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Diana öccse vallomást tett Harryék titokzatos látogatásáról: ezt árulta el a gyerekekről

Instagram/Meghan Markle -
királyi család Meghan Markle Harry herceg
Nagy Anna
2026.09.26.
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Harry herceg és családja különleges helyen töltötte a nyár egy részét. Diana hercegné öccse most először mesélt részleteket Archie és Lilibet látogatásáról.

Meghan Markle és Harry herceg júliusban gyermekeikkel együtt látogattak az Egyesült Királyságba, ahol a Spencer család birtokán is időt töltöttek. Diana hercegné öccse, Charles Spencer az ITV Lorraine című műsorában beszélt a családi találkozóról, miközben új, nővéréről szóló könyvét népszerűsítette.

Diana hercegné öccse Harry, Archie és Lilibet látogatásáról osztott meg részleteket.
Diana hercegné öccse Harry, Archie és Lilibet látogatásáról osztott meg részleteket.
Forrás: Instagram

Diana hercegné öccse elárulta, mi történt a családi látogatáson

A 62 éves Charles Spencer megerősítette, hogy Harry herceg, Meghan Markle, Archie és Lilibet a nyáron nála vendégeskedtek a northamptonshire-i Althorp House-ban. Diana hercegné egykori otthona egyben a végső nyughelye is.

Meghan korábban már megosztott néhány fotót a család látogatásáról, köztük egy meghitt képet, amelyen a birtok területén sétálnak.

Spencer számára azonban a találkozás egyszerre volt örömteli és szívszorító. „Harry a nyáron nálam szállt meg a családjával, és ez csodálatos volt” – mesélte, majd hozzátette, hogy a két kisgyermek látványa óhatatlanul eszébe juttatta néhai nővérét.

„Láttam a két kicsit szaladgálni, és olyan szomorú belegondolni... El tudod képzelni, milyen nagyszerű nagymama lett volna Diana? Teljesen elkényeztette volna őket.”

Kattints a képre, és nézd meg, milyen fotókat osztott meg Meghan Markle a nyarukról:

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Meghan Markle és Harry herceg visszatért Angliába

A család brit látogatása során Károly királlyal és Kamilla királynéval is találkozott a Highgrove House-ban, később pedig úgy döntöttek, hogy hosszabb időre visszaköltöznek az Egyesült Királyságba.

Az újrakezdés azonban nem alakult teljesen zökkenőmentesen. Archie és Lilibet mindössze két nap után kénytelen volt iskolát váltani, miután a jelentős forgalom és a biztonsági aggályok komoly nehézségeket okoztak a család kis létszámú biztonsági csapatának.

Charles Spencer a királyi családról is megszólalt

Spencer új könyve, a Swan Song: Diana, My Sister a királyi család számára kényes részleteket is tartalmaz. A szerző azonban hangsúlyozta, hogy nem a monarchia lejáratása a célja. „Ha akarnék egy lejárató cikket írni a királyi családról, megtehetném – de ez nem az én feladatom”jelentette ki.

Mint mondta, könyvével ugyanazt szeretné elérni, mint Diana temetésén elmondott gyászbeszédével: méltó emléket állítani szeretett nővérének.

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