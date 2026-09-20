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Légiutas-kísérő figyelmeztet: hiába fizettél rengeteg pénzt, elküldhetnek erről az ülésről

Getty Images - Hispanolistic
stewardess légiutas-kísérő vészkijárat repülőgép
Nagy Anna
2026.09.20.
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A vészkijárat melletti ülésekért sok utas szívesen fizet többet a nagyobb lábtér miatt, pedig ezekhez a helyekhez komoly felelősség is társul. Egy légiutas-kísérő most elárulta, kik azok, akik biztonsági okokból egyáltalán nem ülhetnek ide.

A legtöbben azért vadásznak a vészkijárat melletti helyekre, mert egy hosszabb utazás során kifejezetten jól jöhet a plusz lábtér. Egy légiutas-kísérő azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket az üléseket nem pusztán az utasok kényelme miatt alakították ki így. Aki a repülőgép vészkijárata mellett foglal helyet, annak bizonyos feltételeknek is meg kell felelnie.

A légiutas-kísérő elárulta, miért nem ülhet bárki a vészkijárati sorba.
A légiutas-kísérő elárulta, miért nem ülhet bárki a vészkijárati sorba.
Forrás: 123rf.com

A légiutas-kísérő szerint komoly feladat várhat a vészkijáratnál ülőkre

Miva, a TUI személyzetének tagja szerint egy vészkijárat melletti ülés jóval többet jelent a kényelmesebb utazásnál. Bár rendkívül ritka, hogy az ott ülőnek valóban cselekednie kelljen, egy esetleges evakuálás során akár a személyzet munkájában is segítenie kellhet. Tehát ugyan ezek a helyek nem tartoznak a legrosszabb ülések közé a repülőn, mégsem ajánlott mindenkinek.

„A vészkijárat melletti ülés nem csupán egy hely extra lábtérrel. Evakuáláskor az ott ülő utasnak fel kell mérnie a kinti helyzetet, ki kell nyitnia a kijáratot, irányítania kell a többi utast, és segítenie kell a személyzetet” – magyarázta Miva.

Éppen ezért a beszállás végén a stewardess vagy a személyzet egy másik tagja ellenőrizheti, hogy az adott utas tisztában van-e a rá háruló esetleges feladatokkal, és vállalja-e azokat.

Kik nem ülhetnek a repülőgép vészkijárata mellett?

A szabályok légitársaságonként részleteikben eltérhetnek, ám több olyan utascsoport is van, amelynek tagjai nem foglalhatnak helyet a vészkijárat mellett. A gyermekek például nem ülhetnek itt, bár az előírt minimuméletkor légitársaságonként változhat. Ugyanez vonatkozik azokra a felnőttekre, akik velük utazó kisbabáról vagy gyermekről gondoskodnak. Szintén másik helyet kell választania annak, akinek csökkent a mozgásképessége, sérülése van, nem képes megérteni a személyzet utasításait, vagy fizikailag nem tudná működtetni a kijáratot.

Aki pedig nem érzi magát képesnek arra, vagy egyszerűen nem szeretné vállalni, hogy vészhelyzetben segítsen, szintén nem megfelelő erre a helyre.

Az ok egyszerű: evakuáláskor minden másodperc számít. A vészkijáratnál ülő személynek fizikailag és mentálisan képesnek kell lennie arra, hogy azonnal cselekedjen, hajlandónak kell lennie erre, és segítenie kell a többi utasnak a repülőgép biztonságos elhagyásában

 – mondta a légiutas-kísérő, akinek ezért kell vörösre festenie a száját.

Hozzátette, hogy a személyzet másik ülésre helyezheti át azt az utast, akit nem tart megfelelőnek a feladatra, a pontos követelmények pedig légitársaságonként eltérhetnek.

A plusz lábtér tehát felelősséggel is jár

A magyarázat az interneten is vitát indított. Volt, aki azt kérdezte, miért kell felárat fizetni a nagyobb lábtérért, ha közben az utasnak adott esetben segítenie is kell. Más hozzászólók arra hívták fel a figyelmet, hogy éppen a gyors kijutás miatt kell a repülőgép ezen részét akadálymentesen tartani. Egy kommentelő szerint még a biztonságiöv-hosszabbító használata is problémát jelenthet, mert evakuáláskor botlásveszélyt okozhat a kijáratnál.

A vészkijárat melletti hely tehát valóban kényelmesebb lehet, de nem egyszerű prémiumülés. Aki ide ül, annak szükség esetén képesnek és hajlandónak kell lennie arra, hogy azonnal kövesse a személyzet utasításait, és segítsen abban, hogy mások is minél gyorsabban elhagyhassák a gépet.

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