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harcművész

Steven Seagal csak árnyéka egykori önmagának: alig lehet ráismerni a 90-es évek legendás akciósztárjára

harcművész Steven Seagal akciósztár
Nagy Anna
2026.09.18.
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A 90-es években kemény tekintetével és villámgyors mozdulataival vált világsztárrá, most azonban egészen másként fest. Steven Seagal az évek során rengeteget változott, őszülését pedig továbbra is feltűnően sötét haj- és szakállszínnel igyekszik elfedni.

A fekete haj, a jellegzetes copf és a rezzenéstelen arckifejezés évtizedeken keresztül hozzátartozott Steven Seagal megjelenéséhez. Az egykori akciósztár azóta jócskán megváltozott: a mostani fotókon már nehéz felismerni benne azt a férfit, aki a 80-as és 90-es években sorra győzte le ellenfeleit a filmvásznon. Feltűnő ugyanakkor, hogy haját és szakállát ma is rendkívül sötétre festi, így próbálva elfedni az őszülés jeleit.

Steven Seagal 1991-ben a Törvényre törve című filmben.
Steven Seagal 1991-ben a Törvényre törve című filmben.
Forrás: KPA/Northfoto

Steven Seagal egészen másképp fest, mint fénykorában

Mielőtt Hollywood felfedezte volna, Steven Seagal komoly harcművészeti múlttal rendelkezett – bár Van Damme elől még ő is megfutamodott. A 7 danos aikidómester fiatal felnőttként Japánban oktatott, és ő lett az első külföldi, aki Oszakában saját edzőtermet üzemeltetett.

Később Los Angelesbe költözött, majd 1988-ban a Nico című filmmel debütált. A nagy áttörést a következő évek hozták meg számára, amikor Hollywood egyik legismertebb akcióhősévé vált.

Ezek a Steven Seagal-filmek tették világhírűvé

A legismertebb Steven Seagal-filmek közé tartozik az Úszó erőd, amelyben Casey Ryback szerepét alakította, valamint annak folytatása, a Száguldó erőd. A rajongók emellett a Halálra jelölve, az Ölve vagy halva és a Tisztítótűz című produkciókból is emlékezhetnek rá. Filmjei világszerte összesen több mint 850 millió dolláros bevételt értek el. A filmezés mellett gitárosként is tevékenykedett, valamint környezetvédelmi és állatjogi ügyek mellett is kiállt. Eddigi legutolsó filmje 2019-ben készült.

RUSSIA, YEKATERINBURG - SEPTEMBER 16, 2026: Actor Steven Seagal appears in an open dialogue titled ''Not by Birth, but in Spirit: What It Means to Be Russian for Steven Seagal'' during the 2026 International Festival of Youth at Yekaterinburg-EXPO. Yevgeny Messman/TASS Host Photo Agency for International Festival of Youth (Credit Image: © Yevgeny Messman/TASS via ZUMA Press)
Steven Seagal 2026-ban: festeti a haját.
Forrás: Yevgeny Messman/TASS via ZUMA Press/Northfoto

Hány éves Steven Seagal? Már közelít a 75-höz

Az 1952. április 10-én született színész 2026-ban már 74 éves. Bár az idő múlása látványosan megváltoztatta, egyvalamihez láthatóan ragaszkodik: ikonikus, koromfekete hajához és szakállához, amelyet a mostani megjelenésein is feltűnően erős, sötét festéssel visel.

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