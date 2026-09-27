Mondd meg, mi a csillagjegye és eláruljuk, hogyan éred el, hogy hiányozz neki

Szeretnéd, ha a párod gyakrabban gondolna rád, és alig várná, hogy újra lásson? Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy hiányozz neki, és azt is, hogyan érdemes közeledned hozzá a horoszkópja szerint.

A másik horoszkópjából azt is megtudhatjuk, mi kelti fel igazán az érdeklődését.

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Ez a horoszkóp azt is megmutathatja, milyen közeledés kelti fel igazán az egyes csillagjegyek érdeklődését.

Míg vannak, akik inkább az állandó beszélgetések hívei, mások pont a távolságtartásra figyelnek fel.

Mutatjuk hogyan érd el, hogy hiányozz valakinek.

Így hódítsuk meg a jegyeket a horoszkópjuk szerint

Míg van, akinél a kedves szavak és a figyelmes üzenetek hozzák meg a várt hatást, addig mások éppen akkor kezdenek el jobban érdeklődni, ha nem kaphatják meg a teljes figyelmünket. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki a közelségtől érzi magát jól, vagy inkább akkor kezd el jobban kötődni, amikor van ideje gondolni is a másikra. Talán nem is gondolnád, de mindez a csillagjegyéből is könnyen kiolvasható. Mutatjuk, hogyan érd el, hogy szíved választottja akkor is rád gondoljon, amikor éppen nem vagy mellette.

Kos

A Kosokat egyértelműen a kihívások és a hódítás izgalma tartja lázban, ezért ha mindig elérhetőek vagyunk számukra, és azonnal válaszolunk minden üzenetükre, könnyen elveszhet a kezdeti izgalom. Ezért ha egy Kos szívét szeretnénk meghódítani, ne ugorjunk minden hívására és üzenetére azonnal, és időnként bátran mondjunk le egy-egy közös programot is.

Ha ugyanis azt érzi, hogy nem kaphat meg minket olyan könnyen, ahogy szeretné, benne is feléledhet a versenyszellem, és újra azon lesz, hogy felkeltse a figyelmünket.

Bika

A Bikák imádják a harmóniát és a stabilitást, ráadásul könnyen hozzászoknak a kellemes, megszokott helyzetekhez és a közös rutinokhoz, hiszen ezek jelentik számukra a biztonságot. Éppen ezért, ha azt szeretnénk, hogy egy Bika szíve értünk dobogjon, érdemes egy kicsit megtörnünk a megszokott ritmust. Ha eddig minden este beszélgettünk vele, rendszeresen főztünk neki vagy gondoskodtunk arról, hogy mindig meglegyen a megszokott kényelem, időnként lépjünk hátrébb. Amikor ugyanis felborul a jól ismert rutin, könnyebben észreveszi, mennyire hiányzik neki mindaz, amit eddig természetesnek vett mellettünk.