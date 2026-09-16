45 éves lett mindenki Rory Gilmore-ja: ennyit változott Alexis Bledel a Szívek szállodája óta – Galéria

Kevés sorozatszereplő forrt annyira össze a karakterével, mint Alexis Bledel a Szívek szállodájával. Pedig a színésznő karrierje jóval Stars Hollow előtt kezdődött, Rory után pedig olyan produkciókban bizonyította tehetségét, mint a Sin City – A bűn városa, a Négyen egy gatyában vagy A szolgálólány meséje.

Alexis Bledel a Szívek szállodája Rory Gilmore-jaként.

Forrás: NORTHFOTO/RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

Alexis Bledel és a Szívek szállodája: Rory Gilmore mindent megváltoztatott

Alexis Bledel 1981. szeptember 16-án született Texasban. Édesapja argentin, édesanyja mexikói származású, így talán az egyik legmeglepőbb érdekesség róla, hogy az anyanyelve spanyol, angolul csak az iskolában tanult meg.

Gyerekként kifejezetten félénk volt, ezért édesanyja közösségi színházba küldte, ahol többek között az Óz, a nagy varázsló és az Aladdin előadásaiban játszott. 14 évesen vásárlás közben figyelt fel rá egy ügynök, aki modellszerződést ajánlott neki. Később egyetemre ment, tanulmányait azonban félbehagyta, amikor megkapta Rory Gilmore szerepét, akinek az őszi szettjei még ma is divatosak.

Alexis Bledel Szívek szállodájabeli alakítása ikonikus, a színésznő elválaszthatatlanná vált a sorozattól: 2000 és 2007 között alakította Roryt, majd 2016-ban a négyrészes Szívek szállodája – Egy év az életünkből kedvéért ismét visszatért a karakterhez.

Rory után is jöttek nagy szerepek

Alexis Bledel filmjei között megtaláljuk az Örök kalandot, a Sin City – A bűn városát, a Négyen egy gatyábant és annak folytatását, a Diploma utánt, A cinkost és a Jenny esküvőjét is.

Alexis Bledel sorozatai közül azonban Rory után A szolgálólány meséje hozta a legnagyobb szakmai sikert: Emily, vagyis Ofglen megformálásáért Primetime Emmy-díjat kapott. A Mad Men – Reklámőrültekben is feltűnt, ahol Beth Dawest alakította.

Magánéletét igyekezett megóvni. Három és fél évig Milo Ventimigliával alkotott egy párt – akinek nemrég született meg a második gyereke –, később pedig Vincent Kartheiserhez ment feleségül. Alexis Bledel gyereke 2015-ben született, a színésznő és Kartheiser házassága pedig 2022-ben ért véget.

Alexis Bledel 45 éves lett, születésnapja alkalmából galériánkban mutatjuk meg, hogyan változott a színésznő az évek során a fiatal Rory Gilmore-tól napjainkig.