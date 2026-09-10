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Kiszivárgott a mesterterv: Vilmosék kegyetlen taktikát vethetnek be Harry és Meghan elűzése érdekében

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Különösen fájdalmas lehet a sussexieknek, ami rájuk várhat. Harry herceg és Meghan Markle nem sok jóra számíthat Vilmostól és Katalintól.

Úgy tudni, a walesi hercegi pár nem akar újabb konfliktusba keveredni a sussexiekkel, inkább teljesen figyelmen kívül hagynák őket. Egy királyi szakértő szerint ez különösen fájdalmas lehet Harry herceg számára.

Nem mostanában látjuk így együtt Vilmos herceget, Harry herceget, Katalin hercegnőt és Meghan Markle-t.
Nem mostanában látjuk így együtt Vilmos herceget, Harry herceget, Katalin hercegnőt és Meghan Markle-t. 
Forrás: i-Images / eyevine

Harry hercegék kezelésére új stratégiát választott Vilmos

Amióta Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült királyságba költözött, a testvérek közötti feszültség nagyobb, mint valaha. Az Express úgy tudja, Vilmos herceg és Katalin hercegné egészen más stratégiát alkalmazhat Harry herceggel és a követeléseit máris benyújtó Meghan Markle-lel szemben, mint korábban. Chris Riches királyi szerző úgy gondolja, a walesiek ezúttal nem konfrontációval, hanem a teljes érdektelenség látszatával és fapofával reagálhatnak a sussexiek jelenlétére. „Ha nem tápláljuk a tüzet, az idővel kialszik” – foglalta össze Riches Vilmosék stratégiáját. A szerző egyébként úgy véli, Harry és Meghan látszólag azért tértek vissza Nagy-Britanniába, hogy munkát, illetve akár egy új könyvhöz vagy egy, a néhai Diana hercegnéről készülő filmhez anyagot gyűtsenek vagy hogy a családjuk mellett legyenek, ugyanakkor szerinte az sem zárható ki, hogy nem közeledni szeretének, hanem  minél nagyobb viszályt kelteni. 

Vilmos és Katalin inkább nem is reagál rájuk

Riches szerint azonban most éppen az válthat ki újabb feszültséget, ha Vilmos és Katalin továbbra is tökéletes pókerarccal, nyilvános konfliktus nélkül kezeli a helyzetet. A sussexiek figyelmen kívül hagyásának amúgy egyéb oka is lehet, mint a taktika. Vilmosnak és Katalinnak három gyermekükre, valamint királyi kötelességeikre kell koncentrálniuk, ráadásul György herceg most kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban. Mindeközben Harrynek és Meghannek így ilyen jellegű kötelezettségeik sincsenek. 

Igy érkezett meg György herceg Etonba - Galéria

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Az Eton College - Itt kezdi meg tanulmányait Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg
AFP

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III. Károly király hivatalos iránymutatása szerint Harry herceg és Meghan Markle státuszában nem történt változás. A herceg és a hercegné továbbra sem számít a királyi család dolgozó tagjainak, az Ő Királyi Fensége megszólítást pedig változatlanul nem használják. A palota azt is világossá tette, hogy Harry és Meghan jótékonysági munkája magánügyüknek számít, azt nem a monarchia képviseletében végzik. Helyzetüket úgy jellemezték, mint két magánemberét, akiknek üzleti és jótékonysági érdekeltségeik vannak.

Vilmosnak és Katalinnak a gyerekek miatt is nehéz a helyzete

A sussexiek és a walesiek közötti távolság nemcsak a felnőttek kapcsolatát érinti. Az Egyesült Államokban élő királyi szakértő, Marlene Koenig a Daily Expressnek Vilmos és Harry gyermekei, Archie herceg és Lilibet hercegnő közötti kapcsolat kapcsán beszélt a helyzet szomorú oldaláról. Állítása szerint Vilmos valójában nem ismeri a két gyermeket, így György, Sarolta és Lajos sem. „Ez nem Vilmosék hibája, és nyilván nem is a gyerekeké. Ez Harry és Meghan hibája” – vélekedik Koenig és hozzátette, a britek se ismerik Archie-t és Lilibetet, így nem is várható el, hogy kedveljék őket. 

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