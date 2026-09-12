„Valaki kell nekem is...”: ezért vágyunk ősszel sokkal jobban egy tartós kapcsolatra

Lassan beköszönt az igazi ősz, az időjárásban is egyre inkább érezzük az évszakváltást. Rövidülnek a nappalok, hűvösebbek az esték, véget ér a nyári pezsgés – és vele együtt sokunkban felerősödik a bekuckózás és a kapcsolódás iránti vágy. A cuffing season éppen ezt az időszakot írja le: egyszer csak sokkal csábítóbbnak tűnik valakihez tartozni, mint magányosan szürcsölgetni otthon a meleg teát.
Cuffing season: amikor jó lenne valakihez tartozni
A cuffing season kifejezés szó szerinti jelentése a „megbilincselési szezon”: a cuff a bilincsre utal, átvitt értelemben pedig arra, hogy „hozzákötjük” magunkat valakihez. A szókapcsolat egy amerikai szlengből ered, ami már 2011-ben felbukkant az amerikai egyetemi lapokban – később a közösségi média és a popkultúra tette széles körben ismertté és trendivé.
A cuffing season általában ősszel kezdődik, és a hideg hónapokon át, nagyjából márciusig tart. Eredeti értelmében ráadásul nem feltétlenül az örök szerelem megtalálásáról szól: sokkal inkább arról, hogy valaki partnert keres magának erre az időszakra.
Nem csak városi legenda: a számokban is látszik a különbség
Érdekes módon a randizási szokásokban valóban megfigyelhető egyfajta évszakszintű változás. Korábbi Facebook-statisztikák szerint október és február között gyakrabban állították az emberek „kapcsolatban” státuszra a profiljukat, márciusban viszont megugrott azok száma, akik ismét egyedülállóként definiálták magukat.
Más felmérések is arra utalnak, hogy ősszel valami valóban megváltozik bennünk: egy 1500 személy részvételével készült felmérésben 70 százalék vélte úgy, hogy az emberek a hidegebb hónapokban hajlamosabbak komoly kapcsolatot keresni. Amikor pedig azt kérdezték, ők maguk melyik évszakban a legmotiváltabbak a párkeresésre, 38 százalék az őszt választotta – a tavaszt 32, a nyarat 17, a telet pedig mindössze 13 százalék.
Egy újabb kutatás szerint a szinglik körülbelül fele többet gondol a randizásra a cuffing season alatt, négyből nagyjából egy ember pedig azért is belevágna egy téli kapcsolatba, hogy ne érezze magát magányosnak – főleg karácsony és a Valentin-nap környékén.
De mi történik velünk ősszel?
A cuffing season mögött nincs bizonyított biológiai törvényszerűség, a jelenséget azonban pofonegyszerű megérteni. Nyáron utazunk, programokra, koncertekre járunk, késő estig világos van, és rengeteg inger ér bennünket. Ősszel lelassul körülöttünk a világ: jóval több időt töltünk otthon, közelednek az ünnepek, és felértékelődhet a biztonság, az intimitás és az összetartozás érzése.
Spirituális szempontból is különleges időszak ez. Miközben a természet lelassul és visszahúzódik, mi magunk is könnyebben fordulunk befelé. Talán olyan kérdéseket is felteszünk magunknak, amelyeknek a nyári nyüzsgésben nem adtunk teret: kivel szeretném valójában megosztani az élményeimet és az életemet?
Ha téged is elkap a kuckózási vágy, fordítsd a javadra!
Nincs azzal semmi baj, ha ősszel jobban vágysz egy társra. Arra figyelj, hogy ne pusztán „valakit” keress az ágyad másik térfelére, a takaró alá. Gondold végig, hogyan szeretnéd érezni magad egy kapcsolatban. Érzelmi biztonságra, szenvedélyre, közös jövőre vagy mély lelki kapcsolódásra vágysz leginkább? Mik azok az értékek, amelyekből már nem szeretnél többé engedni? És milyen régi kapcsolati mintát kellene végre elengedned?
Miközben őszinte párbeszédet folytatsz önmagaddal, közben azért adj lehetőséget az életnek is. Menj társaságba, fogadj el egy meglepő meghívást, próbálj ki új helyeket, vagy adj esélyt annak, akit első pillantásra talán nem az ideálodnak gondolnál. A szándék nagyon fontos a bevonzáshoz, de a szerelem beengedéséhez nekünk is ki kell nyitnunk az ajtót.
Egyetlen dologra figyelj: ne a magánytól való félelem válasszon helyetted!
Téli románcból valódi szerelem?
A cuffing season egyik legérdekesebb kérdése éppen az, mi történik majd tavasszal? Amikor hosszabbak lesznek a nappalok, újra megtelnek programokkal a hétvégéink, és már nem a kanapé tűnik a világ legszuperebb helyének, majd akkor derül ki, valóban egymásra vágytunk-e, vagy csak arra az érzésre, hogy tartozunk valakihez...
Amikor már odakint is meleg van, vajon még mindig egymástól forrósodik majd fel a szívünk?
Az alábbi cikkeinket is ajánljuk: