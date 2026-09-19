Úgy tűnik, a nyár legnagyobb slágere, a krómozott manikűr ősszel sem tűnik el, csak átalakul. Selena Gomez a Emmy-gálán egy apró változtatással tette még különlegesebbé mindenki kedvenc körömtrendjét.

2026 nyarának kedvence inspirálta Selena Gomezt manikűrösét.

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A nyári, krómhatású körömtrend újragondolásával Selena Gomez manikűrje lehet az ősz legtrendibb árnyalata.

Ez a napcsókolta, aranyló szín még az Emmy-gálán viselt ruháját is tökéletesen kiegészítette.

Mutatjuk, hogy készül!

Selena Gomez manikűrjével mindenki lenyűgözött

Selena Gomez nemcsak elegáns Louis Vuitton-ruhája miatt vonta magára a figyelmet az Emmy-gála vörös szőnyegén, de legújabb aranyfényű, krómozott manikűrje is sokakat lenyűgözött.

A Tom Bachik sztármanikűrös által készített, „metál naplemente” névre keresztelt árnyalat ugyanis egyszerre különleges és visszafogott, ráadásul az énekesnő aranyló ruhájával is tökéletesen harmonizált.

Nem is csoda, hiszen a manikűröst kifejezetten Selena viselete ihlette, amelynek aranyló színét körme árnyalatával szerette volna igazán teljessé tenni.

Selena Gomez egy arany színű, Louis Vuitton estélyiben ragyogott az Emmy-gálán.

Forrás: AFP

A jó hír azonban, hogy Selena Gomez körmeit mi magunk is könnyen elkészíthetjük otthon, hiszen Tom Bachik az Elle-nek adott interjújában részletesen mesélt a technikájáról.

A sztármanikűrös az eredeti változat elkészítéséhez az Essie Frost Yourself árnyalatát használta, amelyből két réteget vitt fel a körmökre. Mivel ez a lakk már önmagában is krómos hatású, csillogó, aranyos fénnyel rendelkezik, külön krómporra sincs szükség az elkészítéséhez. A felvitt rétegek után a végeredményt az Essie Shiny Top Coat fedőlakkjával tette teljessé, ezzel még fényesebb és ragyogóbb felületet biztosítva a manikűrnek.

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