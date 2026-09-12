„Valaki kell nekem is...”: ezért vágyunk ősszel sokkal jobban egy tartós kapcsolatra

Lassan beköszönt az igazi ősz, az időjárásban is egyre inkább érezzük az évszakváltást. Rövidülnek a nappalok, hűvösebbek az esték, véget ér a nyári pezsgés – és vele együtt sokunkban felerősödik a bekuckózás és a kapcsolódás iránti vágy. A cuffing season éppen ezt az időszakot írja le: egyszer csak sokkal csábítóbbnak tűnik valakihez tartozni, mint magányosan szürcsölgetni otthon a meleg teát.

Cuffing season: ősszel sokunkban felerősödik a bekuckózás és a kapcsolódás iránti vágy.

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Cuffing season: amikor jó lenne valakihez tartozni

A cuffing season kifejezés szó szerinti jelentése a „megbilincselési szezon”: a cuff a bilincsre utal, átvitt értelemben pedig arra, hogy „hozzákötjük” magunkat valakihez. A szókapcsolat egy amerikai szlengből ered, ami már 2011-ben felbukkant az amerikai egyetemi lapokban – később a közösségi média és a popkultúra tette széles körben ismertté és trendivé.

A cuffing season általában ősszel kezdődik, és a hideg hónapokon át, nagyjából márciusig tart. Eredeti értelmében ráadásul nem feltétlenül az örök szerelem megtalálásáról szól: sokkal inkább arról, hogy valaki partnert keres magának erre az időszakra.

Nem csak városi legenda: a számokban is látszik a különbség

Érdekes módon a randizási szokásokban valóban megfigyelhető egyfajta évszakszintű változás. Korábbi Facebook-statisztikák szerint október és február között gyakrabban állították az emberek „kapcsolatban” státuszra a profiljukat, márciusban viszont megugrott azok száma, akik ismét egyedülállóként definiálták magukat.

Más felmérések is arra utalnak, hogy ősszel valami valóban megváltozik bennünk: egy 1500 személy részvételével készült felmérésben 70 százalék vélte úgy, hogy az emberek a hidegebb hónapokban hajlamosabbak komoly kapcsolatot keresni. Amikor pedig azt kérdezték, ők maguk melyik évszakban a legmotiváltabbak a párkeresésre, 38 százalék az őszt választotta – a tavaszt 32, a nyarat 17, a telet pedig mindössze 13 százalék.

Egy újabb kutatás szerint a szinglik körülbelül fele többet gondol a randizásra a cuffing season alatt, négyből nagyjából egy ember pedig azért is belevágna egy téli kapcsolatba, hogy ne érezze magát magányosnak – főleg karácsony és a Valentin-nap környékén.