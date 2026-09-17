Ez az egy szülői mondat évekre egymás ellen fordíthatja a testvéreket

Szakemberek szerint a családokban gyakran alakulnak ki különböző szerepek a testvérek között: van a felelősségteljes gyerek, a békítő, a lázadó vagy éppen az, akit rendszeresen „problémásként” kezelnek. Ha egy-egy szerep túlságosan rögzül, a gyerekek nemcsak magukat kezdik ennek megfelelően látni, hanem egymást is.
A testvérek közötti konfliktusok okai a szülők?
- A szülők gyakran akaratlanul is különböző szerepeket osztanak a gyerekeikre.
- Az egyik gyerekből könnyen „felelősségteljes”, a másikból „problémás” vagy „vadóc” válhat.
- A nagyobb testvértől gyakran többet várnak el pusztán azért, mert idősebb.
- A folyamatos összehasonlítás haragot, féltékenységet és sértettséget szülhet.
- A gyerekkorban kialakult szerepek felnőttként is befolyásolhatják a testvérek kapcsolatát.
- A terapeuták szerint a szülők tudatos kommunikációval és a szerepek megváltoztatásával megtörhetik ezt a mintát.
A nagyobb testvértől gyakran többet várnak el
Rod Mitchell pszichológus saját gyerekkori élményét is felidézte. Kilencéves volt, amikor a húga hozzányúlt egy egész délután alatt felépített Lego-toronyhoz. Amikor visszavette tőle, egy darab letört, a húga pedig sírni kezdett. A szüleik nem azt kérdezték, mi történt, hanem azt mondták neki: „Te vagy az idősebb, neked tudnod kellene, mit csinálsz.”
A szakember szerint egy ilyen mondat könnyen azt az üzenetet közvetíti a gyereknek, hogy az ő érzései és az ő verziója egy konfliktusban kevésbé fontos. Később pedig ugyanez a szerep újra és újra előkerülhet.
A nagyobb gyerek gyakran hallja azt is, hogy példát kell mutatnia a kisebbnek. Ez elsőre akár dicséretnek is tűnhet, valójában azonban azt taníthatja meg neki, hogy neki kell mindig engednie.
A családban könnyen kialakulhat a „jó” és a „rossz” gyerek szerepe
A családokban természetes módon alakulnak ki különböző szerepek. Az egyik gyerek lehet nyugodtabb és együttműködőbb, míg a másik hangosabb vagy nehezebben kezelhető. A probléma akkor kezdődik, amikor ezekből tartós címkék lesznek.
Az egyik gyerekből így válhat a „megbízható”, a másikból a „nehéz eset”. A szülők idővel már előre tudják, kitől mire számítsanak, és ennek megfelelően reagálnak anélkül, hogy egy adott helyzetben valóban megvizsgálnák, mi történt.
A HuffPost szakértői szerint különösen káros lehet, amikor az egyik gyerek megkapja a „problémás”, a másik pedig az „ő mindig olyan rendes” szerepet. Az úgynevezett könnyű gyerek közben kevesebb figyelmet és támogatást is kaphat, mert a szülők automatikusan azt feltételezik róla, hogy vele minden rendben van.
A nagyobb testvérből akár pótszülő is válhat
Az idősebb gyerek bevonása a kisebb testvér körüli feladatokba önmagában még nem probléma. Gond akkor van, ha a szülő már azt várja tőle, hogy ő feleljen a testvéréért.
Például neki kell figyelnie, hogy a kisebb időben elkészüljön az iskolába, ne felejtse otthon a házi feladatát, ne keveredjen bajba, vagy éppen meg kell nyugtatnia, ha sír.
Ezzel a gyerek már nem egyszerűen segít a testvérének, hanem olyan felelősséget kap, amely valójában a szülőé. Ráadásul mindezt sokszor a saját programjai, szükségletei és jólléte rovására.
A testvérek egymásban látják az igazságtalanság okát
A szerepek egyik legnagyobb problémája, hogy versenyt teremthetnek a szülői szeretetért és figyelemért.
Ha az egyik gyerek folyamatosan a kedvenc, a felelősségteljes vagy az érett szerepét kapja, a másik pedig kedvezőtlenebb címkét, könnyen kialakulhat köztük a versengés. A gyerekek nem feltétlenül a szülői elvárást hibáztatják, hanem egymást.
Az egyik neheztelhet arra, hogy mindig neki kell mindent megoldania, a másik pedig arra, hogy őt állandóan problémásnak tartják. Mindketten úgy érezhetik, hogy a testvérüknek jutott a jobb szerep.
Felnőttként is visszatérhetnek a régi konfliktusok
A gyerekkorban kialakult szerepeket nem egyszerű levetkőzni. A szülők évekig ugyanazon a módon reagálnak a gyerekeikre, így egy idő után maguk is nehezen látják őket másként.
De a testvérekben is rögzülhet a kép. Hiába lesznek felnőttek, amikor újra találkoznak egy családi eseményen, könnyen visszacsúsznak a régi szerepekbe. Az egyik ismét a felelősségteljes, a másik a lázadó vagy problémás testvér lesz.
A régi sérelmek pedig ilyenkor újra felszínre kerülhetnek.
Ezekből a mondatokból felismerheted a problémát
A szülők számára árulkodó lehet, ha egy konfliktusban már azelőtt tudják, kit fognak megdorgálni, hogy egyáltalán megkérdeznék, mi történt.
Gyanús lehet az is, ha gyakran hangzanak el olyan kifejezések, mint az „ahogy mindig”, a „tipikus” vagy a „már megint”. Ezek azt jelezhetik, hogy a szülő már nem az adott helyzetet látja, hanem a gyerekhez kapcsolódó korábbi szerepet.
Még egyértelműbb jel, ha maguk a gyerekek használják ezeket a címkéket. Ha valamelyikük azt mondja, hogy „én vagyok a rossz”, vagy a testvérét úgy emlegeti, hogy „az okosk”, valószínűleg már belsővé tette a családban rá osztott szerepet.
A szülők tudatosan megtörhetik a régi mintát
A szakemberek szerint a rögzült szerepekből ki lehet lépni. Első lépésként érdemes egyszerűen kimondani, mi történik: például azt, hogy „eddig téged kezeltünk mindig a felelősségteljesként, téged pedig a vadócként, de ez nem volt igazságos, és ezen változtatunk”.
Fontos az is, hogy a gyerekek kapjanak lehetőséget új szerepek kipróbálására. Ha eddig mindig a nagyobb testvérre bíztak valamit, egy alkalommal a szülő vállalja át a feladatot, és a kisebb gyereket bízza meg valamivel.
A kommunikáción is sok múlik. A szakemberek szerint érdemes a viselkedést dicsérni a személyiség címkézése helyett. A „nagyon felelősségteljes gyerek vagy” helyett például jobb azt mondani: „nagyon sokat dolgoztál ezen”.
És a „te vagy az idősebb, neked kellene jobban tudnod” helyett is lehet egyszerűen a szabályra hivatkozni: „Tudtad, hogy nálunk nem szabad elvenni a másik dolgát, ezért azt szeretném, ha betartanád ezt a szabályt.”
Így továbbra is lehet felelősségre tanítani a gyereket, anélkül hogy az életkorából vagy a testvérsorban elfoglalt helyéből fakadó szerepet erősítenénk.
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