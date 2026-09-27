Ezt a bizarr gyümölcsöt kitiltották a szállodákból és a tömegközlekedésről − Mégis méregdrága luxuscsemege

Van gyümölcs, amelynek illata friss, édes, és van egy olyan is, amelynek már a szállításától is ódzkodnak bizonyos helyeken. A durián pontosan ebbe a második kategóriába tartozik. A Délkelet-Ázsiában őshonos, tüskés héjú különlegességet sokan a világ egyik legkülönösebb csemegéjeként tartják számon, és nem véletlenül kapta a „gyümölcsök királya” becenevet.
- Egy különleges gyümölcs, amelynek hírhedt illata legalább annyira megosztó, mint az íze.
- Ázsiában egészen másképp tekintenek rá, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.
- Megmutatjuk, mi teszi ennyire különlegessé, és miért lett belőle valódi luxuscsemege.
A durián az a gyümölcs, amit szaga miatt sok helyről kitiltottak
A durián egyszerre vált ki rajongást és értetlenséget. Egyesek számára krémes, édeskés, összetett íze miatt igazi különlegesség, mások viszont már a szagát is nehezen viselik. Szingapúr élelmiszer-biztonsági hatósága is a jellegzetesen erős szagát emeli ki, amely az egyik legismertebb sajátossága. Nem véletlen tehát, hogy turistaként Ázsia egyes részein találkozhatunk olyan feliratokkal, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad bevinni egy adott épületbe vagy járműbe. A korlátozások elsősorban a zárt terekben különösen intenzíven terjedő szag miatt alakultak ki.
A durián különlegessége elsősorban az aromájában rejlik. A jellegzetes szag kialakulásában többféle illékony kénvegyület is szerepet játszik, amelyek együtt adják azt az összetett aromát, amelyet egyesek hagymásnak, fokhagymásnak vagy kénesnek éreznek. Ez az oka annak, hogy a gyümölcs zárt térben különösen problémás lehet.
Ami egy rajongónak ínycsiklandó illat, az másnak kifejezetten kellemetlen lehet – ráadásul a szag sokáig megmaradhat a környezetben. Szállítása ezért több helyen szabályozott.
Nem arról van szó, hogy egész országokban általánosan törvény tiltja a gyümölcsöt, hanem arról, hogy bizonyos szolgáltatók és intézmények saját szabályokat alkalmaznak. Tömegközlekedési eszközökön, szállodákban és más zárt helyeken ezért gyakran találkozhatunk duriánra vonatkozó tiltással vagy korlátozással.
Erős aromája miatt különösen a zárt terekben okozhat problémát. Ezekben a helyiségekben ugyanis nincs lehetőség arra, hogy az illat gyorsan eloszoljon, ezért a szolgáltatók sok esetben inkább teljesen megtiltják a bevitelét. Ez turistaként is fontos információ lehet: ha Ázsiában járunk, mindig érdemes megnézni a helyi szabályokat, mielőtt duriánt viszünk magunkkal szállodába, járműre vagy más zárt helyre. 2023-ban egy thai buszsofőr azt állította, hogy a gyümölcs miatt ájult el munka közben, de olyan is volt, mikor kiürítették miatta a Melbourne-i egyetemet, miután gázszivárgásként azonosították az ismeretlen szagot. A rothadásra emlékeztető, erőteljes szagért a gyümölcsben képződő etionin nevű aminosav tehető felelőssé, aminek a vadonban fontos szerepe van, ugyanis a növény ezzel vonzza magához az állatokat, amik megeszik a termését és szétszórják a magvait.
A gyümölcs rajongói számára ez persze nem jelent akadályt. Különleges kultúrája éppen azt mutatja, mennyire szubjektív lehet az ízlés: ami az egyik embernek elviselhetetlen szag, az a másiknak egy drága gasztronómiai különlegesség. És talán éppen ez a durián legérdekesebb tulajdonsága: kevés gyümölcs képes arra, hogy egyszerre legyen kitiltott kellemetlenség és prémium luxuscsemege. A friss egész gyümölcs ára egyébként Magyarországon jellemzően 30 000 és 48 000 forint között mozog darabonként vagy kilogrammonként a különlegesebb import, míg a fagyasztott vagy feldolgozott változatok olcsóbbak
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