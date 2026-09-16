Erdőtelepítéssel, vízmegtartással és interaktív e-learning programmal indítja együttműködését az MBH és a WWF Magyarország.

Két hazai élőhely fejlesztését támogatja az MBH Bank a WWF Magyarországgal kötött együttműködés keretében, miközben a bank munkatársai a Green Academy e-learning programban mélyíthetik el fenntarthatósági ismereteiket. Az MBH Bank az első vállalat, ahol a WWF közreműködésével fejlesztett, interaktív és gamifikált program a gyakorlatban is megvalósul.
Két, egymástól karakterében is különböző, kiemelkedő természeti értékeket őrző hazai élőhely fejlesztésével, valamint a munkavállalók fenntarthatósági szemléletének erősítésével kezdi meg együttműködését az MBH Bank és a WWF Magyarország.
A közös program részeként Kőszegen új erdő születik, a Tiszajenő melletti Nagy-réten pedig a vízmegtartást segítő beavatkozások javítják egy ártéri élőhely állapotát.
Az együttműködésben emellett 50 MBH-munkavállaló számára nyílik meg a Green Academy, a WWF Magyarország, a Progressive Reklámügynökség és az Universum 8 úttörő szemléletformáló programja. A korszerű tudásátadásra épülő, interaktív vállalati e-learning platform közelebb hozza a fenntarthatóság sokszor távolinak tűnő kérdéseit a hétköznapi élethez és mindennapi döntéseinkhez.
Helyet adunk a víznek és az erdőnek
A Kőszeg térségében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben megvalósuló élőhelyfejlesztés során nagyságrendileg 1 hektárnyi, jelenleg szántóként használt területen hoznak létre erdei élőhelyet. A terület a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez és a Natura 2000 hálózathoz tartozik, és a védett természeti terület peremén, a városi, ipari környezet találkozásánál helyezkedik el. Az erdőtelepítés ezért tájképi szempontból is jelentős, emellett nemcsak a biodiverzitás növekedését segíti, hanem hosszú távon a helyi klímaszabályozó szerep erősítéséhez és a szénmegkötéshez is hozzájárul.
A másik helyszín a Tiszajenő melletti Nagy-rét, a Közép-Tisza-vidék egyik legváltozatosabb és legtermészetesebb állapotban fennmaradt hullámtéri gyepterülete. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben végzett beavatkozás célja a vízmegtartó képesség javítása: a mintegy 660 méter hosszú csatornaszakasz átalakításával lassítják a víz lefolyását. A csatornaszakaszon a vízlefolyást akadályozó széles fenékküszöbök kialakításával olyan kisebb-nagyobb időszakos vízfoltok kialakítása a terv, amelyek élőhelyet biztosíthatnak többek között kétéltűek számára, miközben segítik a környező területek vízháztartását, így a terület ellenállóbbá válhat a klímaváltozás hatásaival szemben.
A beavatkozás több kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bíró állatfaj – köztük a nagy tűzlepke, a vöröshasú unka, a dunai gőte és a haris – élőhelyi feltételeinek javítását is szolgálja.
„A vállalatoknak érdemi szerepük lehet és kell is, hogy legyen a természetvédelemben és a megfelelő szemléletformálásban. Az MBH Bank vállalásában az az igazán értékes, hogy a komplex élőhely-helyreállítás során nem egyetlen fajra vagy problémára koncentrálunk, hanem egész természeti rendszerek működését próbáljuk helyreállítani – egy erdei élőhely mellett egy vizesélőhelyen is. A Green Academyhez való csatlakozás pedig ennek egy másik fontos oldalát mutatja meg: segít a munkavállalóknak megérteni, hogyan függ össze a természet és a gazdaság, hogyan hatnak döntéseink a természeti rendszerekre, és milyen szerepünk lehet azok megőrzésében” – mondta Vetier Márta, a WWF Magyarország igazgatója.
Izgalmas vállalati fenntarthatósági képzés és gamifikáció – ez a Green Academy!
Az együttműködés másik pillére a Green Academy, a WWF Magyarország szakmai vezetésével létrehozott interaktív, játékos fenntarthatósági e-learning program bevezetése, ami az MBH Banknál debütál. Az online képzés négy, a fenntarthatóság szempontjából meghatározó területre – a klímaváltozásra, vízgazdálkodásra, élelmiszer-termelésre és biodiverzitásra – épül. A tudásanyag ismert műsorvezetők és a WWF Magyarország szakértőinek tolmácsolásában videókkal, animációkkal, infografikákkal és interaktív feladatokkal teszi könnyebben befogadhatóvá a sokszor összetett környezeti kérdéseket. A program egyik sajátossága, hogy a tudásátadást nem hagyományos vállalati képzésként közelíti meg: a gamifikáció révén kvízek, játékok és feladatok szakítják meg a videós tartalmakat, így a résztvevők aktívan bekapcsolódhatnak a tanulási folyamatba, ezáltal még jobban elmélyíthetik tudásukat az egyes témákban.
A Green Academy egy vállalatra szabható online felületen működik, amelyet az MBH Bank első vállalatként vezet be: az első körben 50 munkavállaló vesz részt a képzésben. A bank ezáltal saját munkatársait is bevonja a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba, miközben azt az érzést is erősítheti bennük, hogy egy olyan vállalat közösségéhez tartoznak, amely aktívan tesz a társadalom számára fontos ügyekért.
„A természeti értékek védelme és helyreállítása ma már közös felelősség, amelyben a pénzügyi szektornak is aktív, formáló szerepet kell vállalnia. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági növekedés és a környezet megóvása nem zárja ki egymást, a piaci szereplőknek pedig fel kell ismerniük a természeti tőke jelentőségét. A WWF Magyarországgal indított együttműködésünk azért különleges, mert a szavak szintjén túlmutatva valós, kézzelfogható élőhely-helyreállításokat támogatunk, miközben a Green Academy révén saját munkatársainkat is bevonjuk a fenntartható szemlélet formálásába” – emelte ki Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.
Az együttműködés tehát két irányból közelít a fenntarthatósághoz: a természetben konkrét élőhelyek állapotának javításával, a vállalaton belül pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és szemlélet erősítésével. A cél, hogy a változás a természetben és a mindennapi döntésekben egyaránt kézzelfoghatóvá váljon.