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IQ-teszt: olyan az eszed, mint Einsteiné, ha 9 másodperc alatt megtalálod a cumisüveget

fejtörő cumisüveg IQ-teszt
Life.hu
2026.09.18.
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Egy zsúfolt konyhában eltűnt egy cumisüveg, amit tíz emberből mindössze egy talál meg 9 másodpercen belül. Tedd próbára a megfigyelőképességedet ezzel az IQ-teszttel!

Az IQ-tesztek próbára teszik a koncentrációt, a problémamegoldó képességet és a megfigyelőképességet. Az alábbi képen egy rendetlen konyha látható, minden szanaszét hever. Az anyuka kétségbeesetten keresi a cumisüveget, amivel megnyugtathatná a kisbabáját. Segíts neki megtalálni - de csak 9 másodperced van!  Tízből csupán egy ember jár sikerrel ennyi idő alatt, ők „Einstein-szintű, 140 feletti IQ-val” rendelkeznek.

IQ-teszt: megtalálod 9 másodperc alatt a cumisüveget?
IQ-teszt: megtalálod 9 másodperc alatt a cumisüveget?
Forrás: jagranjosh.com


Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a cumisüveg

Ha nem sikerült megtalálnod a keresett tárgyat, nézd meg a kép alsó részét. A cumisüveget a mosogatógépben rejtették el – a megfejtést mutató képen be is van kraikázva.

 

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Az alábbi képen minden a legnagyobb renden van, legalábbis első látásra.

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Első pillantásra úgy tűnhet, csak egy különleges, színes erdőt látunk, a képen, ám ebben elbújt egy állat is. Mindössze 13 másodperc áll rendelkezésre, hogy megtaláld!

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