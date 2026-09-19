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Ikreknek adott életet egy nő, de a két gyereknek más az apja és az anyja

béranya élet gyermek
Life.hu
2026.09.19.
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Egészen különleges történetre derült fény Ausztráliában. Egy béranya úgy adott életet ikreknek, hogy a két baba genetikailag nem is testvér. Az egyik gyermek egy másik pár számára beültetett embrióból fejlődött, a másik pedig természetes úton fogant a béranya és férje gyermekeként.

A queenslandi nő 2025 áprilisában vállalta, hogy kihordja egy másik pár gyermekét, és április 11-én be is ültették a pár embrióját. Néhány héten belül azonban kiderült, hogy két magzat fejlődik a méhében. A genetikai vizsgálat aztán mindenkit meglepett. Ikreket szült, de a babák mégsem testvérek.

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Egy ausztrál béranya egyszerre két babát hordott ki, akik genetikailag nem ikrek.
Forrás: 123rf
  • Egy ausztrál béranya egyszerre két babát hordott ki, akik genetikailag nem testvérek.
  • A kislány a megbízó pár biológiai gyermeke, a kisfiú pedig a béranya és férje gyermeke.
  • A két baba 2025 novemberében, ugyanazon a napon született meg.
  • A queenslandi bíróság döntött a gyerekek sorsáról.

Az egyik baba a megbízóké, a másik a béranyáé

A vizsgálatok alapján a kislány valóban annak a párnak a biológiai gyermeke volt, akiknek az embrióját beültették. A kisfiúról viszont kiderült, hogy genetikailag a béranyához és férjéhez tartozik: természetes úton fogant, nagyjából ugyanabban az időszakban, amikor az IVF-kezelés történt.

Így a két baba ugyanabban a méhben fejlődött hónapokon át, mégis két teljesen különálló fogamzás eredménye volt. Mindketten 2025 novemberében, ugyanazon a napon születtek meg császármetszéssel.

A bíróságnak döntenie kellett az ikrek sorsáról

A szokatlan helyzet jogi kérdéseket is felvetett. Queensland szabályai általában megakadályozzák, hogy egy többes terhességből született testvéreket külön családba helyezzenek.

A bíróság azonban arra jutott, hogy ebben az esetben a gyerekek jogi értelemben nem minősülnek „születési testvéreknek”, mivel külön fogantak, és genetikailag sem állnak egymással rokonságban. Így a kislányt a megbízó pár, a kisfiút pedig a béranya és férje nevelheti.

A családok ugyanakkor nem szeretnék, hogy a gyerekek teljesen elszakadjanak egymástól. A tervek szerint rendszeresen találkoznak majd, és életkoruknak megfelelően azt is megismerik, milyen különleges körülmények között születtek.

@life.hu_official

Ikreknek adott életet egy nő, de a két gyereknek más az apja és az anyja Szinte hihetetlen történet miatt kellett bíróságnak döntenie Ausztráliában: egy nő egyszerre két babának adott életet, ám a gyerekeknek sem az édesanyjuk, sem az édesapjuk nem ugyanaz. #life #béranya #ikrek #érdekesség

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