Diana öccse vallomást tett Harryék titokzatos látogatásáról: ezt árulta el a gyerekekről

Meghan Markle és Harry herceg júliusban gyermekeikkel együtt látogattak az Egyesült Királyságba, ahol a Spencer család birtokán is időt töltöttek. Diana hercegné öccse, Charles Spencer az ITV Lorraine című műsorában beszélt a családi találkozóról, miközben új, nővéréről szóló könyvét népszerűsítette.
Diana hercegné öccse elárulta, mi történt a családi látogatáson
A 62 éves Charles Spencer megerősítette, hogy Harry herceg, Meghan Markle, Archie és Lilibet a nyáron nála vendégeskedtek a northamptonshire-i Althorp House-ban. Diana hercegné egykori otthona egyben a végső nyughelye is.
Meghan korábban már megosztott néhány fotót a család látogatásáról, köztük egy meghitt képet, amelyen a birtok területén sétálnak.
Spencer számára azonban a találkozás egyszerre volt örömteli és szívszorító. „Harry a nyáron nálam szállt meg a családjával, és ez csodálatos volt” – mesélte, majd hozzátette, hogy a két kisgyermek látványa óhatatlanul eszébe juttatta néhai nővérét.
„Láttam a két kicsit szaladgálni, és olyan szomorú belegondolni... El tudod képzelni, milyen nagyszerű nagymama lett volna Diana? Teljesen elkényeztette volna őket.”
Kattints a képre, és nézd meg, milyen fotókat osztott meg Meghan Markle a nyarukról:
Meghan Markle és Harry herceg visszatért Angliába
A család brit látogatása során Károly királlyal és Kamilla királynéval is találkozott a Highgrove House-ban, később pedig úgy döntöttek, hogy hosszabb időre visszaköltöznek az Egyesült Királyságba.
Az újrakezdés azonban nem alakult teljesen zökkenőmentesen. Archie és Lilibet mindössze két nap után kénytelen volt iskolát váltani, miután a jelentős forgalom és a biztonsági aggályok komoly nehézségeket okoztak a család kis létszámú biztonsági csapatának.
Charles Spencer a királyi családról is megszólalt
Spencer új könyve, a Swan Song: Diana, My Sister a királyi család számára kényes részleteket is tartalmaz. A szerző azonban hangsúlyozta, hogy nem a monarchia lejáratása a célja. „Ha akarnék egy lejárató cikket írni a királyi családról, megtehetném – de ez nem az én feladatom” – jelentette ki.
Mint mondta, könyvével ugyanazt szeretné elérni, mint Diana temetésén elmondott gyászbeszédével: méltó emléket állítani szeretett nővérének.
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