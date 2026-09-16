Véget ért Amanda Seyfried házassága, de a búcsújuk nem szokványos: 9 év után válnak

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski kapcsolata csaknem egy évtizeden át Hollywood egyik kevésbé legkiteregetett házassága volt. Most azonban hivatalossá vált az Amanda Seyfried válásáról szóló hír: a pár kilenc év házasság után szakított, döntésükről pedig közös nyilatkozatban beszéltek.

Amanda Seyfried válása: 9 év után mennek szét férjével, Thomas Sadoskival.

Forrás: NORTHFOTO/X / AFF-USA.COM

Amanda Seyfried válása: már egy ideje külön éltek

Amanda Seyfried és Thomas Sadoski a People magazinnak adott közös nyilatkozatban erősítették meg, hogy véget ért a házasságuk. Mint kiderült, a szakítás nem egyik napról a másikra történt, egy ideje már külön éltek.

„Már egy ideje külön élünk, és bebizonyosodott, hogy ez a helyes döntés számunkra és a családunk számára. Örökre ott leszünk egymásnak – és ez JÓ.”

A bejelentés azért is lehetett meglepő a rajongóknak, mert Seyfried röviddel a hír nyilvánosságra kerülése előtt még Sadoskiról osztott meg egy fotót az Instagram-történetében. A képen a színész a család szakállas agámájával, Romeóval pózolt, Seyfried pedig „#reptiledad” felirattal látta el a fotót. A színésznő egy elgondolkodtató idézetet is közzétett: „Valójában semmi sem nehéz, hacsak nem döntöd el róla, hogy nehéz. Egyébként csak a következő dolog, amit éppen próbálsz megfejteni.”

Amanda Seyfried párja egykor titokban vette feleségül a színésznőt

Amanda Seyfried párja, Thomas Sadoski 2017 márciusában, a The Late Late Show with James Corden vendégeként árulta el, hogy titokban összeházasodtak. „Egyszerűen elmentünk vidékre egy szertartásvezetővel, csak mi ketten, és megtettük.”

Sadoski akkor arról is beszélt, milyen sokat jelent számára Seyfried: „Ő az az ember, akit a legjobban szeretek, csodálok és tisztelek a világon.”

A két színész 2015-ben találkozott, amikor együtt szerepeltek a The Way We Get By című off-Broadway-darabban. Később a 2017-es Az utolsó szó című filmben is közösen dolgoztak.

Amanda Seyfried korábban arról beszélt, milyen nehéz összeegyeztetni a munkát és az anyaságot

A párnak két gyereke született: lányuk, Nina 9, fiuk, Thomas pedig 5 éves. Seyfried 2025 novemberében arról beszélt, hogy komoly kihívást jelentett számára a gyereknevelés és egy különösen intenzív szakmai időszak összehangolása. „Soha nem dolgoztam még ennyit két gyerek mellett, és korábban olyan sem volt, hogy egyszerre két filmem jelenjen meg.”