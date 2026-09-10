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IQ-teszt: 11 másodperced van megtalálni az elrejtett betűt – Csak a zseniknek sikerül időn belül!

fejtörő optikai illúzió IQ-teszt
Nagy Anna
2026.09.10.
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Első pillantásra csak B betűk végtelen sorát látod, ám egy kakukktojás is megbújt közöttük. Az IQ-tesztben mindössze 11 másodperced van arra, hogy megtaláld – indulhat az idő?

Az optikai illúziók és vizuális fejtörők egyik trükkje, hogy egymáshoz nagyon hasonló formákkal teszik próbára a figyelmünket. Ennél az IQ-tesztnél sincs szükség bonyolult számításokra: egyetlen H betűt kell kiszúrnod a rengeteg B között.

Megtalálod a B betűk között a H-t ebben az IQ-tesztben?
Megtalálod a B betűk között a H-t ebben az IQ-tesztben?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

Megtalálod a H betűt 11 másodperc alatt?

A feladat egyszerűnek hangzik: nézd végig alaposan a képet, és keresd meg az egyetlen H-t. A betű 9 sor és 26 oszlopnyi B között rejtőzik, így könnyű újra és újra átsiklani felette.

Adj magadnak 11 másodpercet, és próbáld meg segítség nélkül teljesíteni a fejtörőt. Ne görgess rögtön a megoldáshoz!

Itt az IQ-teszt megoldása

Lejárt az idő? Az IQ-teszt megoldása szerint a H betű az 5. sor 23. oszlopában bújik meg.

Ha gyorsan megtaláltad, az mindenképpen szép teljesítmény, de fontos hozzátenni: ez a játék nem helyettesít egy valódi intelligenciatesztet. Sokkal inkább szórakoztató vizuális feladat, amely próbára teszi, milyen gyorsan veszed észre az apró eltérést egy ismétlődő mintában.

Íme, az IQ-teszt megoldása.
Íme, az IQ-teszt megoldása.
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

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