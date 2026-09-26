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lesley hornby

Újra Twiggyről beszél a divatvilág − Így fest most 77 évesen az ikonikus modell: GALÉRIA

lesley hornby modell twiggy sadie frost galéria
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A hatvanas évek legendás modellje 77 évesen ismét reflektorfénybe került. Egy róla készült új dokumentumfilm mutatja be a rendkívüli karriert, amely egy londoni tinédzser hajvágásával kezdődött, majd a világ egyik legismertebb arcává tette Lesley Hornbyt, azaz Twiggyt.

Ikon volt és az is maradt. Sadie Frost dokumentumfilmet forgatott róla, amelynek a bemutatóin ő is részt vett. Twiggy szinte egyik napról a másikra lett világsztár, 77 éves elmúlt, de természetes megjelenésének köszönhetően ma is felismerhető. 

Twiggy Sadie Frost filmjével újra a figyelem középpontjába került.
A 77 éves Twiggy Sadie Frost filmjével újra a figyelem középpontjába került.
Forrás: SOPA Images via ZUMA Press Wire

Twiggy új szépségideált alkotott

Vannak nevek, amelyek egyszerűen összeforrnak egy egész korszak hangulatával. Twiggy ilyen: ha kimondjuk a nevét, szinte azonnal magunk előtt látjuk vékony alkatát,  rövid, fiús frizurát, a hatalmasra festett szemeket, a műszempillákat és a hatvanas évek merész, játékos divatját, ami egy teljesen új szépségideált hozott magával. 

A brit modell 1966-ban robbant be a köztudatba, és néhány hónap alatt olyan ismertségre tett szert, amire korábban alig volt példa a divatszakmában. A Twiggy név az angol twig (gally, vékony faág) szóból ered, és a jelentése szó szerint gallyacska vagy ágacska.

Egy hajvágás változtatta meg az életét

Twiggy eredeti neve Lesley Hornby, és 1949-ben született London északnyugati részén, Neasdenben. Tizenhat éves volt, amikor egy Mayfairben működő fodrászatban olyan rövid, fiús frizurát vágtak neki, amely akkoriban meglehetősen szokatlannak számított egy fiatal lánytól. A fodrász, Leonard, az új fazont szerette is volna bemutatni, ezért fotókat készíttetett róla Barry Lategannel. A képek egyikét meglátta a Daily Express divatszerkesztője, Deirdre McSharry, és hamarosan ciket írt a lányról és a fodrászról. 

1966-ban már The Face of ’66, vagyis 1966 arca néven emlegették és máig a világ első szupermodelljének tartják.

Twiggy ikonikus képeit az alábbi galériánkban nézheted meg. 

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Twiggy, a világ első szupermpdellje
Forrás: AFP

A hatvanas évek divatja egyébként is kezdett elszakadni a korábbi, hagyományosan nőies sziluettektől.  Twiggy éppen ezért tökéletesen illett a változó korszakhoz: a miniruhák, a geometrikus szabások és a londoni Swinging Sixties világának egyik legismertebb arcává vált.

Twiggy egy korszak ikonja volt.
Twiggy egy korszak ikonja volt.
Forrás: HIP

A filmvilágban is sikereket ért el

Twiggy 1966 és 1970 között a világ számos országában dolgozott modellként, olyan magazinokban pózolt, mint a Vogue, az Elle és a Tatler. A divatipar azonban csak az első fejezet volt az életében. 

A hetvenes években színésznőként folytatta. A The Boy Friend című musicalfilm főszerepéért két Golden Globe-díjat is kapott.

Később a színpadon és énekesként is kipróbálta magát. David Bowie-val is összekapcsolódott a neve: a modell szerepelt az énekes Pin Ups című albumának ikonikus borítóján.

Később saját televíziós műsort is vezetett, reklámkampányokban szerepelt, 2005-ben pedig az America's Next Top Model zsűrijében is feltűnt. 2020-ban podcastot indított Tea with Twiggy címmel, soha nem vonult vissza teljesen a nyilvánosságtól. 

Dokumentumfilm készült az életéről: hatvan évvel később is felismerhető

Twiggy történetét most egy új dokumentumfilm dolgozza fel, amely nemcsak a hatvanas évek legendás modelljének felemelkedését idézi fel, hanem azt is megmutatja, mi történt vele a világhír után, hogyan maradt mindmáig  a köztudatban.  

A Sadie Frost rendezte filmben Twiggy saját emlékein és korábban nem vagy kevéssé ismert archív felvételeken keresztül mesél arról, hogyan élte meg, hogy tinédzserként egyik napról a másikra a világ egyik legismertebb arcává vált.

 A történet a modellkedésen túl színészi és énekesi pályáját, televíziós szerepléseit, magánéletének fontosabb fordulópontjait és azokat az embereket is felidézi, akik az elmúlt hat évtizedben hatással voltak rá. A filmben több ismert pályatárs és barát is megszólal, köztük Paul McCartney, Stella McCartney, Sienna Miller és Brooke Shields. A premierhez kapcsolódó eseményeken a 77 éves Twiggy férje, Leigh Lawson is ott volt. 

Twiggy és férje, Leigh Lawson a a londoni VUE West Enden tartott Twiggy című film vetítésén.
Twiggy és férje, Leigh Lawson a a londoni VUE West Enden tartott Twiggy című film vetítésén. 
Forrás: Northfoto

Leigh Lawson a második férje

Twiggy 1983-ban vesztette el első férjét, Michael Witney amerikai színészt, akitől 1978-ban született lánya, Carly. Néhány évvel később, 1984-ben ismerkedett meg az egygyermekes Leigh Lawson színésszel. 1988. szeptember 23-án házasodtak össze a New York állambeli Sag Harborban, egy barátjuk kertjében, egy fűzfa alatt. A házasságuk 38 éve tart.

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