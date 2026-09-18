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forgatás

Bunkó, maximalista és kellemetlenkedő – Tom Cruise reagált a munkastílusát övező pletykákra: Galéria

Kay Blake
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Tom Cruise a GQ címlapinterjújában nem tagadta a szóbeszédet.

A GQ címlapinterjújában Tom Cruise arról beszélt, hogy valóban igazak a pletykák, nem könnyű vele együtt dolgozni. Hozzátette, ezt a forgatások megkezdésekor ő maga is elmondja a kollégáinak. 

Tom Cruise a forgatások előtt figyelmezteti a kollégáit, nem lesz könnyű vele.
Tom Cruise a forgatások előtt figyelmezteti a kollégáit, nem lesz könnyű vele. 
Fotó: Northfotó

Tom Cruise: „A mozi az emberekről szóló történet”

Tom Cruise címlapinterújának időzítése új filmje, a Digger megjelenésére esik. A forgatásról a színész elmondta, hogy nagyon intenzív volt, nem csak fizikailag, mentálisan is. 

RELEASE DATE: October 2, 2026 TITLE: Digger STUDIO: Warner Bros. DIRECTOR: Alejandro G. Inarritu PLOT: The most powerful man in the world embarks on a frantic mission to prove he is humanity's savior before the disaster he's unleashed destroys everything. STARRING: Tom Cruise
Tom Cruise címlapinterújának időzítése új filmje, a Digger megjelenésére esik.
Forrás: Entertainment Pictures

Hozzátette, hogy ő minden filmjébe belead apait, anyait és ezt megköveteli a kollégáitól is, tehát igazak a pletykák némileg kellemetlen természetéről. „Nagyon keményen dolgozom, és ezt mindenki tudja, aki már dolgozott velem. Magas mércét állítok fel, és ezt mindig világossá teszem a legelejétől fogva. El is mondom, a rólam szóló pletykák igazak. Felkészültek arra, hogy ilyen intenzitással dolgozzanak? Higgyék el, én mindig az leszek, aki korán érkezik a forgatásra, és mindent belead (...) A mozi az emberekről szóló történet, és a hatás érdekében bármit megteszek. Nincs semmi bajom a tévével, a Netflixszel vagy bármelyik streamingoldallal. Mind nagyszerű, már csak azért is, mert munkahelyeket teremtenek. De amit szeretek a moziban, az az, hogy mindannyian belépünk egy terembe és ugyanazt az élményt éljük át” – mondta Tom Cruise.

Tom Cruise címlapfotói többeknél kiverték a biztosítékot. Erről ebben a cikkünkben írtunk és a képeket is itt nézheted meg

Gyerekként is furának tartották 

Az interjúban Tom Cruise elmondta, hogy amikor gyerek volt, gyakran kérdezték tőle, miért olyan feszült. Ő csak annyit mondott, nincs különösebb oka, egyszerűen ilyen a személyisége. Utólag úgy véli, ez az állandó készenléti magatartás segített megalapozni a karrierjét és világsztárrá válnia. 

Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változott az elmúlt évtizedekben Tom Cruise, kattints a képre és nézd meg galériánkat.

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54 évesen is szexi Tom Cruise
Forrás: Details Magazine

Apaként enyhén szólva se maximalista

Nemrégiben Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lánya hivatalosan is eldobta apja vezetéknevét. Ennek oka nem más, mint az a közismert tény, hogy a színész a Nicole Kidmantől való válása után magasan tett Surira. Egy ideig sokan abban reménykedtek, titokban talán törődik a lányával, de annak gesztusa jól mutatja, ez nem így volt. 

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