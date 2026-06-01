Fizetnek érte, hogy erre a mesés görög szigetre költözz - Álommunkáért cserébe

Görögország egyik közkedvelt szigete a súlyos elvándorlás miatt most lakhatási támogatással csábítaná oda a külföldről érkezőket. Szírosz szigete ingyenes szállást, reggelit és a teljes rezsi abszolút magára vállalását biztosítja az odaköltözőknek, csupán egyetlen feltétel teljesítéséért cserébe.

A legfrissebb becslések szerint Szírosz szigetén jelenleg nagyjából 3000 kóbor macska él, akik szinte teljesen elfoglalták az utcákat.

Forrás: Shutterstock

Szírosz az egyik leggyönyörűbb és leghangulatosabb görög sziget, ami tökéletes kikapcsolódási lehetőséget nyújt messze a nyüzsgő tömegtől.

Most egy újdonsült projektben kedvező feltételeket, köztük ingyenes lakhatást is kínálnak a kisvárosába költözőknek.

A szinte költségmentes tartózkodásért cserébe csupán egyetlen feltétel teljesítését várják.

Számos feltételt teljesítenek a szigetre költözőknek

Szírosz Görögország egyik igazi ékköve, ahol festői utcák, csodás panoráma, ragyogó kék tenger és szinte állandó napsütés fogadja a látogatókat. A szigetparti, homokos strandok ráadásul tökéletesek a pihenésre, mert a hangulatos öblökben szinte soha nincs elviselhetetlen tömeg. A helyi kisváros tele van élettel, a barátságos beülős helyeken és éttermekben pedig a tengeri herkentyűket és a hagyományos görög fogásokat még mindig teljesen pénztárcabarát áron lehet megkapni.

Azoknak, akik szívesen berendezkednének ezen a mesebeli helyen, most minden tálcán van kínálva, hiszen a költözésért cserébe egy fillért sem kell fizetni a szállásért, a bőséges reggeli garantált, és a teljes rezsiszámlát is zsebből állják helyettük.

Mindezért a kényelemért cserébe pedig csupán csak egyetlen dolgot kérnek az odaköltözőktől.

Az állatok gondozását kérik cserébe

A mesés ajánlat mögött azonban nem a kormány, hanem egy helyi állatvédő szervezet áll, akik egyetlen feltételként csupán annyit szabtak meg, hogy az odaköltözők nem lehetnek allergiásak az állatszőrre, hiszen az ingyenes lakhatásért cserébe a szervezet csupán a cicák etetését és gondozását kéri. Szírosz területe ugyanis évszázadok óta a macskák uralma alatt áll, akik az állandó megfelelő időjárási viszonyok miatt egész évben, gond nélkül élnek a szigeten a szabadban.

Bár a helyiek igazi közösségi kedvencként tekintenek rájuk, és szívesen etetik őket a főszezonban, a gondok akkor kezdődnek, amikor a turisták ősszel hazamennek, és a macskasereg élelem nélkül marad a téli szezonra.

Pontosan emiatt van szükség a külföldi önkéntesek segítségére, akiknek a feladata a cicák etetése és szeretgetése mellett az orvosi kezelések, valamint az ivartalanítási programok koordinálása.