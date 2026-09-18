Steven Seagal csak árnyéka egykori önmagának: alig lehet ráismerni a 90-es évek legendás akciósztárjára

A fekete haj, a jellegzetes copf és a rezzenéstelen arckifejezés évtizedeken keresztül hozzátartozott Steven Seagal megjelenéséhez. Az egykori akciósztár azóta jócskán megváltozott: a mostani fotókon már nehéz felismerni benne azt a férfit, aki a 80-as és 90-es években sorra győzte le ellenfeleit a filmvásznon. Feltűnő ugyanakkor, hogy haját és szakállát ma is rendkívül sötétre festi, így próbálva elfedni az őszülés jeleit.
Steven Seagal egészen másképp fest, mint fénykorában
Mielőtt Hollywood felfedezte volna, Steven Seagal komoly harcművészeti múlttal rendelkezett – bár Van Damme elől még ő is megfutamodott. A 7 danos aikidómester fiatal felnőttként Japánban oktatott, és ő lett az első külföldi, aki Oszakában saját edzőtermet üzemeltetett.
Később Los Angelesbe költözött, majd 1988-ban a Nico című filmmel debütált. A nagy áttörést a következő évek hozták meg számára, amikor Hollywood egyik legismertebb akcióhősévé vált.
Ezek a Steven Seagal-filmek tették világhírűvé
A legismertebb Steven Seagal-filmek közé tartozik az Úszó erőd, amelyben Casey Ryback szerepét alakította, valamint annak folytatása, a Száguldó erőd. A rajongók emellett a Halálra jelölve, az Ölve vagy halva és a Tisztítótűz című produkciókból is emlékezhetnek rá. Filmjei világszerte összesen több mint 850 millió dolláros bevételt értek el. A filmezés mellett gitárosként is tevékenykedett, valamint környezetvédelmi és állatjogi ügyek mellett is kiállt. Eddigi legutolsó filmje 2019-ben készült.
Hány éves Steven Seagal? Már közelít a 75-höz
Az 1952. április 10-én született színész 2026-ban már 74 éves. Bár az idő múlása látványosan megváltoztatta, egyvalamihez láthatóan ragaszkodik: ikonikus, koromfekete hajához és szakállához, amelyet a mostani megjelenésein is feltűnően erős, sötét festéssel visel.
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