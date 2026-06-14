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A légiutas-kísérő elárulta: ezek a hárombetűs kódszavak nagy bajt jeleznek

Getty Images - James Lauritz
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Simon Benedek
2026.06.14.
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Egy stewardess lerántotta a leplet: ezek a hárombetűs kódok vészhelyzetet jelentenetek. Íme a légiutas-kísérők titkos jelrendszere!

A repülőutak során a legtöbben a szokásos biztonsági bemondásokat és az időjárási tájékoztatásokat hallják, de a fedélzeten egy teljesen más, rejtett kommunikációs jelrendszer is működik a légiutas-kísérők között.

Egy légiutas-kísérő a felszállás előtt útmutatót ad az utasoknak.
Egy légiutas-kísérő kitálalt a titkos jelzésekről. 
Forrás:  Getty Images
  • A repülőgépeken a személyzet gyakran titkos kódokkal kommunikál egymás között az utasok tudta nélkül.
  • Ezek a rövidítések és kifejezések fontos információkat rejtenek, a vészhelyzetektől a mindennapi megfigyelésekig.
  • Egyes kódok ártalmatlanok, mások viszont komoly fedélzeti eseményekre utalhatnak.
  • Van néhány hárombetűs jelzés is, amelyet egyetlen utas sem szeretne hallani a repülőgépen.

Így kommunikálnak titokban a légiutas-kísérők

A repülőgépek fedélzetén egy megszokott módszer, hogy az utasokat tájékoztatják például a turbulenciáról vagy az érkezési időről. A légiutas-kísérők azonban más módszerekkel is kommunikálnak. A stewardessek gyakran rövidítésekkel és ártalmatlannak tűnő kifejezésekkel jelzik egymásnak a fontos helyzeteket – sokszor úgy, hogy az utasok ebből semmit sem vesznek észre. Egy légiutas-kísérő vallomása most lerántotta a leplet a titkos jelekről, amelyek akár vészhelyzetet is jelenthetnek a repülőgépen – számolt be az Unilad. Íme a titkos kódszavak!

Ezeket a kódokat senki sem akarja hallani

A Qatar Airwaysnél dolgozó légiutas-kísérő elárulta, hogy az „ABP” kód például azt jelenti, hogy súlyos vészhelyzet alakult ki repülőgépen. Ez az „Able Bodied Passengers” (erős, fizikailag alkalmas utasok) angol kifejezésnek a rövidítése, és a személyzet így azonosítja azokat az utasokat, akik vészhelyzet esetén segíthetnek. A személyzet már beszálláskor figyeli, kik lehetnek fizikailag alkalmasak ilyen szerepre. Ha ezt a kódot bemondják, akkor az arra utalhat, hogy olyan helyzet alakulhat ki, amelyben több segítségre van szükség.

Azért nem minden kód kapcsolódik vészhelyzethez. Egyes kifejezések inkább a személyzet közti informális kommunikáció részei. A BOB például „szép utasra” utal a fedélzeten A „cheerio” búcsúzás állítólag azt jelenti, hogy az utast szívesen látnák újra. Ha valakit „Philip”-ként emlegetnek, az már kevésbé hízelgő jelzés: őt inkább kellemetlen utasnak gondolják.

A legsúlyosabb kódszavak már tényleg komoly vészhelyzetet vetítenek előre. A „Code 300” és az „Angel” például azt jelentik, hogy egy utas meghalt a fedélzeten, míg a „Squawk 7500” vagy a „Hotel” kód azt jelzi, hogy eltérítették a repülőgépet.

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