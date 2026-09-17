Ez az egy szülői mondat évekre egymás ellen fordíthatja a testvéreket

Szakemberek szerint a családokban gyakran alakulnak ki különböző szerepek a testvérek között: van a felelősségteljes gyerek, a békítő, a lázadó vagy éppen az, akit rendszeresen „problémásként” kezelnek. Ha egy-egy szerep túlságosan rögzül, a gyerekek nemcsak magukat kezdik ennek megfelelően látni, hanem egymást is.

A nagyobb testvértől gyakran többet várnak el pusztán azért, mert idősebb.

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A testvérek közötti konfliktusok okai a szülők? A szülők gyakran akaratlanul is különböző szerepeket osztanak a gyerekeikre.

Az egyik gyerekből könnyen „felelősségteljes”, a másikból „problémás” vagy „vadóc” válhat.

A nagyobb testvértől gyakran többet várnak el pusztán azért, mert idősebb.

A folyamatos összehasonlítás haragot, féltékenységet és sértettséget szülhet.

A gyerekkorban kialakult szerepek felnőttként is befolyásolhatják a testvérek kapcsolatát.

A terapeuták szerint a szülők tudatos kommunikációval és a szerepek megváltoztatásával megtörhetik ezt a mintát.

A nagyobb testvértől gyakran többet várnak el

Rod Mitchell pszichológus saját gyerekkori élményét is felidézte. Kilencéves volt, amikor a húga hozzányúlt egy egész délután alatt felépített Lego-toronyhoz. Amikor visszavette tőle, egy darab letört, a húga pedig sírni kezdett. A szüleik nem azt kérdezték, mi történt, hanem azt mondták neki: „Te vagy az idősebb, neked tudnod kellene, mit csinálsz.”

A szakember szerint egy ilyen mondat könnyen azt az üzenetet közvetíti a gyereknek, hogy az ő érzései és az ő verziója egy konfliktusban kevésbé fontos. Később pedig ugyanez a szerep újra és újra előkerülhet.

A nagyobb gyerek gyakran hallja azt is, hogy példát kell mutatnia a kisebbnek. Ez elsőre akár dicséretnek is tűnhet, valójában azonban azt taníthatja meg neki, hogy neki kell mindig engednie.

A családban könnyen kialakulhat a „jó” és a „rossz” gyerek szerepe

A családokban természetes módon alakulnak ki különböző szerepek. Az egyik gyerek lehet nyugodtabb és együttműködőbb, míg a másik hangosabb vagy nehezebben kezelhető. A probléma akkor kezdődik, amikor ezekből tartós címkék lesznek.

Az egyik gyerekből így válhat a „megbízható”, a másikból a „nehéz eset”. A szülők idővel már előre tudják, kitől mire számítsanak, és ennek megfelelően reagálnak anélkül, hogy egy adott helyzetben valóban megvizsgálnák, mi történt.