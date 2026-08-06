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Egy furcsa szag figyelmeztethet: már most patkányok lapulhatnak az otthonodban

otthon szag patkány
Nagy Anna
2026.08.06.
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Ártalmatlannak tűnhet egy szokatlan illat a lakásban, pedig komoly problémát jelezhet. A patkány jelenlétére ugyanis nemcsak a nyomok vagy a zajok, hanem egy jellegzetes szag is figyelmeztethet.

A legtöbben csak akkor kezdenek gyanakodni, amikor már szemmel látható jelei vannak a kártevőknek, pedig a patkány sok esetben jóval korábban árulkodik magáról. Egy takarítási szakértő szerint bizonyos szagokat soha nem érdemes félvállról venni, mert ezek akár a rágcsálók vagy más kártevők jelenlétére is utalhatnak.

Ez a szag figyelmeztethet a patkányra.
Ez a szag figyelmeztethet a patkányra.
Forrás: 123rf.com

A patkány szaga: ez az egyik legárulkodóbb jel

Tony Kantzavelos szőnyegtisztítási szakértő szerint sokan csak akkor foglalkoznak a szőnyegeikkel, amikor azok már szemmel láthatóan koszosak vagy makacs foltok jelennek meg rajtuk. Pedig a kellemetlen szagok gyakran sokkal fontosabb figyelmeztető jelek. A szakember szerint az állatok és a rovarok az otthoni kellemetlen szagok leggyakoribb forrásai közé tartoznak. 

A szőnyegek és a kisebb szőnyegek könnyen magukba szívják a nedvességet, a kiömlött folyadékokat, a háziállatok szagát, valamint a különféle szennyeződéseket. 

Ezek idővel mélyen beépülnek a szálak közé, és egy egyszerű porszívózás már nem képes eltávolítani őket.

A rágcsálók különösen jellegzetes, ammóniára emlékeztető szagot hagynak maguk után, amelyet a vizeletük és az ürülékük okoz. Ha ilyen szagot érzel a szőnyeg vagy a falak közelében, érdemes utánajárni az okának.

Nem csak a rágcsálók okozhatnak szokatlan szagokat

Nem kizárólag a patkányok jelenlétéről árulkodhatnak a szagok. A szakértő szerint az édeskés, dohos illat sok esetben rovarok jelenlétére utalhat. Előfordul, hogy a lakók előbb érzik ezt a különös szagot, mint hogy magukat a kártevőket észrevennék.

A rendszeres mélytisztítás segíthet megelőzni a bajt

A szakemberek szerint a rendszeres, alapos szőnyegtisztítás nemcsak a kellemetlen szagokat szüntetheti meg, hanem azokat az ételmaradványokat és szennyeződéseket is eltávolítja, amelyek odavonzhatják a kártevőket. Ha pedig korábban már volt rágcsáló az ingatlanban, a professzionális tisztítás a visszamaradt szagok és szennyeződések eltüntetésében is fontos szerepet játszhat.

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