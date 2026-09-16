Katalin hercegnére állandóan rá kell szólni a palotában: ezzel a feladattal küszködik

Vilmos herceg felesége hosszú évek óta a brit királyi család egyik legismertebb tagja, így aligha meglepő, hogy számtalan hivatalos eseményen vett már részt. Katalin hercegné azonban a tapasztalat ellenére sem érzi minden helyzetben komfortosan magát: ez az a királyi feladat, ami nehézséget okoz neki.

Katalin hercegné számára nem minden királyi feladat könnyű.

Forrás: PA Wire

Ez a királyi kötelesség komoly kihívást jelent Katalin hercegnének

Egy királyi forrás szerint a fotókon Katalin hercegné rendkívül magabiztosnak tűnhet a hatalmas fogadásokon, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. Az ilyen eseményeken akár több száz ember beszélget egyszerre, a vendégek folyamatosan mozognak, és természetesen sokan szeretnének néhány szót váltani vele. A hercegné halk beszéde azonban nem feltétlenül ideális egy zajos teremben.

„Katalin nem olyan ember, aki természeténél fogva képes egy zsúfolt termen keresztül is hallatni a hangját, ezért valóban kihívást jelenthet számára, hogy ekkora zajban meghallják.”

A forrás szerint ráadásul Katalin nem szereti futószalagszerűen letudni a találkozásokat. Ha beszélget valakivel, inkább megáll, figyel, és igyekszik valóban meghallgatni a másikat, ahelyett, hogy néhány udvarias szó után már tovább is lépne.

Katalin hercegné feladatai közben az időbeosztás is felborulhat

Éppen ez a hozzáállás okozhat néha kisebb problémát Katalin hercegné feladatainak teljesítése közben. A beszámoló szerint környezetében már szinte visszatérő tréfává vált, hogy rendszeresen emlékeztetni kell: beszéljen hangosabban, ráadásul egy-egy vendéggel a tervezettnél jóval hosszabban is elbeszélgethet.

A körülötte dolgozók már hozzászoktak ahhoz, hogy a menetrend csúszik, mert Katalint magával ragadta valakinek a története.

Bár a nyilvános szereplésekre külön felkészítést is kapott, a forrás szerint személyiségéből fakadóan továbbra is inkább csendesebb, visszafogottabb marad, még akkor is, ha az évek során egyre magabiztosabbá vált.

Maga Katalin hercegné is beszélt a nehézségről

Nem csupán bennfentesek állítják, hogy a zsúfolt fogadások próbára teszik. Katalin hercegné maga is szóba hozta a problémát egy Buckingham-palotában rendezett eseményen, amelyen II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójáról emlékeztek meg. A walesi hercegné Vilmos herceggel, Károly királlyal és a királyi család más magas rangú tagjaival együtt vett részt a fogadáson. Az eseményen néhány vendégnek azt is elárulta, hogyan éli meg az ilyen helyzeteket.