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2026. szept. 27., vasárnap Adalbert

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Villámgyors IQ-teszt: 5 másodperc alatt kell megtalálnod a kakukktojást

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Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Elsőre egyszerűnek tűnik, de mégis nagyobb koncentráció kell hozzá, mint hinnéd. Készen állsz? Indulhat az IQ-teszt?

A képes IQ-tesztek lehetőséget adnak arra, hogy próbára tedd, mennyire vág az eszed és mennyire tudsz koncetrálni, ha kevés időd van. te jól teljesítesz nyomás alatt? Azonnal kiderül. 

Derítsd ki IQ-tesztünkkel, mennyire vagy intellgens és gyors!
Derítsd ki IQ-tesztünkkel, mennyire vagy intellgens és gyors!
Forrás: Shutterstock

Íme, a képes IQ-teszt

 Vedd elő a stoppert, állítsd be, ugyanis  csupán 5 másodperced van arra, hogy megtaláld a R betűk között az egyetlen B betűt.

IQ-teszt: megtalálod a B betűt?
Megtalálod a B betűt?
Forrás:  Jagranjosh

Sikerült? Ha igen, akkor gratulálunk! 

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Ha nem, akkor eláruljuk a megfejtést!

A B betű fentről a negyedik sor második betűje.

Ha van kedved hasonlókhoz,  további IQ-teszteket a Life.hu-n ITT találsz.

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