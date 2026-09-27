Ezt a bizarr gyümölcsöt kitiltották a szállodákból és a tömegközlekedésről − Mégis méregdrága luxuscsemege

Van gyümölcs, amelynek illata friss, édes, és van egy olyan is, amelynek már a szállításától is ódzkodnak bizonyos helyeken. A durián pontosan ebbe a második kategóriába tartozik. A Délkelet-Ázsiában őshonos, tüskés héjú különlegességet sokan a világ egyik legkülönösebb csemegéjeként tartják számon, és nem véletlenül kapta a „gyümölcsök királya” becenevet.

Van egy gyümölcs, a durián, amit sok helyről kitiltottak a szaga miatt.

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Egy különleges gyümölcs, amelynek hírhedt illata legalább annyira megosztó, mint az íze.

Ázsiában egészen másképp tekintenek rá, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.

Megmutatjuk, mi teszi ennyire különlegessé, és miért lett belőle valódi luxuscsemege.

A durián az a gyümölcs, amit szaga miatt sok helyről kitiltottak

A durián egyszerre vált ki rajongást és értetlenséget. Egyesek számára krémes, édeskés, összetett íze miatt igazi különlegesség, mások viszont már a szagát is nehezen viselik. Szingapúr élelmiszer-biztonsági hatósága is a jellegzetesen erős szagát emeli ki, amely az egyik legismertebb sajátossága. Nem véletlen tehát, hogy turistaként Ázsia egyes részein találkozhatunk olyan feliratokkal, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad bevinni egy adott épületbe vagy járműbe. A korlátozások elsősorban a zárt terekben különösen intenzíven terjedő szag miatt alakultak ki.

A durián különlegessége elsősorban az aromájában rejlik. A jellegzetes szag kialakulásában többféle illékony kénvegyület is szerepet játszik, amelyek együtt adják azt az összetett aromát, amelyet egyesek hagymásnak, fokhagymásnak vagy kénesnek éreznek. Ez az oka annak, hogy a gyümölcs zárt térben különösen problémás lehet.

Ami egy rajongónak ínycsiklandó illat, az másnak kifejezetten kellemetlen lehet – ráadásul a szag sokáig megmaradhat a környezetben. Szállítása ezért több helyen szabályozott.

Nem arról van szó, hogy egész országokban általánosan törvény tiltja a gyümölcsöt, hanem arról, hogy bizonyos szolgáltatók és intézmények saját szabályokat alkalmaznak. Tömegközlekedési eszközökön, szállodákban és más zárt helyeken ezért gyakran találkozhatunk duriánra vonatkozó tiltással vagy korlátozással.