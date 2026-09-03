Ázsia ízei költöznek a SPAR polcaira: kimchi, gyoza és kombucha is érkezik szeptemberben

Az ázsiai konyha népszerűsége aligha meglepő: gyors, látványos, tele van izgalmas textúrákkal és olyan ízekkel, amelyekkel egy egyszerű hétköznapi vacsorát is könnyű feldobni. Ráadásul ma már nem feltétlenül kell hozzá szaküzletet keresni – egy adag gyoza, egy üveg kimchi, némi rizs, zöldség és egy ütős szósz sokszor elég ahhoz, hogy otthon is ázsiai hangulatú vacsora kerüljön az asztalra. A SPAR szeptember 3-tól ázsiai válogatással kényeztet bennünket – mutatjuk, mit érdemes beszerezni!
Kimchi, gyoza, ramen – Indulhat az ázsiai kóstolgatás
A SPAR mostani kínálatának egyik legérdekesebb része a koreai ízekre épülő válogatás. A katalógusban több terméknél is ott az „új” jelzés, így azok is találhatnak felfedeznivalót, akik már rutinosan mozognak a szójaszósz, a ramen és a kimchi világában.
A koreai konyha egyik megkerülhetetlen alapja a kimchi, vagyis a fűszeres, erjesztett zöldségféle, amelyet leggyakrabban káposztából készítenek. Nemcsak köretként izgalmas: kerülhet sült rizsbe, ramenbe, szendvicsbe, tojásos ételekbe, de akár egy egyszerű pirított zöldséges fogást is teljesen új szintre emelhet. Most többféle kimchi is feltűnik a választékban: a SPAR bio-kimchi mellett Kühlmann, illetve Fresco Deli változat is szerepel a koreai oldalon. A SPAR bio-kimchi MySPAR áron 1799 forintos, a Kühlmann kimchi 1690 forintos, a Fresco Deli kimchi pedig 1490 forintos áron kerül a polcokra.
Az ázsiai fagyasztott kínálatba többféle gyoza, illetve koreai mandu is szerepel. Ezekkel akkor is könnyű dolgunk van, ha nincs kedvünk tésztát gyúrni és egyesével hajtogatni a töltött batyukat. A gyorsfagyasztott gyoza serpenyőben, kevés vízzel és olajjal néhány perc alatt elkészíthető, és már csak egy szójaszószos vagy csípős mártogatós kell mellé. A katalógusban a gyoza 1299 forintos áron szerepel, míg a Bibigo gombócok között 1799 forintos változat is található. És ha már gombóc: az ázsiai konyhában éppen az a jó, hogy ugyanaz az alapötlet országonként teljesen más karaktert kaphat. A japán gyoza, a koreai mandu és a kínai dim sum ugyan nem ugyanaz, de mindegyik remek belépő az ázsiai konyha világába.
Egy kis édesség is érkezik Koreából
Nemcsak a sós ételek között érdemes nézelődni. A katalógusban Monaka néven japán édesség is feltűnik, méghozzá több változatban, 899 forintos áron. A monaka két vékony, ropogós ostyaszerű lap közé töltött édesség, amelynek hagyományos változataiban gyakran édes vörösbabpaszta található. Elsőre talán furcsán hangzik annak, aki a csokoládéhoz és a vaníliához szokott, de az ázsiai édességek egyik érdekessége éppen az, hogy egészen más ízvilágot mutatnak. Az ilyen újdonságoknál ráadásul nem is feltétlenül az a lényeg, hogy megtaláljuk-e az új kedvencünket. Néha egyszerűen jó érzés olyasmit levenni a polcról, amit korábban még nem próbáltunk.
Tésztaételek, rizs és zöldségek: izgalmas vacsora egyszerűen
Azok sem maradnak ázsiai inspiráció nélkül, akik inkább a gyors vacsorák hívei: SPAR Asia rizstészta, S-BUDGET ázsiai tésztaételek, ramen és különféle szószok szerepelnek a kínálatban, de edamame bab, wokzöldség és basmati rizs is akad a választékban. Ezekből már tényleg összeállítható egy gyors „hűtőürítős” vacsora: serpenyőben megpirított zöldségek, hozzá rizs vagy tészta, egy kevés szójaszósz, esetleg chili, a tetejére pedig szezámmag és újhagyma. Ha van otthon kimchi is, még jobb.
A SPAR non-food kínálatáról se feledkezzünk meg
Az ázsiai kínálat érdekes része, hogy nemcsak élelmiszereket, hanem konyhai eszközöket is találunk mellette. Két darab különösen felkeltette a figyelmünket: a wok serpenyő és a rizsfőző.
Wok: nem csak ázsiai ételekhez
A wok egyik legnagyobb előnye, hogy nagy felületen, magas hőfokon lehet benne gyorsan sütni. Ezért tökéletes a klasszikus pirított tésztákhoz és zöldségekhez, de ugyanilyen jól működhet egy egyszerű csirkés-zöldséges vacsoránál is. A katalógusban szereplő wok 4999 forintért lehet érdekes azoknak, akik eddig csak nézegették az ázsiai recepteket, de nem volt megfelelő serpenyőjük hozzá. És nem kell attól tartani, hogy innentől kezdve csak pad thait lehet benne készíteni: egy wokban remekül lehet zöldséget pirítani, húst sütni, sőt akár egy gyors egytálételt is összedobni.
A rizsfőző, amit muszáj beszerezni
A másik érdekes darab a GOURMETmaxx rizsfőző 3999 forintért. A rizsfőzők egyik nagy előnye, hogy nem kell folyamatosan figyelni a lábost: a készülék elvégzi a munka nagy részét, miközben a curryvel, a zöldségekkel vagy éppen a desszerttel foglalkozunk. A rizsfőző az ázsiai ételeknél jön igazán jól, hiszen egy tál gőzölgő rizs rengeteg fogás alapja lehet: kerülhet mellé koreai marhahús, zöldséges wok, curry, sült tojás vagy akár kimchi is.
Nem kell mindent egyszerre kipróbálni
Természetesen nem kell minden ázsiai finomságot egyszerre kipróbáli. Ha eddig csak a szójaszószt ismerted, kezdj egy gyozával. Ha már rutinosan készítesz wokos ételeket, próbáld ki a kimchit. Ha pedig a ramen és a koreai ízek sem ismeretlenek, jöhetnek az édességek és az izgalmasabb alapanyagok. A szeptember 3-tól induló SPAR-kínálatban éppen ez a jó: a megszokottabb termékek mellett több olyan újdonság is akad, amely arra csábít, hogy egy kicsit kilépjünk a szokásos bevásárlólistából - írja a Mindmegette.