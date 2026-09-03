Ázsia ízei költöznek a SPAR polcaira: kimchi, gyoza és kombucha is érkezik szeptemberben

Az ázsiai konyha népszerűsége aligha meglepő: gyors, látványos, tele van izgalmas textúrákkal és olyan ízekkel, amelyekkel egy egyszerű hétköznapi vacsorát is könnyű feldobni. Ráadásul ma már nem feltétlenül kell hozzá szaküzletet keresni – egy adag gyoza, egy üveg kimchi, némi rizs, zöldség és egy ütős szósz sokszor elég ahhoz, hogy otthon is ázsiai hangulatú vacsora kerüljön az asztalra. A SPAR szeptember 3-tól ázsiai válogatással kényeztet bennünket – mutatjuk, mit érdemes beszerezni!

A SPAR szeptember 3-tól induló kínálatában a jól ismert ázsiai alapanyagok mellett több koreai újdonság is szerepel

Forrás: SPAR

Kimchi, gyoza, ramen – Indulhat az ázsiai kóstolgatás

A SPAR mostani kínálatának egyik legérdekesebb része a koreai ízekre épülő válogatás. A katalógusban több terméknél is ott az „új” jelzés, így azok is találhatnak felfedeznivalót, akik már rutinosan mozognak a szójaszósz, a ramen és a kimchi világában.

A koreai konyha egyik megkerülhetetlen alapja a kimchi, vagyis a fűszeres, erjesztett zöldségféle, amelyet leggyakrabban káposztából készítenek. Nemcsak köretként izgalmas: kerülhet sült rizsbe, ramenbe, szendvicsbe, tojásos ételekbe, de akár egy egyszerű pirított zöldséges fogást is teljesen új szintre emelhet. Most többféle kimchi is feltűnik a választékban: a SPAR bio-kimchi mellett Kühlmann, illetve Fresco Deli változat is szerepel a koreai oldalon. A SPAR bio-kimchi MySPAR áron 1799 forintos, a Kühlmann kimchi 1690 forintos, a Fresco Deli kimchi pedig 1490 forintos áron kerül a polcokra.

Az ázsiai fagyasztott kínálatba többféle gyoza, illetve koreai mandu is szerepel. Ezekkel akkor is könnyű dolgunk van, ha nincs kedvünk tésztát gyúrni és egyesével hajtogatni a töltött batyukat. A gyorsfagyasztott gyoza serpenyőben, kevés vízzel és olajjal néhány perc alatt elkészíthető, és már csak egy szójaszószos vagy csípős mártogatós kell mellé. A katalógusban a gyoza 1299 forintos áron szerepel, míg a Bibigo gombócok között 1799 forintos változat is található. És ha már gombóc: az ázsiai konyhában éppen az a jó, hogy ugyanaz az alapötlet országonként teljesen más karaktert kaphat. A japán gyoza, a koreai mandu és a kínai dim sum ugyan nem ugyanaz, de mindegyik remek belépő az ázsiai konyha világába.