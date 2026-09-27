Mondd meg, mi a csillagjegye és eláruljuk, hogyan éred el, hogy hiányozz neki

Szeretnéd, ha a párod gyakrabban gondolna rád, és alig várná, hogy újra lásson? Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy hiányozz neki, és azt is, hogyan érdemes közeledned hozzá a horoszkópja szerint.
- Ez a horoszkóp azt is megmutathatja, milyen közeledés kelti fel igazán az egyes csillagjegyek érdeklődését.
- Míg vannak, akik inkább az állandó beszélgetések hívei, mások pont a távolságtartásra figyelnek fel.
- Mutatjuk hogyan érd el, hogy hiányozz valakinek.
Így hódítsuk meg a jegyeket a horoszkópjuk szerint
Míg van, akinél a kedves szavak és a figyelmes üzenetek hozzák meg a várt hatást, addig mások éppen akkor kezdenek el jobban érdeklődni, ha nem kaphatják meg a teljes figyelmünket. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki a közelségtől érzi magát jól, vagy inkább akkor kezd el jobban kötődni, amikor van ideje gondolni is a másikra. Talán nem is gondolnád, de mindez a csillagjegyéből is könnyen kiolvasható. Mutatjuk, hogyan érd el, hogy szíved választottja akkor is rád gondoljon, amikor éppen nem vagy mellette.
Kos
A Kosokat egyértelműen a kihívások és a hódítás izgalma tartja lázban, ezért ha mindig elérhetőek vagyunk számukra, és azonnal válaszolunk minden üzenetükre, könnyen elveszhet a kezdeti izgalom. Ezért ha egy Kos szívét szeretnénk meghódítani, ne ugorjunk minden hívására és üzenetére azonnal, és időnként bátran mondjunk le egy-egy közös programot is.
Ha ugyanis azt érzi, hogy nem kaphat meg minket olyan könnyen, ahogy szeretné, benne is feléledhet a versenyszellem, és újra azon lesz, hogy felkeltse a figyelmünket.
Bika
A Bikák imádják a harmóniát és a stabilitást, ráadásul könnyen hozzászoknak a kellemes, megszokott helyzetekhez és a közös rutinokhoz, hiszen ezek jelentik számukra a biztonságot. Éppen ezért, ha azt szeretnénk, hogy egy Bika szíve értünk dobogjon, érdemes egy kicsit megtörnünk a megszokott ritmust. Ha eddig minden este beszélgettünk vele, rendszeresen főztünk neki vagy gondoskodtunk arról, hogy mindig meglegyen a megszokott kényelem, időnként lépjünk hátrébb. Amikor ugyanis felborul a jól ismert rutin, könnyebben észreveszi, mennyire hiányzik neki mindaz, amit eddig természetesnek vett mellettünk.
Ikrek
Az Ikrek csillagjegy szülötteit kétségkívül a kíváncsiság és az információéhség hajtja, ezért ha egy beszélgetés során minden információt tálcán kínálunk nekik, hamar elveszíthetjük az érdeklődésüket, és máris új inger után nézhetnek. Ha szeretnénk fenntartani a figyelmüket, hagyjunk bennük egy kis kíváncsiságot.
Kezdjünk el mesélni egy érdekes történetet magunkról, ám mielőtt a végére érnénk, szakítsuk félbe a beszélgetést egy „majd befejezem” vagy „most rohannom kell” félmondattal.
Így jó eséllyel egész nap azon gondolkodik majd, mi lehetett a történet vége, és alig várja, hogy újra beszélhessen velünk.
Rák
A Rák az egyik legérzékenyebb csillagjegy. A jegy szülöttei erősen kötődnek a múlthoz, szívesen nosztalgiáznak és különösen fontosak számukra a meghitt, közös pillanatok. Náluk a ridegség helyett sokkal többre megyünk a figyelmességgel, ezért ha azt szeretnénk elérni, hogy hiányozzunk nekik, idézzünk fel bennük egy szép közös emléket. Küldj például egy fotót egy helyről, ahol együtt jártatok, egy dalt, amit közösen hallgattatok vagy akár egy rövid, belsős jelentéssel bíró poént. Ezután azonban ne kezdj hosszú beszélgetésbe, hagyd, hogy az emlék egy kicsit dolgozzon benne. Így eléred, hogy újra á akarja élni a közös pillanatokat.
Oroszlán
Az Oroszlánok egyik közismert tulajdonsága, hogy imádnak a figyelem középpontjában lenni. Élvezik a rajongást, és azt is, ha érzik, hogy különleges helyet foglalnak el valaki életében. Éppen ezért különösen felkeltheti az érdeklődésüket, ha azt látják, hogy nélkülük is képesek vagyunk önfeledten ragyogni. Öltözzünk ki, készítsünk néhány jól sikerült képet egy buli előtt, és osszuk meg őket bátran, hogy lássa, nélküle is remekül érezzük magunkat. Amikor azt tapasztalja, hogy nem tőle függ a jókedvünk, könnyen kedvet kaphat ahhoz, hogy ismét a figyelmünk középpontjába kerüljön, és ő is részese legyen a ragyogásunknak.
