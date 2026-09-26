Diana öccse vallomást tett Harryék titokzatos látogatásáról: ezt árulta el a gyerekekről

Meghan Markle és Harry herceg júliusban gyermekeikkel együtt látogattak az Egyesült Királyságba, ahol a Spencer család birtokán is időt töltöttek. Diana hercegné öccse, Charles Spencer az ITV Lorraine című műsorában beszélt a családi találkozóról, miközben új, nővéréről szóló könyvét népszerűsítette.

Diana hercegné öccse Harry, Archie és Lilibet látogatásáról osztott meg részleteket.

Forrás: Instagram

Diana hercegné öccse elárulta, mi történt a családi látogatáson

A 62 éves Charles Spencer megerősítette, hogy Harry herceg, Meghan Markle, Archie és Lilibet a nyáron nála vendégeskedtek a northamptonshire-i Althorp House-ban. Diana hercegné egykori otthona egyben a végső nyughelye is.

Meghan korábban már megosztott néhány fotót a család látogatásáról, köztük egy meghitt képet, amelyen a birtok területén sétálnak.

Spencer számára azonban a találkozás egyszerre volt örömteli és szívszorító. „Harry a nyáron nálam szállt meg a családjával, és ez csodálatos volt” – mesélte, majd hozzátette, hogy a két kisgyermek látványa óhatatlanul eszébe juttatta néhai nővérét.

„Láttam a két kicsit szaladgálni, és olyan szomorú belegondolni... El tudod képzelni, milyen nagyszerű nagymama lett volna Diana? Teljesen elkényeztette volna őket.”

Kattints a képre, és nézd meg, milyen fotókat osztott meg Meghan Markle a nyarukról: