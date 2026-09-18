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bevásárlás

Kettőt fizet, hármat vihet: óriási akciókkal készül a SPAR

bevásárlás Spar akció
Life.hu
2026.09.18.
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Szeptember 17-től több terméket is olcsóbban szerezhetünk be a SPAR-ban. Az 1+1 és 2+1 akciók mellett jelentős árengedményekkel, valamint az Oktoberfesthez kapcsolódó termékekkel készül az áruházlánc, így több olyan termék is lesz, amelyből nagyobb mennyiség vásárlásával járhatunk igazán jól.

Nagy akciózásba kezdett a SPAR, szeptember 17-től sok terméket olcsóbban vihetünk majd haza. Az 1+1 és a 2+1 akciók mellett hatalmas kedvezmények, és Oktoberfest-termékek is érkeznek az áruházakba.

Kettőt fizetünk, hármat vihetünk

A következő héten tényleg megéri majd többet vásárolni, ugyanis többféle termékre is 1+1, illetve 2+1 kedvezmény lesz, így érdemes lesz betárazni a sűrűn fogyasztott termékekből. Többek között felvágottak, kefir, kenyér, rizs, rágcsálnivalók, kávé, sör és bor is szerepel az akciós kínálatban. Az 1+1 ajánlatoknál két termékből egyet kell kifizetnünk, míg a 2+1 akcióknál három termék közül csak kettőért kell fizetni. Ezekkel az ajánlatokkal most különösen jól járhatunk.

Oktoberfest-hangulat a SPAR-ban

Nem kell feltétlenül sörfesztiválra utaznunk ahhoz, hogy egy kis bajor hangulatot varázsoljunk az otthonunkba. A SPAR az Oktoberfesthez kapcsolódó finomságokkal is készül, így egy baráti összejövetelhez vagy egy hangulatos otthoni estéhez is könnyedén összeállíthatjuk a menüt.

A TANN müncheni fehérkolbász például mindössze 899 forintért lesz kapható, míg a TANN Leberkäse 23 százalékos kedvezménnyel, 1999 forintért kerülhet a kosarunkba. Egy igazi Oktoberfest-piknikről természetesen a perec sem hiányozhat: az S-BUDGET bajor stílusú perec 179 forintba kerül, a sörperecet pedig MySPAR áron 499 forintért vásárolhatjuk meg.

És persze egy jó korsó sör nélkül sem lenne teljes a bajor hangulat. A Hofbräu sör 21 százalékos kedvezménnyel, 299 forintért lesz elérhető, míg a Paulaner lager sör és a Paulaner búzasör a MySPAR applikációval 26 százalékos árengedménnyel, mindössze 549 forintért vásárolható meg.

Minden állateledel 25 százalékos kedvezménnyel

A SPAR üzleteiben számos állateledel és kisállatok számára készült finomság közül válogathatunk, legyen szó száraz eledelről, konzervekről vagy éppen jutalomfalatokról. Most viszont a kedvezményekből a négylábú családtagok sem maradnak ki.

2026. szeptember 17. és szeptember 23. között minden állateledel és kisállat-kiegészítő árából 25 százalék kedvezményt kaphatunk a címlapon található kupon felmutatásával. A kupon a MySPAR applikációban is elérhető, ráadásul a megadott időszak alatt akár többször is felhasználható, így azoknak is jól jöhet, akik rendszeresen vásárolnak kedvencüknek.


 

 

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