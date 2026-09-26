Újra Twiggyről beszél a divatvilág − Így fest most 77 évesen az ikonikus modell: GALÉRIA

Ikon volt és az is maradt. Sadie Frost dokumentumfilmet forgatott róla, amelynek a bemutatóin ő is részt vett. Twiggy szinte egyik napról a másikra lett világsztár, 77 éves elmúlt, de természetes megjelenésének köszönhetően ma is felismerhető.

A 77 éves Twiggy Sadie Frost filmjével újra a figyelem középpontjába került.

Forrás: SOPA Images via ZUMA Press Wire

Twiggy új szépségideált alkotott

Vannak nevek, amelyek egyszerűen összeforrnak egy egész korszak hangulatával. Twiggy ilyen: ha kimondjuk a nevét, szinte azonnal magunk előtt látjuk vékony alkatát, rövid, fiús frizurát, a hatalmasra festett szemeket, a műszempillákat és a hatvanas évek merész, játékos divatját, ami egy teljesen új szépségideált hozott magával.

A brit modell 1966-ban robbant be a köztudatba, és néhány hónap alatt olyan ismertségre tett szert, amire korábban alig volt példa a divatszakmában. A Twiggy név az angol twig (gally, vékony faág) szóból ered, és a jelentése szó szerint gallyacska vagy ágacska.

Egy hajvágás változtatta meg az életét

Twiggy eredeti neve Lesley Hornby, és 1949-ben született London északnyugati részén, Neasdenben. Tizenhat éves volt, amikor egy Mayfairben működő fodrászatban olyan rövid, fiús frizurát vágtak neki, amely akkoriban meglehetősen szokatlannak számított egy fiatal lánytól. A fodrász, Leonard, az új fazont szerette is volna bemutatni, ezért fotókat készíttetett róla Barry Lategannel. A képek egyikét meglátta a Daily Express divatszerkesztője, Deirdre McSharry, és hamarosan ciket írt a lányról és a fodrászról.

1966-ban már The Face of ’66, vagyis 1966 arca néven emlegették és máig a világ első szupermodelljének tartják.

Twiggy ikonikus képeit az alábbi galériánkban nézheted meg.