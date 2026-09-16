Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 16., szerda Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
születésnap

45 éves lett mindenki Rory Gilmore-ja: ennyit változott Alexis Bledel a Szívek szállodája óta – Galéria

NORTHFOTO - RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency
születésnap Rory Gilmore Szívek szállodája Alexis Bledel
Nagy Anna
2026.09.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A visszahúzódó tinédzserből lett a 2000-es évek egyik legismertebb sorozatsztárja, később pedig Emmy-díjas színésznő. Alexis Bledel szeptember 16-án ünnepli 45. születésnapját, mi pedig galériában mutatjuk meg, mennyit változott azóta, hogy Rory Gilmore-ként megismerte a világ.

Kevés sorozatszereplő forrt annyira össze a karakterével, mint Alexis Bledel a Szívek szállodájával. Pedig a színésznő karrierje jóval Stars Hollow előtt kezdődött, Rory után pedig olyan produkciókban bizonyította tehetségét, mint a Sin City – A bűn városa, a Négyen egy gatyában vagy A szolgálólány meséje.

Lauren Graham mint Lorelai Gilmore, Alexis Bledel mint Rory Gilmore a Szívek szállodája, vagyis a Gilmore Girls című sorozatban.
Alexis Bledel a Szívek szállodája Rory Gilmore-jaként.
Forrás: NORTHFOTO/RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

Alexis Bledel és a Szívek szállodája: Rory Gilmore mindent megváltoztatott

Alexis Bledel 1981. szeptember 16-án született Texasban. Édesapja argentin, édesanyja mexikói származású, így talán az egyik legmeglepőbb érdekesség róla, hogy az anyanyelve spanyol, angolul csak az iskolában tanult meg.

Gyerekként kifejezetten félénk volt, ezért édesanyja közösségi színházba küldte, ahol többek között az Óz, a nagy varázsló és az Aladdin előadásaiban játszott. 14 évesen vásárlás közben figyelt fel rá egy ügynök, aki modellszerződést ajánlott neki. Később egyetemre ment, tanulmányait azonban félbehagyta, amikor megkapta Rory Gilmore szerepét, akinek az őszi szettjei még ma is divatosak.

Alexis Bledel Szívek szállodájabeli alakítása ikonikus, a színésznő elválaszthatatlanná vált a sorozattól: 2000 és 2007 között alakította Roryt, majd 2016-ban a négyrészes Szívek szállodája – Egy év az életünkből kedvéért ismét visszatért a karakterhez.

Rory után is jöttek nagy szerepek

Alexis Bledel filmjei között megtaláljuk az Örök kalandot, a Sin City – A bűn városát, a Négyen egy gatyábant és annak folytatását, a Diploma utánt, A cinkost és a Jenny esküvőjét is.

Alexis Bledel sorozatai közül azonban Rory után A szolgálólány meséje hozta a legnagyobb szakmai sikert: Emily, vagyis Ofglen megformálásáért Primetime Emmy-díjat kapott. A Mad Men – Reklámőrültekben is feltűnt, ahol Beth Dawest alakította.

Magánéletét igyekezett megóvni. Három és fél évig Milo Ventimigliával alkotott egy párt – akinek nemrég született meg a második gyereke –, később pedig Vincent Kartheiserhez ment feleségül. Alexis Bledel gyereke 2015-ben született, a színésznő és Kartheiser házassága pedig 2022-ben ért véget.

Alexis Bledel 45 éves lett, születésnapja alkalmából galériánkban mutatjuk meg, hogyan változott a színésznő az évek során a fiatal Rory Gilmore-tól napjainkig.

Kattints a képre a galériáért:

Alexis Bledel Rory Gilmore-ként a Szívek szállodája 1. évadában, 2000-ben.
Alexis Bledel 2002-ben az Örök kaland című filmben.
Alexis Bledel a Szívek szállodája 5. évadában, 2004-ben.
Alexis Bledel 2005-ben a Sin City című filmben.
Alexis Bledel 2007-ben - Ekkor fejeződött be a Szívek szállodája.
Alexis Bledel a Négyen egy gatyában 2. részében 2008-ban.
Alexis Bledel 2009-ben a Diploma után című filmben.
Alexis Bledel 2010-ben tőle szokatlan hajszínnel próbálkozott.
Alexis Bledel 2013-ban a Screen Actors Guild díjátadón.
Alexis Bledel a Szolgálólány meséje című sorozatban 2017-ben.
Alexis Bledel 2020-ban, a SAG-gálán.
Alexis Bledel 2024-ben Elton John gáláján.
Alexis Bledel így néz ki napjainkban: 2026 júniusában a Tribeca Festivalon.
1 / 13
Alexis Bledel Rory Gilmore-ként a Szívek szállodája 1. évadában, 2000-ben.
NORTHFOTO/Warner

Itt pedig megnézheted a Szívek szállodája szereplőit akkor és most, kattints a képre:

Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Scott Patterson (Luke Danes) A színész ma már saját kávémárkáját is működteti – nem meglepő, igaz? Emellett podcasterként is aktív, és szívesen nosztalgiázik a sorozat rajongóival.
Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Ma is aktív a színészi pályán, legutóbb a Mighty Ducks: Game Changers-ben szerepelt. Magánéletét távol tartja a reflektorfénytől, de karizmája mit sem változott.
Milo Ventimiglia (Jess Mariano) A This Is Us című sorozattal újra óriási sikert aratott, ma már producerként és rendezőként is dolgozik.
Melissa McCarthy (Sookie St. James) Hollywood egyik legsikeresebb komikája lett, több film főszereplője és Oscar-jelölt színésznő. A sorozat folytatásában is visszatért egy rövid jelenet erejéig.
Jared Padalecki (Dean Forester) A Supernatural sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert. Jelenleg is aktív a pályán, valamint háromgyermekes édesapa lett.
Kelly Bishop (Emily Gilmore) A Broadwayről érkezett színésznő azóta is vállal színházi és tévés szerepeket. Az elegancia és a szarkazmus továbbra is a védjegye.
Chad Michael Murray (Tristan Dugray) Tristan, Rory sármos és pimasz iskolai udvarlója ugyan rövid ideig volt a képernyőn, de Chad Michael Murray karrierje azóta is töretlen. A One Tree Hill sorozattal vált igazán ismertté, és azóta is rendszeresen szerepel romantikus filmekben és sorozatokban.
Keiko Agena (Lane Kim) Bár a valóságban 10 évvel idősebb Alexis Bledelnél, hitelesen hozta Rory legjobb barátnőjét. Azóta is aktív, kisebb szerepekben tűnik fel.
1 / 9
Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

Ikonikus pár voltak, de azt pletykálták róluk, hogy a való életben gyűlölik egymást. A Lorelait alakító Lauren Graham és a Luke-ot alakító Scott Patterson viszonyáról most lehullt a lepel.

Kulisszák mögötti felvételekkel érkezik a Szívek szállodája-doku: soha nem látott jelenetek és visszaemlékezések járatják csúcsra a nosztalgiafaktort

Soha nem látott jelenetek és visszaemlékezések járatják csúcsra a nosztalgiafaktort.

Ők rabolták el Lorelai Gilmore szívét – Így néznek ki ma a Szívek szállodája szívtiprói

A nézők hét évadon keresztül izgulhattak Lorelai szerelmi életéért, amelyben bizony nem Luke volt az egyetlen férfi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu