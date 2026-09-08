Nem azért alszanak a macskák a gazdájuk ágyán, mert kényelmes: ez a valódi oka

Biztos minden macskagazdival előfordult már, hogy mire lefekvéshez készülődött, a cica szépen befészkelte magát az ágyba, és hiába próbálta arrébb tessékelni, esze ágában sem volt megmozdulni az állatnak. De miért éppen mellettünk szeret aludni?

Nem csak az állatra, de a gazdikra is pozitívan hat, ha éjszaka mellettük alszik a macska.

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Bár a macskák gyakran váltogatják a pozíciójukat, egyáltalán nem veszik félvállról azt, végül hol alszanak el.

Ha kedvencünk éppen a mi ágyunkban talál nyugalomra, akkor különösen megbízhat bennünk.

Mutatjuk azt a 4 okot, amiért a macska ennyire keresi a közelségünket.

Nem mindegy hol alszik a macska

A macskák számára az alvás egy különösen kiszolgáltatott állapot, ezért egyáltalán nem mindegy, hol és ki mellett hajtják álomra a fejüket. Bár a napi 12–18 órás pihenésük alatt gyakran váltogatják a helyüket és a pozíciójukat, mégis az, hogy végül hol nyugszanak meg, egyfajta bizalmi kérdésként is felfogható.

Éppen ezért, ha a macskánk rendszeresen a közelünkben tölti az éjszakát, az arra utalhat, hogy mellettünk igazán biztonságban érzi magát.

Ráadásul miközben mi békésen alszunk, még arra az időre sem feltétlenül kapcsol ki teljesen; továbbra is érzékenyen reagálhat a környezet hangjaira, és figyelemmel kísérheti, mi történik körülötte.

4 ok, amiért keresik a közelségünket

Kötődik hozzánk

Mivel a macskák társaságkedvelő állatok, szívesen pihennek azok közelében, akikhez kötődnek. Éppen ezért nem is véletlen, ha a kanapén ülve az ölünkbe telepszik, éjszaka pedig az ágyban is mellénk bújik.

Melegre és kényelemre vágyik

A macskák is szeretik a kényelmet, ezért ágyunk a puha takaró és a testünk melege miatt számukra különösen csábító alvóhely lehet.

Azonban érdemes figyelnünk, hisz ha egyszer megszokják ezt a kellemes kuckót, könnyen lehet, hogy többé már nem is alszanak majd a saját fekhelyükön.

Biztonságban érzi magát mellettünk

Alvás közben a macskák kevésbé tudnak reagálni a környezetükre, ezért ösztönösen olyan helyet keresnek, ahol biztonságban érezhetik magukat. Mivel gazdájuk közelsége megnyugtatóan hat rájuk, könnyebben ellazulnak és kellemesebben pihenhetnek.

Már a saját helyének tartja

Hiába a mi ágyunk, a macskák territoriális állatok, így könnyen lehet, hogy a cica fejében ez már rég az ő felségterülete. Ha rendszeresen ugyanoda fekszik, idővel lehet, hogy már saját, megszokott helyeként tekinthet rá.