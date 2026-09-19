Katie Price megmutatta az eddiginél is hatalmasabb melleit a londoni divathéten – Natasha Zinko x OnlyFans bemutatóján - FOTÓ

Katie Price több mint tíz év után tért vissza a kifutóra, és rögtön alaposan felhívta magára a figyelmet. A 48 éves sztár a Natasha Zinko és az OnlyFans közös londoni divatbemutatóján lépett színpadra, méghozzá egy merész, fekete-fehér részletekkel kiegészített összeállításban. A mélyen dekoltált darabnak köszönhetően különösen látványosan érvényesült Katie frissen megműtött melle. A sztár nemrég arról beszélt, hogy korábbi implantátumai közül az egyik nagyobb volt a másiknál, ezért korrekcióra volt szükség. A beavatkozás során azonban úgy döntött, hogy mindkettő méretét tovább növelik.

Katie Price a Natasha Zinko és az OnlyFans közös londoni divatbemutatóján lépett színpadra

Forrás: Northfoto

Katie Price a őlasztikai műtétek rabja

A volt modell divatbemutatón mutatta meg új, még hatalmasabb melleit

A londoni divathéten több híresség is megjelent Natasha Zinko és az OnlyFans közös divatbemutatóján

Katie Price új mellei mellett Kelly Osbourne is feltűnt

A divatbemutató nem csak Katie Price-ról szólt: a kifutón Kelly Osbourne és a Maffiózók című sorozatból ismert Drea de Matteo is feltűnt. Osbourne fekete, üzletiesebb összeállítást és látványos frizurát választott, míg de Matteo egy egészen más hangulatú szettet kapott.

Kelly Osbourne is feltűnt a kifutón

Forrás: Northfoto

A bemutató az OnlyFans első londoni divatheti szereplése volt. Natasha Zinko kollekciója a platform világát és az önkifejezést kapcsolta össze a divattal, a hagyományos kifutó helyett pedig a modellek és fellépők a Collins Music Hall különböző páholyaiban jelentek meg.

Katie számára azonban ennél is fontosabb volt, hogy újra közönség előtt szerepelhetett. A bemutató előtt arról beszélt, hogy a divat számára a szórakozásról, az önkifejezésről és arról szól, hogy jól érezze magát a bőrében.

A visszatérés különösen látványosra sikerült: Katie utoljára 2015-ben vonult kifutón a londoni divathéten – írja a DailyMail.

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