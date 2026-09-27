Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 27., vasárnap Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
színésznő

Szinetár Dóra nagymama lett − Így tartja karjában első unokáját a 49 éves színésznő: FOTÓ

színésznő nagymama szinetár dóra panka
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő fiának, Marcinak kislánya született. Szinetár Dóra a baba nevét is elárulta.

Nagyon várta már unokáját Szinetár Dóra. A minap a fiával és a menyével babaholmikat válogatott, és már akkor elmondta, hogy kislány lesz a születendő baba. 

Szinetár Dóra
Szinetár Dóra nagymama lett.
Forrás: Borsonline

Szinetár Dóra az Instagramon mutatta meg a kislányt 

Apuka lett Szinetár Dóra Marci fia. A színésznő a közösségi médiába töltött fel egy képet, ahogy a babát fogja, és a nevét is elárulta: Panka. Rajongók és hírességek sorra gratuláltak, mint például Liptai Claudia, akinek lányát szintén Pankának hívják. „A Panka igazán szerencse lánya név! Csodás életet!” – írta a kommentmezőbe.

Dóra − aki tavasszal árulta el, hogy nagymama lesz − fotóját a babával ITT nézheted meg. 

Szinetár Dóra fia, Marci 30 éves

Lőcsei Márton 1996-ban született, Szinetár Dóra és első férje, Lőcsei Jenő közös gyermeke. A színésznő korábban többször is beszélt arról, mennyire szoros a kapcsolata legidősebb fiával, aki nem a reflektorfényt választotta: civil foglalkozása van, sikeres vállalkozó.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kevin Costnert újabb szőke bombázóval hozták hírbe: McKenna Wesley 32 évvel fiatalabb a színésznél - Fotók

Kevin Costner válása óta több nő társaságában is feltűnt, most pedig egy 39 éves influenszerrel való szoros kapcsolatáról ír az amerikai sajtó. A 71 éves színész és McKenna Wesley már közel egy éve ismerik egymást, és azóta többször is együtt látták őket.

Megvolt a titkos esküvő! Damiano David és Dove Cameron Toszkánában házasodtak össze

Újabb sztárpár mondta ki a boldogító igent, méghozzá Olaszország egyik legromantikusabb vidékén. Damiano David és Dove Cameron szeptember 24-én házasodtak össze Toszkánában, ahol a hagyományos esküvői ruhák helyett különleges, összeillő öltözékeket választottak.

Közel 45 kilót fogyott Bridget Fonda, rá sem lehet ismerni: szakértők találgatják, mi állhat a háttérben

Évek óta visszavonultan él Hollywood egykori kedvence, aki most ismét magára vonta a figyelmet. Bridget Fonda látványos fogyása után szinte felismerhetetlen, legutóbbi Los Angeles-i megjelenésén pedig ismét megmutatta új alakját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu