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Így lesz tökéletes a karamellizált hagyma 20 perc alatt: 1 olcsó hozzávaló a titka – Recept

tipp hagyma recept konyha
Nagy Anna
2026.09.19.
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A tökéletesen édes, aranybarna hagymára akár egy órát is várhatunk, hacsak nem vetünk be egy egyszerű konyhai trükköt. A karamellizált hagyma ugyanis egyetlen csipetnyi plusz hozzávalóval akár 20 perc alatt elkészülhet.

A karamellizálás egészen más szintre emeli az egyszerű hagymát: édesebb, lágyabb és gazdagabb ízű lesz, így levesekhez, ragukhoz vagy akár tésztaételekhez is remekül passzol. A karamellizált hagyma elkészítése azonban hagyományosan meglehetősen időigényes. Azonban ha hozzáadunk egy egyszerű hozzávalót, sokkal gyorsabb lesz a folyamat.

A karamellizált hagyma elkészítése egyszerű lesz ezzel a tippel.
A karamellizált hagyma elkészítése egyszerű lesz ezzel a tippel.
Forrás: 123rf.com

A karammelizált hagyma elkészítése pofonegyszerű lesz ezzel a hozzávalóval

A hagyma karamellizálása általában nem a leggyorsabb folyamat, türelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy kialakuljon az az édeskés ízvilág. Van azonban egy olyan hozzávaló, amivel felgyorsíthatjuk a folyamatot: egy csipet szódabikarbóna jelenti a megoldást.

A hagymában természetes cukrok találhatók, amelyeknek időre van szükségük ahhoz, hogy koncentrálódjanak és kialakuljon a jellegzetes karamellizált íz és szín. A szódabikarbóna lúgos kémhatású, ezért kis mennyiségben megemeli a hagyma pH-értékét, ezzel pedig felgyorsítja a barnulási folyamatot.

A végeredmény nagyjából 20 perc alatt puha, fényes, aranybarna hagyma lehet. 

Fontos azonban a mennyiség: két nagy fej hagymához mindössze körülbelül 1/8 teáskanál, vagyis egy csipet szódabikarbóna szükséges.

A gyors karamellizált hagyma receptje

A gyors karamellizált hagymához – ami aztán a hagymás tészta lelke lehet – két nagy fej hagymára, egy evőkanál vajra vagy olívaolajra, fél teáskanál sóra és egy csipet szódabikarbónára lesz szükség. Ízlés szerint kevés fehérborral vagy balzsamecettel is gazdagíthatod.

Vágd vékony szeletekre a hagymát, majd közepes lángon melegítsd fel a vajat vagy az olajat egy serpenyőben. Add hozzá a hagymát és a sót, majd időnként megkeverve süsd körülbelül 5 percig.

Ezután szórd rá a szódabikarbónát, alaposan keverd össze, majd vedd vissza a hőfokot közepesen alacsonyra. Süsd további 10–15 percig, amíg a hagyma aranybarna, puha és szinte lekváros állagú nem lesz. A végén egy kevés fehérborral vagy balzsamecettel feloldhatod a serpenyő aljára tapadt ízes részeket.

Így a karamellizált hagyma elkészítéséhez nem kell egy teljes órát a tűzhely mellett töltened: nagyjából 20 perc alatt kész lehet az édeskés, szaftos feltét.

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