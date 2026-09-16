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Katalin hercegnére állandóan rá kell szólni a palotában: ezzel a feladattal küszködik

AFP -
királyi család feladat Katalin hercegné
Nagy Anna
2026.09.16.
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Kívülről úgy tűnhet, hogy már tökéletesen otthonosan mozog ebben a világban, pedig még akadnak nehézségei. Katalin hercegné maga vallott arról, hogy a királyi feladatok közül mi az, amivel még most is küzd.

Vilmos herceg felesége hosszú évek óta a brit királyi család egyik legismertebb tagja, így aligha meglepő, hogy számtalan hivatalos eseményen vett már részt. Katalin hercegné azonban a tapasztalat ellenére sem érzi minden helyzetben komfortosan magát: ez az a királyi feladat, ami nehézséget okoz neki.

Katalin hercegné számára nem minden királyi feladat könnyű.
Katalin hercegné számára nem minden királyi feladat könnyű.
Forrás: PA Wire

Ez a királyi kötelesség komoly kihívást jelent Katalin hercegnének

Egy királyi forrás szerint a fotókon Katalin hercegné rendkívül magabiztosnak tűnhet a hatalmas fogadásokon, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. Az ilyen eseményeken akár több száz ember beszélget egyszerre, a vendégek folyamatosan mozognak, és természetesen sokan szeretnének néhány szót váltani vele. A hercegné halk beszéde azonban nem feltétlenül ideális egy zajos teremben.

„Katalin nem olyan ember, aki természeténél fogva képes egy zsúfolt termen keresztül is hallatni a hangját, ezért valóban kihívást jelenthet számára, hogy ekkora zajban meghallják.

A forrás szerint ráadásul Katalin nem szereti futószalagszerűen letudni a találkozásokat. Ha beszélget valakivel, inkább megáll, figyel, és igyekszik valóban meghallgatni a másikat, ahelyett, hogy néhány udvarias szó után már tovább is lépne.

Katalin hercegné feladatai közben az időbeosztás is felborulhat

Éppen ez a hozzáállás okozhat néha kisebb problémát Katalin hercegné feladatainak teljesítése közben. A beszámoló szerint környezetében már szinte visszatérő tréfává vált, hogy rendszeresen emlékeztetni kell: beszéljen hangosabban, ráadásul egy-egy vendéggel a tervezettnél jóval hosszabban is elbeszélgethet.

A körülötte dolgozók már hozzászoktak ahhoz, hogy a menetrend csúszik, mert Katalint magával ragadta valakinek a története.

Bár a nyilvános szereplésekre külön felkészítést is kapott, a forrás szerint személyiségéből fakadóan továbbra is inkább csendesebb, visszafogottabb marad, még akkor is, ha az évek során egyre magabiztosabbá vált.

Maga Katalin hercegné is beszélt a nehézségről

Nem csupán bennfentesek állítják, hogy a zsúfolt fogadások próbára teszik. Katalin hercegné maga is szóba hozta a problémát egy Buckingham-palotában rendezett eseményen, amelyen II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójáról emlékeztek meg. A walesi hercegné Vilmos herceggel, Károly királlyal és a királyi család más magas rangú tagjaival együtt vett részt a fogadáson. Az eseményen néhány vendégnek azt is elárulta, hogyan éli meg az ilyen helyzeteket.

„Nagyon nehéznek találom az ilyen környezetet. Ráadásul nagyon halk vagyok, ezért mindig mondogatják nekem: »Beszélj egy kicsit hangosabban!«”

Katalin az alkalomra egy, az 1940-es éveket idéző, orgonalila Emilia Wickstead ruhát választott, amelyhez II. Erzsébet egykori, háromsoros gyöngynyakláncát viselte.

Britain's Catherine, Princess of Wales and Britain's Prince William, Prince of Wales attend a reception to celebrate the life of the late Queen Elizabeth II at Buckingham Palace in central London on April 21, 2026, on the day marking what would have been the late monarch's 100th birthday. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP)
Katalin hercegné és Vilmos herceg az Erzsébet királynő tiszteletére rendezett eseményen.
Forrás: Aaron Chown / POOL / AFP

A kívülről könnyednek tűnő királyi kötelességek tehát olykor egészen hétköznapi nehézségeket rejtenek. Katalin hercegné esetében éppen visszafogott beszédstílusa és az a szokása teszi nehezebbé a nagy fogadásokat, hogy szeretne valódi figyelmet szentelni azoknak, akikkel találkozik.

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