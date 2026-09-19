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Katie Price megmutatta az eddiginél is hatalmasabb melleit a londoni divathéten – Natasha Zinko x OnlyFans bemutatóján - FOTÓ

PA Wire - Jeff Moore
natasha zink mell kelly osbourne katie price onlyfans
Life.hu
2026.09.19.
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A 48 éves egykori glamourmodell nem bízta a véletlenre a londoni visszatérését. Katie Price mélyen dekoltált fekete ruhában mutatta meg legújabb mellplasztikájának eredményét a London Fashion Weeken.

Katie Price több mint tíz év után tért vissza a kifutóra, és rögtön alaposan felhívta magára a figyelmet. A 48 éves sztár a Natasha Zinko és az OnlyFans közös londoni divatbemutatóján lépett színpadra, méghozzá egy merész, fekete-fehér részletekkel kiegészített összeállításban. A mélyen dekoltált darabnak köszönhetően különösen látványosan érvényesült Katie frissen megműtött melle. A sztár nemrég arról beszélt, hogy korábbi implantátumai közül az egyik nagyobb volt a másiknál, ezért korrekcióra volt szükség. A beavatkozás során azonban úgy döntött, hogy mindkettő méretét tovább növelik.

Katie Price on the catwalk at the OnlyFans x Natasha Zinko show at Collins Music Theatre in Islington, north London, during London Fashion Week. Picture date: Friday September 18, 2026.
Katie Price a Natasha Zinko és az OnlyFans közös londoni divatbemutatóján lépett színpadra
Forrás: Northfoto
  • Katie Price a őlasztikai műtétek rabja
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Katie Price új mellei mellett Kelly Osbourne is feltűnt

A divatbemutató nem csak Katie Price-ról szólt: a kifutón Kelly Osbourne és a Maffiózók című sorozatból ismert Drea de Matteo is feltűnt. Osbourne fekete, üzletiesebb összeállítást és látványos frizurát választott, míg de Matteo egy egészen más hangulatú szettet kapott.

Kelly Osbourne on the catwalk at the OnlyFans x Natasha Zinko show at Collins Music Theatre in Islington, north London, during London Fashion Week. Picture date: Friday September 18, 2026.
 Kelly Osbourne is feltűnt a kifutón
Forrás: Northfoto

A bemutató az OnlyFans első londoni divatheti szereplése volt. Natasha Zinko kollekciója a platform világát és az önkifejezést kapcsolta össze a divattal, a hagyományos kifutó helyett pedig a modellek és fellépők a Collins Music Hall különböző páholyaiban jelentek meg.

Katie számára azonban ennél is fontosabb volt, hogy újra közönség előtt szerepelhetett. A bemutató előtt arról beszélt, hogy a divat számára a szórakozásról, az önkifejezésről és arról szól, hogy jól érezze magát a bőrében.

A visszatérés különösen látványosra sikerült: Katie utoljára 2015-ben vonult kifutón a londoni divathéten – írja a DailyMail.

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