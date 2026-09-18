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recept

Szinte nulla kalória van ebben a chipsben: így készítheted el otthon a ropogós nasit

recept rizs chips nasi
Life.hu
2026.09.18.
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Ha rád tör a nassolhatnék, de nem szeretnél egy egész zacskó burgonyachipsszel több száz kalóriát bevinni, van egy sokkal jobb megoldás. A rizslapból készült ropogtatnivaló egy kis adagban mindössze 50–70 kalóriát tartalmazhat, és néhány perc alatt elkészül.

Időnként mindenkire rátör a vágy, hogy nassoljon valamit. Az édes és sós ropogtatnivalókról teljesen lemondani nem feltétlenül kell, ha azonban gyakran kívánunk meg valamit, akkor érdemes kevésbé kalóriadús alternatívákat keresni. Ilyen a rizslapchips.

A rizslapchipsben alig van kalória
A rizslapchipsben alig van kalória
Forrás: Life.hu/ AI

Egy német gasztroblogger, Gigi megmutatta, hogyan kell rizslapchipset készíteni. A ropogtatnivalóhoz ráadásul alig néhány hozzávaló szükséges, és sütőben, illetve airfryerben is elkészíthető.

A rizslapchips receptje: alig 70 kalória egy adag

Hozzávalók egy kisebb tálhoz:

  • 2 lap rizspapír
  • olívaolaj
  • füstölt pirospaprika
  • hagymapor
  • fokhagymapor

Elkészítés:

1. Önts egy kevés langyos vizet egy nagyobb tányérba, majd a két rizspapírlapot egyenként rövid időre forgasd meg benne. Ezután fektesd őket pontosan egymásra egy vágódeszkán.
2. Vágd körülbelül 2 centiméter széles csíkokra, majd ezekből készíts nagyjából 2×2 centiméteres négyzeteket.
3. Tedd a darabokat sütőpapírra, majd forrólevegős sütőben 185 fokon körülbelül 5 percig süsd őket, amíg felpuffadnak és apró, ropogós párnácskákká válnak. Hagyományos sütőben 200 fokon szintén körülbelül 5 perc szükséges.
4. A még meleg rizspapírdarabokat tedd egy tálba, fújj rájuk néhány permetnyi olívaolajat, közben finoman rázogasd őket. Ehhez a legegyszerűbb olajspray-t használni.
5. Ezután rögtön szórd meg füstölt pirospaprikával, hagymaporral, fokhagymaporral és sóval. Rázogasd tovább a tálat, hogy a fűszerek mindenhol megtapadjanak - érdemes ezeket előre összekeverni.
6. Végül tedd vissza a chipset további 3 percre a forrólevegős sütőbe vagy a sütőbe. Hagyd rövid ideig hűlni, és már eheted is.

Jóval kevesebb kalória van benne, mint a burgonyachipsben

Ugyanekkora adag hagyományos burgonyachips körülbelül 300–350 kalóriát tartalmaz. A rizspapírból készült változat ezzel szemben kevés olajjal – a recepthez egy teáskanálnál is kevesebb elegendő – mindössze nagyjából 50–70 kalória. Ha több olívaolajat használsz, a kalóriatartalom természetesen emelkedik, de még így is körülbelül 100 kalóriából kijöhet egy adag.

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