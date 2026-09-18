IQ-teszt: olyan az eszed, mint Einsteiné, ha 9 másodperc alatt megtalálod a cumisüveget

Az IQ-tesztek próbára teszik a koncentrációt, a problémamegoldó képességet és a megfigyelőképességet. Az alábbi képen egy rendetlen konyha látható, minden szanaszét hever. Az anyuka kétségbeesetten keresi a cumisüveget, amivel megnyugtathatná a kisbabáját. Segíts neki megtalálni - de csak 9 másodperced van! Tízből csupán egy ember jár sikerrel ennyi idő alatt, ők „Einstein-szintű, 140 feletti IQ-val” rendelkeznek.

IQ-teszt: megtalálod 9 másodperc alatt a cumisüveget?

Forrás: jagranjosh.com



Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a cumisüveg

Ha nem sikerült megtalálnod a keresett tárgyat, nézd meg a kép alsó részét. A cumisüveget a mosogatógépben rejtették el – a megfejtést mutató képen be is van kraikázva.

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