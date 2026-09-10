Mi történt Ricky Martinnal? Alig lehet felismerni az énekest: teljesen megváltoztatta külsejét – Fotó

Az 54 éves énekes-színész először vett részt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol új, spanyol nyelvű filmjét, a Hombre Al Agua című alkotást népszerűsítette. Ricky Martin megjelenése azonban kis híján ellopta a show-t a filmtől is.

Ricky Martin januárban még a megszokott hajszínével állt a fotósok kamerái elé.

Forrás: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Ricky Martin szőke lett, teljesen megváltozott a külseje

Az énekest az elmúlt években sötétbarna, gyakran tüskésre formázott hajjal szokhattuk meg, ehhez képest a velencei filmfesztiválon – ahová Pamela Anderson smink nélkül érkezett – egészen más arcát mutatta. Haját szinte teljesen rövidre vágatta és jóval világosabb, szőke árnyalatra váltott, ráadásul arcszőrzete is feltűnően világosabb lett.

Az új külsőhöz elegáns szettet választott: fehér, selymes Giorgio Armani zakót és fekete nadrágot viselt. A vörös szőnyegen Manuel Garcia-Rulfo és Gael García Bernal társaságában pózolt.

Miközben az énekes külseje látványosan megváltozott, a magánéletében továbbra is fontos szerepet tölt be a család: Ricky Martin gyerekei közül ikerfiai az elmúlt években már kész fiatalemberekké cseperedtek.

Ricky Martin szinte felismerhetetlen a velencei filmfesztiválon.

Forrás: Rocco Spaziani / Northfoto

Több mint húsz év után tér vissza spanyol nyelvű filmmel

A Hombre Al Agua különleges mérföldkő Ricky Martin karrierjében, hiszen több mint két évtizede ez az első teljes egészében spanyol nyelvű filmszerepe. A produkcióban Robyt alakítja, egy színészt, akit a történeten belül Camilo életrajzi filmjének főszerepére szerződtetnek. Martin emellett executive producerként is részt vett a munkában. Gael García Bernal elárulta, hogy már kezdettől Martint képzelte el a szerepre, bár eleinte szinte lehetetlennek tartotta, hogy sikerüljön megnyernie. Végül elég volt egy telefonhívás: elmondása szerint Ricky Martin még azelőtt rávágta az igent, hogy részletesen ismertette volna vele a projektet.

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