Brad Pitt barátnője áttetsző ruhában lopta el a show-t – Minden szem Ines de Ramonra szegeződött

Brad Pitt és Ines de Ramon kéz a kézben érkezett szeptember 16-án a Tennessee állambeli Franklinben rendezett világpremierre. Bár az este középpontjában természetesen a színész új filmje állt, Brad Pitt barátnője gondoskodott róla, hogy a divatrajongóknak is legyen miről beszélniük.

Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon áttetsző ruhában érkezett A vadon szíve premierjére.

Forrás: Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon áttetsző ruhában érkezett a premierre

Ines de Ramon ruhája halvány púderrózsaszín árnyalatával első pillantásra romantikus választásnak tűnt, az áttetsző anyag és a mély dekoltázs azonban jóval merészebbé tette az összhatást. A csipkével szegélyezett felsőrészhez lágy esésű, fodrokkal tagolt, földig érő szoknya társult, amelyet széles csipkeszegély zárt le. Ines hosszú, sötét haját laza hullámokban viselte, sminkjében pedig a meleg barna rúzs, a barackos pirosító és a visszafogottan hangsúlyozott szemek domináltak.

Brad Pitt egészen más irányt választott: terepmintás öltönyét olívazöld pólóval, pilóta napszemüveggel, aranylánccal és kopott hatású bőrbakanccsal kombinálta. A pár most sokkal jobb hangulatban volt, mint nemrég New Yorkban, ahová meglehetősen fancsali képpel érkeztek.

Ines de Ramon áttetsző ruhája felhívta magára a figyelmet.

Forrás: Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Brad Pitt új filmje, a Heart of the Beast a túlélésről szól

A látványos premiert Brad Pitt új filmje, a Heart of the Beast miatt rendezték. A David Ayer által rendezett alkotásban Pitt James Belmont különleges műveleti tisztet alakítja, aki harci kutyájával, Odinnal egy repülőgép-szerencsétlenség után az alaszkai vadonban próbál életben maradni.

A Heart of the Beast, vagyis A vadon szíve így egy kemény túléléstörténettel hozza vissza Brad Pitt-tet a vászonra. A premier fotói alapján azonban ezen az estén a film mellett Ines de Ramon romantikus ruhája is bőven kapott figyelmet.

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolatáról először 2022 végén lehetett hallani, vörös szőnyegen pedig 2024-ben jelentek meg először együtt. A színész korábban röviden úgy fogalmazott kapcsolatuk alakulásáról: „Az élet egyszerűen csak alakul. A kapcsolatok is változnak”.

A vadon szíve, vagyis a Heart of the Beast bemutatója Magyarországon 2026. szeptember 24-én lesz.