Szűz
A Szűz jegy szülöttei igazi problémamegoldók. Racionális, gyakorlatias emberek, akik szeretnek segíteni, és különösen jól esik nekik, ha érzik, hogy szükség van rájuk. Éppen ezért, ha szeretnénk lenyűgözni őket, mutassuk meg, hogy valóban számít a véleményük. Ha tanácsot kérünk tőlük, később meséljük el, hogyan vált be, és azt is, milyen eredményre jutottunk vele. Ezután azonban hagyjunk egy kis időt és teret nekik. Könnyen lehet, hogy kíváncsivá teszi őket, hogyan alakult tovább a történet, és azon kapják magukat, hogy újra meg újra eszükbe jutunk.
Mérleg
A Mérlegek odavannak a romantikáért, imádják az udvarlást és a flörtöt, ugyanakkor náuk a túl könnyen megszerezhető dolgok hamar elveszíthetik a varázsukat.
Éppen ezért, amikor velük vagyunk, adjuk meg nekik a figyelmet, a jókedvet és a romantikus pillanatokat, amelyekre vágynak, majd amikor elválunk, egy kicsit vegyünk vissza.
Ne írjunk rájuk azonnal, és hagyjunk nekik időt arra, hogy hiányolni kezdjék a társaságunkat. A találkozás és a búcsú közötti kontraszt könnyen felkeltheti a kíváncsiságukat, és arra ösztönözheti őket, hogy ismét keressék a társaságunkat.
Skorpió
A Skorpió született detektív, imádja megfejteni a dolgokat, a felszín mögé látni, és kiismerni az embereket. Éppen ezért, ha szeretnénk felkelteni az érdeklődését, ne tárjunk fel előtte mindent azonnal. Maradjunk egy kicsit titokzatosak, és ha mélyebb témáról kérdez, adjunk olyan választ, amelyből érezheti, hogy van még bennünk felfedeznivaló. Nem kell minden gondolatunkat és érzésünket azonnal megosztanunk vele, hiszen a kíváncsiság könnyen arra ösztönözheti, hogy még több időt töltsön velünk azért, hogy teljes körűen feltérképezhessen.
Nyilas
A Nyilas jegy szülöttei egyszerűen nem szeretik a korlátokat. Ők az örök függetlenek, akiket könnyen elijeszthet, ha túl sok figyelmet adunk nekik, vagy ha azt érzik, hogy megpróbáljuk őket magunkhoz kötni. Éppen ezért mutassuk meg nekik, hogy mellettük is megvan a saját életünk, tele programokkal, tervekkel és kalandokkal. Ha azt látják, hogy nélkülük is önállóak, és szabadok vagyunk, akik bátran belevágnak új dolgokba, az sokkal inkább felkelti az érdeklődésüket, mintha folyamatosan a figyelmükre várnánk. Így könnyen kedvet kaphatnak ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzánk, és ők is részesei legyenek a kalandjainknak.
Bak
A Bakok amellett, hogy rendkívül céltudatosak és ambiciózusak, nagyra becsülik a kitartást, a sikert és a kemény munkát is. Mivel lenyűgözi őket, ha valaki határozottan építi a saját életét, érdemes megmutatnunk nekik, hogy számunkra is fontosak a céljaink és a terveink. Ha azt látják, hogy mellettük is önálló, céltudatos partnerként állunk helyt, azzal kivívhatjuk a tiszteletüket, és könnyen azt érezhetik, hogy egy olyan társ hiányzik az életükből, mint mi.
Vízöntő
A Vízöntők igazi lázadók. Nem szeretik az unalmas és megszokott dolgokat, és a kapcsolatokat sem feltétlenül a hagyományos módon élik meg. Ha azt érzik, hogy számon kérjük rajtuk a tetteiket, vagy korlátozni próbáljuk a szabadságukat, könnyen továbbállnak. Éppen ezért ne helyezzünk rájuk nyomást, és ne akarjuk mindenáron a klasszikus párkapcsolati szerepek szerint alakítani a közeledést. Legyünk inkább azok, akikkel felszabadultan beszélgethetnek, nevethetnek és önmaguk lehetnek.
Ha azt érzik, hogy mellettünk nincs szükségük megjátszaniuk magukat, könnyen azon kaphatjuk őket, hogy egyre gyakrabban keresik a társaságunkat.
Halak
A Halak szülöttei talán még a Rákoknál is szentimentálisabbak, ráadásul igazi álmodozók, akik szeretnek a saját fantáziavilágukban kalandozni. Erősen kötődnek az emlékekhez, és különösen érzékenyen reagálnak azokra a tárgyakra, illatokra és apró részletekre, amelyek valamilyen érzelmet ébresztenek bennük. Ha szeretnénk, hogy hiányozzunk nekik, elég lehet egy apró emléket hagynunk magunk után, például egy fülbevalót vagy hajcsatot, esetleg a parfümünk illatát a párnájukon. Amikor később meglátják vagy megérzik ezeket, könnyen eszükbe juthatunk, és a közös pillanatainkhoz kapcsolódó romantikus ábrándozás is elindulhat bennük. Így a hiányunk sokkal erősebben jelen lehet a mindennapjaikban, mint gondolnánk.
Ha érdekelnek a horoszkópok, olvasd el ezeket a cikkeket is: