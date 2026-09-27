Szinetár Dóra nagymama lett − Így tartja karjában első unokáját a 49 éves színésznő: FOTÓ

Nagyon várta már unokáját Szinetár Dóra. A minap a fiával és a menyével babaholmikat válogatott, és már akkor elmondta, hogy kislány lesz a születendő baba.

Szinetár Dóra nagymama lett.

Forrás: Borsonline

Szinetár Dóra az Instagramon mutatta meg a kislányt

Apuka lett Szinetár Dóra Marci fia. A színésznő a közösségi médiába töltött fel egy képet, ahogy a babát fogja, és a nevét is elárulta: Panka. Rajongók és hírességek sorra gratuláltak, mint például Liptai Claudia, akinek lányát szintén Pankának hívják. „A Panka igazán szerencse lánya név! Csodás életet!” – írta a kommentmezőbe.

Szinetár Dóra fia, Marci 30 éves

Lőcsei Márton 1996-ban született, Szinetár Dóra és első férje, Lőcsei Jenő közös gyermeke. A színésznő korábban többször is beszélt arról, mennyire szoros a kapcsolata legidősebb fiával, aki nem a reflektorfényt választotta: civil foglalkozása van, sikeres vállalkozó.

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