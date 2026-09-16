Tom Cruise címlapfotója kiverte a biztosítékot: "Úgy néz ki, mintha egy társkereső appban pózolna olcsó Mr. Októberként" − Galéria

A szeptemberi GQ magazin Tom Cruise-t kérte fel arra, hogy szerepeljen a címlapokon. A megjelenés időzítése persze nem véletlen: a színész legújabb filmjéhez, a Diggerhez kapcsolódik. Annak ellenére (vagy épp ezért), hogy a színészért csak a világ egyik fele van oda, máris mindenki a friss fotókról beszél. Persze ki így, ki úgy.

A 64 éves Tom Cruise fáradhatatlan.

Forrás: Getty Images North America

Tom Cruise 64 évesen pózolt a GQ címlapján

Tom Cruise húsz év után ismét a GQ címlapjára került, a fotó pedig aligha nevezhető visszafogottnak. A 64 éves színész kigombolt fekete ingben, farmerben és feltűnően laza pózban állt Mario Sorrenti kamerája elé.

Laura Craik a Daily Mailen publikált csípős hangnemben cikket a színészről, helyesebben a fotóiról, és nem volt rest összehasonlítani exe, Nicole Kidman Vogue-címlapjával sem. Azt írja, hogy a két magazin borítója pontosan kifejezi azt, ami a legnagyobb baj Hollywoodban. Amíg Tom megengedheti magának, hogy laza címlapfotókon pózoljon, és nem kell szégyenkeznie a kora miatt, addig a nála pár évvel fiatalabb Kidmannek még az arcvonásait is eltüntették. Tény a Photoshop nem vált a képek előnyére, tekintve, hogy alig lehet ráismerni Kidmanre, akinek egyébként szüksége se lenne ilyen durva retusra.

Tom Cruise: „Hollywoodban az életkor nem szab határt az álmoknak”

A színész a lapnak interjút is adott, amelyben az életkora is szóba került. Amikor a riporter megjegyezte, hogy Cruise most 64 éves, és megkérdezte, ez mit jelent számára, a színész röviden válaszolt: „Ez csak azt jelenti, hogy 64 éves vagyok és pont.” Hozzátette, szerinte Hollywoodban az életkor nem szab határt az álmoknak.

Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változott az elmúlt évtizedekben Tom Cruise, kattints a képre és nézd meg galériánkat.