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kertépítés

Csak a baj lesz velük – Ezt a 4 gyümölcsfát semmiképp se ültesd el a kertedben

kertépítés ültetés gyümölcsfa
Klusovszki Kíra
2026.09.13.
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Egyes növényeknél csak évek múltán érzékeljük, valójában mekkora kárt okoznak a kertben. A gyümölcsfa kiválasztásánál ezért érdemes a termésén és virágán túl azt is megnézni, mekkorára nő majd.

Van, aki egy életen át álmodik a saját kertjéről, ahonnan reggelente frissen, a fáról szedheti le magának a gyümölcsöt, azonban kevesen tudják, de nem minden fafajta illik egy hétköznapi udvarba. Néhány ugyanis sokkal több fejfájást okoz, mint amennyi hasznot hoz a konyhára. Mutatjuk, melyeket érdemes inkább elkerülni!

A gyümölcsfa lehulló termése a kertet is könnyen összekenheti.
A gyümölcsfa lehulló, érett termése könnyen összekenheti a kertet, ezért nem mindegy, hová ültetjük el.
Forrás: Shutterstock
  • Gyümölcsfa kiválasztása közben a termésén és virágán kívül a jövőbeni méretét is érdemes belekalkulálni. 
  • A túlméretes fák ugyanis könnyen beárnyékolhatják az egész kertet, a ház közelébe ültetve pedig akár az épületben is kárt tehetnek.
  • Ráadásul létezik 4 olyan gyümölcsfa, amit szinte biztosan megbánsz, ha elültetsz! 

Nem minden gyümölcsfa való a kertbe

A fa kiválasztásakor sokan elsősorban a virágok színét és méretét, vagy a várható gyümölcs fajtáját nézik, pedig számos olyan tulajdonság akad, amely csak évekkel később válik igazán szembetűnővé. Egyes fajok ugyanis szerteágazó gyökérzetükkel és hatalmas méretükkel szó szerint elnyomhatják a környezetükben lévő növényeket, olyannyira, hogy egy rosszul megválasztott hely miatt akár a teljes vegetációt is tönkretehetik.

Más fajták viszont lehulló termésükkel okozhatnak kárt, összeköszölva a járdát, teraszt, vagy éppen a garázst.

Éppen ezért nemcsak azt érdemes mérlegelni, milyen gyümölcsöt termelnek, hanem azt is, hogyan viselkednek majd, miután teljesen kifejlődnek. Mutatjuk azt a 4 konkrét típust, amiket érdemes elkerülni a kert tisztaságának és állapotának megőrzéséért!

Ezt a 4 fajtát inkább ne ültesd el

  • Eperfa

Bár nyaranta különösen jóleshet lecsipegetni az eperfa érett termését, a földre hulló gyümölcs mégis könnyen próbára teheti a kertünk rendjét. 

A puha, lédús szemek az esés közben hamar összenyomódnak, ezzel összekenve a járdát, a teraszt vagy az autó környékét, ráadásul még mindennek a tetejébe a madarakat is odavonzzák.

De az eperfa a mérete miatt sem mindig ideális választás, kis kertben ugyanis terebélyesre nőhet, nagy lombkoronája miatt pedig a napfénytől is megfoszthatja a körülötte levő növényeket. 

  • Fekete dió

A fekete dióval nemcsak azért lehet gond, mert idővel hatalmas fává cseperedik, hanem azért is, mert olyan vegyületet termel, amely kárt tehet a környezetében élő zöldfelületben. A juglon ugyanis amellett, hogy gátolhatja a közelében lévő virágok és zöldségek fejlődését, az érzékenyebb fajták pusztulását is okozhatja. Sűrű lombkoronája ráadásul rengeteg árnyékot vet, így a kert többi részét is képes megfosztani a fénytől. Viharos időben pedig a nagyobb ágak letörhetnek, ezért a ház közelében elhelyezkedő példányok akár a tetőt vagy más épületrészeket is veszélyeztethetik.

  • Fehér akác

Bár a fehér akác kiváló tüzelőanyag, és illatos virágai a méheket is vonzzák, kerti ültetése számos hátránnyal is jár.

 Mivel gyökere rendkívül agresszívan terjed, és gyökérsarjai villámgyorsan benövik a kertet, kiírtása egy teljesen lehetetlen feladat.

Ráadásul a fehér akác kérge, levelei, magjai és gyökere is, tehát konkrétan gyümölcsén kívül minden része mérgező, ezért kifejezetten veszélyes választás lehet kisgyerekes családok és háziállattartók számára egyaránt. 

  • Datolyaszilva

A datolyaszilvát gyümölcse miatt sok kerttulajdonos kedveli, ám ültetés előtt a méretével is érdemes számolni. A fa ugyanis idővel meglehetősen terebélyessé válhat, ezért kisebb kertekben könnyen túl sok helyet foglalhat, ráadásul a napfényt is elszívhatja a többi növény elől. De gyümölcse miatt sem mindig hálás választás, az érett termések földre hullva könnyen megnyomódhatnak, és összepiszkolhatják az udvart.

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