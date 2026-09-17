Lizzie Borden milliomosként halt meg – Meglepő, kire hagyta hatalmas vagyonát

Lizzie Borden története több mint 130 évvel a hírhedt gyilkosságok után is foglalkoztatja az embereket. A nő 1892-ben került a figyelem középpontjába, amikor apját, Andrew Bordent és mostohaanyját, Abbyt meggyilkolták. Lizzie-t bíróság elé állították, ám végül felmentették. Az ügy azonban egész életében elkísérte – még akkor is, amikor már Fall River egyik elegáns otthonában próbált új életet kezdeni.

A Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori szeptember 17-én debütált a Netflixen.

Forrás: Profimedia/RUBA

Lizzie Bordent apja és mostohaanyja 1892-es meggyilkolásával vádolták, de a bíróság felmentette.

Apja vagyonából jelentős örökséghez jutott, és élete végére mai értéken több millió dolláros vagyona lehetett.

Végrendelete tartogatott némi meglepetést.

Életének hírhedt történetét most a Netflix új sorozata is feldolgozza: szeptember 17-étől látható.

Ki volt Lizzie Borden, és mi történt vele a per után?

A felmentést követően Lizzie és nővére, Emma megörökölték apjuk vagyonának jelentős részét. Lizzie a Fall River-i Hill negyedben vásárolt elegáns házat, amely később Maplecroft néven vált ismertté. Szolgálókat és kocsist alkalmazott, színházba járt, Bostonba és New Yorkba utazott, és a Lizbeth A. Borden nevet kezdte használni.

A társadalmi megítélésén azonban a felmentő ítélet sem változtatott teljesen: Fall Riverben sokan továbbra sem tudtak elvonatkoztatni a gyilkossági pertől. Ebben az időszakban szoros barátságot ápolt Nance O'Neil színésznővel is.

Emma 1905-ben váratlanul elköltözött a közös otthonból, és a testvérek többé nem békültek ki. Lizzie élete végéig Maplecroftban maradt, majd 1927. június 1-jén, 66 évesen tüdőgyulladásban meghalt. Emma mindössze kilenc nappal élte túl.

Lizzie Borden története a halálával sem ért véget

Lizzie halálakor vagyona mai értéken meghaladhatta a 6 millió dollárt.

Az 1926. január 30-án keltezett végrendelet szerint azonban ebből nővérének semmit sem hagyott, arra hivatkozva, hogy Emma már megkapta a rá eső részt apjuk hagyatékából.

A fennmaradó vagyon jelentős része Helen Leighton és Lizzie unokatestvére, Grace H. Howe között oszlott meg. Előbbi ékszereket, bútorokat és más értéktárgyakat is kapott, míg Grace-re többek között egy gyémánt-ametiszt gyűrű és az A. J. Borden Buildingben lévő részesedés jutott.

A végrendelet egyik legérdekesebb része Lizzie állatok iránti szeretetéről árulkodik.

30 ezer dollárt és részvényeket hagyott a Fall River-i Animal Rescue League-re, további 2000 dollárt pedig egy washingtoni állatvédő szervezetre. Emellett 500 dollárt adott Fall River városának apja sírjának gondozására, házvezetőnőjére és legalább öt éve nála dolgozó alkalmazottaira pedig fejenként 3000 dollárt hagyott. Orvos, egykori iskolatársak, távolabbi rokonok és sofőrjének családtagjai is szerepeltek az örökösök között.