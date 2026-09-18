Bunkó, maximalista és kellemetlenkedő – Tom Cruise reagált a munkastílusát övező pletykákra: Galéria

A GQ címlapinterjújában Tom Cruise arról beszélt, hogy valóban igazak a pletykák, nem könnyű vele együtt dolgozni. Hozzátette, ezt a forgatások megkezdésekor ő maga is elmondja a kollégáinak.

Tom Cruise a forgatások előtt figyelmezteti a kollégáit, nem lesz könnyű vele.

Fotó: Northfotó

Tom Cruise: „A mozi az emberekről szóló történet”

Tom Cruise címlapinterújának időzítése új filmje, a Digger megjelenésére esik. A forgatásról a színész elmondta, hogy nagyon intenzív volt, nem csak fizikailag, mentálisan is.

Tom Cruise címlapinterújának időzítése új filmje, a Digger megjelenésére esik.

Forrás: Entertainment Pictures

Hozzátette, hogy ő minden filmjébe belead apait, anyait és ezt megköveteli a kollégáitól is, tehát igazak a pletykák némileg kellemetlen természetéről. „Nagyon keményen dolgozom, és ezt mindenki tudja, aki már dolgozott velem. Magas mércét állítok fel, és ezt mindig világossá teszem a legelejétől fogva. El is mondom, a rólam szóló pletykák igazak. Felkészültek arra, hogy ilyen intenzitással dolgozzanak? Higgyék el, én mindig az leszek, aki korán érkezik a forgatásra, és mindent belead (...) A mozi az emberekről szóló történet, és a hatás érdekében bármit megteszek. Nincs semmi bajom a tévével, a Netflixszel vagy bármelyik streamingoldallal. Mind nagyszerű, már csak azért is, mert munkahelyeket teremtenek. De amit szeretek a moziban, az az, hogy mindannyian belépünk egy terembe és ugyanazt az élményt éljük át” – mondta Tom Cruise.

Tom Cruise címlapfotói többeknél kiverték a biztosítékot. Erről ebben a cikkünkben írtunk és a képeket is itt nézheted meg.

Gyerekként is furának tartották

Az interjúban Tom Cruise elmondta, hogy amikor gyerek volt, gyakran kérdezték tőle, miért olyan feszült. Ő csak annyit mondott, nincs különösebb oka, egyszerűen ilyen a személyisége. Utólag úgy véli, ez az állandó készenléti magatartás segített megalapozni a karrierjét és világsztárrá válnia.

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