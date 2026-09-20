Légiutas-kísérő figyelmeztet: hiába fizettél rengeteg pénzt, elküldhetnek erről az ülésről

A legtöbben azért vadásznak a vészkijárat melletti helyekre, mert egy hosszabb utazás során kifejezetten jól jöhet a plusz lábtér. Egy légiutas-kísérő azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket az üléseket nem pusztán az utasok kényelme miatt alakították ki így. Aki a repülőgép vészkijárata mellett foglal helyet, annak bizonyos feltételeknek is meg kell felelnie.

A légiutas-kísérő elárulta, miért nem ülhet bárki a vészkijárati sorba.

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A légiutas-kísérő szerint komoly feladat várhat a vészkijáratnál ülőkre

Miva, a TUI személyzetének tagja szerint egy vészkijárat melletti ülés jóval többet jelent a kényelmesebb utazásnál. Bár rendkívül ritka, hogy az ott ülőnek valóban cselekednie kelljen, egy esetleges evakuálás során akár a személyzet munkájában is segítenie kellhet. Tehát ugyan ezek a helyek nem tartoznak a legrosszabb ülések közé a repülőn, mégsem ajánlott mindenkinek.

„A vészkijárat melletti ülés nem csupán egy hely extra lábtérrel. Evakuáláskor az ott ülő utasnak fel kell mérnie a kinti helyzetet, ki kell nyitnia a kijáratot, irányítania kell a többi utast, és segítenie kell a személyzetet” – magyarázta Miva.

Éppen ezért a beszállás végén a stewardess vagy a személyzet egy másik tagja ellenőrizheti, hogy az adott utas tisztában van-e a rá háruló esetleges feladatokkal, és vállalja-e azokat.

Kik nem ülhetnek a repülőgép vészkijárata mellett?

A szabályok légitársaságonként részleteikben eltérhetnek, ám több olyan utascsoport is van, amelynek tagjai nem foglalhatnak helyet a vészkijárat mellett. A gyermekek például nem ülhetnek itt, bár az előírt minimuméletkor légitársaságonként változhat. Ugyanez vonatkozik azokra a felnőttekre, akik velük utazó kisbabáról vagy gyermekről gondoskodnak. Szintén másik helyet kell választania annak, akinek csökkent a mozgásképessége, sérülése van, nem képes megérteni a személyzet utasításait, vagy fizikailag nem tudná működtetni a kijáratot.

Aki pedig nem érzi magát képesnek arra, vagy egyszerűen nem szeretné vállalni, hogy vészhelyzetben segítsen, szintén nem megfelelő erre a helyre.

Az ok egyszerű: evakuáláskor minden másodperc számít. A vészkijáratnál ülő személynek fizikailag és mentálisan képesnek kell lennie arra, hogy azonnal cselekedjen, hajlandónak kell lennie erre, és segítenie kell a többi utasnak a repülőgép biztonságos elhagyásában

– mondta a légiutas-kísérő, akinek ezért kell vörösre festenie a száját.