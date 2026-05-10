Orvosi csoda! 12 év küzdelem után ötös ikreknek adott életet a 35 éves nő - Fotón a picik

Horváth Angéla
2026.05.10.
Bedriya Adem 12 éven át próbált teherbe esni, mire végül – természetes úton – várandós lett. Az etióp nő öt egészséges gyermeket hozott világra: négy kisfiút és egy kislányt.

Tizenkét évnyi várakozás után egyszerre ötös ikreknek adott életet egy etióp nő a Harari régióban. A 35 éves Bedriya Adem a BBC-nek azt mondta, férjével „elmondhatatlanul boldogok, hogy egyszerre öt gyermek érkezett hozzájuk”.

Ötös ikrek születtek Etiópiában, négy fiú és egy kislány
Forrás: Hiwot Fana Specialised Hospital

Az ötös ikrek születése ritkaságnak számít, ezt az esetet pedig az teszi még különelegsebbé, hogy az édesanya természetes úton esett teherbe. A Hiwot Fana Szakkórház tájékoztatása szerint a négy kisfiú és a kislány is mind egészségesek. A babák 1,3 és 1,4 kilogramm közötti súllyal jöttek világra.

A kórház orvosigazgatója, Dr. Mohammed Nur Abdulahi elmondta, hogy az anya és az újszülöttek kórházi megfigyelés és ellátás alatt állnak. A szakember hozzátette, azoknak az újszülötteknek, akik egy kilogrammnál nagyobb súllyal születnek, jó esélyük van az egészséges fejlődésre. A gyerekek császármetszéssel jöttek a világra. Bedriya a terhessége alatt rendszeresen járt orvosi vizsgálatokra, és már egész korán közölték vele, hogy több babát vár, de hogy öten vannak, az csak a szüléskor derült ki.

Csak a szülőszobán derült ki, hogy ötös ikrek érkeznek

„A terhesség alatt rendszeres orvosi ellátásban részesült, és tájékoztatták arról, hogy ikreket vár. Végig teljes körű orvosi segítséget kapott” – mondta a doktor. Az édesanya hosszú évek óta vágyott családra. „Csak egy gyermekért imádkoztam, de ötöt kaptam.”

Az ötösikrek természetes úton történő fogantatása rendkívül ritka: ennek esélye nagyjából 55 millió az egyhez. Az ikerterhességek esélyét növelheti mesterséges megtermékenyítés, vagyis a lombikprogram, különösen akkor, ha egynél több embriót ültetnek be. Bedriya esetében azonban az orvos hangsúlyozta: nem erről van szó, a nő természetes úton lett várandós.

A most először szülő asszony a BBC-nek arról is beszélt, milyen nehéz volt számára a hosszú várakozás. Bedriya férjének már van egy gyermeke a korábbi házasságából, aki velük él, az asszony azonban saját gyermeket is szeretett volna.

„Régebben azt mondta nekem, hogy egy gyermek elég, de legbelül szenvedtem, mivel az egész falu kétségbe vonta, hogy képes vagyok gyermeket szülni” – fogalmazott Bedriya.

Az asszony gazdálkodóként él, egyelőre még nem tudja, hogyan fogja eltartani a hirtelen nagyra nőtt családját, de bízik abban, hogy nem maradnak segítség nélkül.

Az ötös ikreket Naifnak, Ammarnak, Munzirnak, Nazirának és Ansarnak nevezték el.

