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Kisimítják a szarkalábakat és üdévé, fiatalossá teszik tekintetet: 5 szuper anti-aging szemkörnyékápoló

Shutterstock - Anatoliy Cherkas
körkép szemránckrém ránctalanítás krém szem
Váradi Melinda
2026.09.18.
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A szem körüli bőr az arc egyik legvékonyabb és legérzékenyebb területe, ezért itt gyakran hamarabb megjelennek az apró ráncok, a szárazság és a fáradtság jelei. Egy jól megválasztott szemkörnyékápoló azonban hidratálással, feszesítő és antioxidáns összetevőkkel látványosan javíthatja a terület komfortját és megjelenését.

A szemkörnyékápoló nem véletlenül kap külön helyet a szépségrutinban. A szem körüli bőr vékonyabb, mint az arc más részein, kevesebb faggyúmirigyet tartalmaz, ráadásul naponta több ezerszer mozdul meg a pislogás és a mimika miatt. A szárazság, a környezeti hatások és az UV-sugárzás pedig tovább fokozhatják a finom vonalak láthatóságát.

Az anti-aging szemkörnyékápolók kisimítják a bőrt
Az anti-aging szemkörnyékápolók kisimítják a bőrt.
Forrás: Shutterstock
  • Öt márka anti-aging szemkörnyékápolója került a válogatásunkba.
  • Kényeztető textúrák és célzott formulák a szem körüli bőr ápolására.
  • Ráncok, sötét karikák és fáradt tekintet ellen is találsz köztük választást.

5 anti-aging szemkörnyékápoló, ami tényleg hatásos

Egy jó szemránckrém kiválasztásánál nem feltétlenül az a cél, hogy minél több hatóanyagot zsúfoljunk a rutinba. Sokkal fontosabb, hogy olyan formulát találjunk, amely illeszkedik a bőrünk állapotához, kellemesen használható, nem irritál, és rendszeresen alkalmazható. Az anti-aging szemkrémek között ma már találunk egyszerű hidratáló, peptidekkel dúsított, retinolos, antioxidánsokban gazdag és intenzíven tápláló formulákat is. Mutatjuk, milyen termékeket érdemes kipróbálni, ha a szem körüli finom vonalak, a szárazság, a feszességvesztés vagy fakóbb megjelenés zavar.

Shiseido Vital Perfection Firming Advanced Eye Cream – 44 990 Ft; Clinique Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate Szemszérum – 19 590 Ft; Clarins Double Serum Eye – 29 500 Ft; NUXE Super Serum – 16 900 Ft; Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Szemkrém – 30 590 Ft
Forrás: notino.hu; douglas.hu.

Ezek a készítmények általában könnyebb textúrájúak, mint az arckrémek, és olyan összetevőket kombinálnak, amelyek egyszerre célozhatják a hidratálást, a finom ráncokat, a feszességvesztést, a sötét karikákat vagy a puffadtságot. A prémium kategóriában ráadásul egyre több olyan komplex formula jelenik meg, amely nem csupán egyetlen problémára koncentrál. Ha tehát a szemkörnyékeden egyszerre zavar a szárazság, a finom vonalak és a fáradt tekintet, érdemes olyan terméket választani, amely több területet is megcéloz.

A Shiseido Vital Perfection Firming Advanced Eye Cream egy innovatív termék, amelytől a bőr már egy hét után feszesebbnek és ragyogóbbnak tűnhet, a karikák és a ráncok pedig láthatóan csökkenhetnek. Az ikonikus festőcsillag-kivonattal dúsított szemkrém akár háromszor hatékonyabb lehet, mint a retinol önmagában. A Clinique Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate Szemszérum rendkívül könnyű, vízszerű zselé, mely azonnal és 96 órán át folyamatosan nedvességgel telíti a szem körüli érzékeny bőrt. Hidratáló, regeneráló, fénylő, simító, öregedésgátló hatású.

A Clarins Double Serum Eye célba veszi a puffadtságot, a sötét karikákat, a kisebb ráncokat, így intenzív táplálást ígér a bőrnek, miközben teltebbé és simábbá varázsolja. A selymes textúra könnyedén felszívódik, életteli és élénk bőrt eredményezve, amely fiatalosabban ragyog. A NUXE Super Serum szemkörnyékápoló szérum hatékony segítséget nyújt a ráncok, a duzzanatok és a szem alatti táskák elleni küzdelemben. Látható eredményeinek titka a természetes hialuronsav, a növényi koffein és a növényi olajból készült ezernyi mikrogolyócskák tartalmában rejlik. 

Az Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Szemkrém csökkenti a szem alatti sötét karikákat, és egyúttal küzd a bőröregedés látható jelei ellen, mint például a vonalak, ráncok vagy a bőrtónus egyenetlenségei. Ezenkívül a speciális 8 órás antioxidáns védelemmel ellensúlyozza a szabad gyökök okozta károkat, értékes nedvességet biztosít, és segít csökkenteni a duzzanatot, hogy az egész szemkörnyék ellazuljon.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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