát az ágyba, és hiába próbálta arrébb tessékelni, esze ágában sem volt megmozdulni az állatnak. De miért éppen mellettünk szeret aludni?

Sok gazdira pozitívan hat, ha mellettük alszik a macska.
Nem csak az állatra, de a gazdikra is pozitívan hat, ha éjszaka mellettük alszik a macska. 
Forrás: Shutterstock
  • Bár a macskák gyakran váltogatják a pozíciójukat, egyáltalán nem veszik félvállról azt, végül hol alszanak el. 
  • Ha kedvencünk éppen a mi ágyunkban talál nyugalomra, akkor különösen megbízhat bennünk. 
  • Mutatjuk azt a 4 okot, amiért a macska ennyire keresi a közelségünket.

Nem mindegy hol alszik a macska

A macskák számára az alvás egy különösen kiszolgáltatott állapot, ezért egyáltalán nem mindegy, hol és ki mellett hajtják álomra a fejüket. Bár a napi 12–18 órás pihenésük alatt gyakran váltogatják a helyüket és a pozíciójukat, mégis az, hogy végül hol nyugszanak meg, egyfajta bizalmi kérdésként is felfogható. 

Éppen ezért, ha a macskánk rendszeresen a közelünkben tölti az éjszakát, az arra utalhat, hogy mellettünk igazán biztonságban érzi magát.

Ráadásul miközben mi békésen alszunk, még arra az időre sem feltétlenül kapcsol ki teljesen; továbbra is érzékenyen reagálhat a környezet hangjaira, és figyelemmel kísérheti, mi történik körülötte. 

4 ok, amiért keresik a közelségünket

  • Kötődik hozzánk

Mivel a macskák társaságkedvelő állatok, szívesen pihennek azok közelében, akikhez kötődnek. Éppen ezért nem is véletlen, ha a kanapén ülve az ölünkbe telepszik, éjszaka pedig az ágyban is mellénk bújik. 

  • Melegre és kényelemre vágyik

A macskák is szeretik a kényelmet, ezért ágyunk a puha takaró és a testünk melege miatt számukra különösen csábító alvóhely lehet. 

Azonban érdemes figyelnünk, hisz ha egyszer megszokják ezt a kellemes kuckót, könnyen lehet, hogy többé már nem is alszanak majd a saját fekhelyükön. 

  • Biztonságban érzi magát mellettünk 

Alvás közben a macskák kevésbé tudnak reagálni a környezetükre, ezért ösztönösen olyan helyet keresnek, ahol biztonságban érezhetik magukat. Mivel gazdájuk közelsége megnyugtatóan hat rájuk, könnyebben ellazulnak és kellemesebben pihenhetnek. 

  • Már a saját helyének tartja 

Hiába a mi ágyunk, a macskák territoriális állatok, így könnyen lehet, hogy a cica fejében ez már rég az ő felségterülete. Ha rendszeresen ugyanoda fekszik, idővel lehet, hogy már saját, megszokott helyeként tekinthet rá.

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