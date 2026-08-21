2026-ban október 25-én, vasárnap hajnalban térünk vissza a téli időszámításra: hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy az óraátállítás éjszakáján egy órával hosszabb ideig alhatunk, ugyanakkor a délutáni világos időszak is hamarabb véget ér majd.

Óraátállítás 2026: október 25-én térünk át a téli időszámításra.

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Óraátállítás 2026 őszén

Az őszi óraátállítás időpontja évről évre változik, mivel az Európai Unióban a szabály szerint október utolsó vasárnapján ér véget a nyári időszámítás. 2026-ban ez október 25-re esik. Ezen a hajnalon 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis az éjszaka egy órával hosszabb lesz.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki szombat este lefekvés előtt még a hagyományos órákat használja, annak érdemes ellenőriznie azokat. Az okostelefonok, számítógépek és számos modern háztartási készülék azonban általában automatikusan átáll a megfelelő időre.

Az óraátállítás után Magyarország ismét a közép-európai időt, vagyis a téli időszámítást használja. A nyári időszámítás 2026. március 29-én kezdődött, és október 25-ig tart.

Egy órával többet alhatunk, de hamarabb sötétedik

Az őszi átállítás egyik legkellemesebb része, hogy aznap éjszaka valóban „visszakapunk” egy órát. Ha például valaki szombaton éjfélkor fekszik le és vasárnap reggel 8 órakor kel, a visszaállítás miatt az órája szerint valójában kilenc óra telik el az alvásra szánt időből.

A változásnak ugyanakkor van kevésbé kellemes oldala is. A téli időszámítás beköszöntével reggel hamarabb világosodik, délután viszont hamarabb sötétedik. Ez különösen feltűnő lehet azoknak, akik munka vagy iskola után szeretnének még szabadtéri programot szervezni.

Az átállás a napi ritmust is megzavarhatja. Bár az őszi váltás általában könnyebbnek tűnhet, mint a tavaszi, amikor egy órát elveszítünk, néhány embernél ilyenkor is jelentkezhet átmeneti fáradtság, alvászavar vagy koncentrációs nehézség. Érdemes ezért az átállás körüli napokban lehetőség szerint következetes alvási rutint tartani.

A Magyar Alvás Szövetség állásfoglalása szerint az Európai Unió tagállamainak közösen kellene megállapodniuk arról, milyen időzónát vezetnek be tartósan. A folyamat azonban évek óta nem halad, ezért több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet szólította fel az érintetteket, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket. A szakmai álláspontok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer kedvezőtlen hatással van az emberek életére. A kutatások szerint az időbeli eltolódás nemcsak az egészségre lehet káros, hanem gazdasági, biztonsági és környezeti következményekkel is járhat.

Nem most szűnik meg az óraátállítás

Az óraátállítás eltörléséről évek óta zajlik vita az Európai Unióban, de egyelőre nem született olyan végleges döntés, amely megszüntetné az évi két alkalommal történő időváltást. Az uniós szabályozás jelenleg továbbra is a tavaszi és az őszi átállással számol, így 2026 őszén biztosan szükség lesz az órák visszaállítására.