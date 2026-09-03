Jennifer Aniston salátájáért megőrült az internet: évekig ezt ette a színésznő - RECEPT

A történet szerint Jennifer Aniston éveken át szinte mindennap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Hogy valóban így történt-e, azt nem lehet biztosan tudni, a recept azonban ettől függetlenül óriási népszerűségre tett szert a közösségi médiában.
Az alapja quinoa, amelyhez uborka, friss zöldfűszerek, csicseriborsó, pisztácia és feta kerül. Citrommal és olívaolajjal készül, ezért könnyű és frissítő, ugyanakkor a tartalmas hozzávalóknak köszönhetően jól is lehet lakni vele. Előre is elkészíthető, sőt néhány óra pihentetés után még jobban összeérnek az ízek.
Így készül a Jennifer Aniston salátája:
Hozzávalók:
- 170 g quinoa
- 475 ml víz
- 150 g uborka
- fél csokor petrezselyem
- fél csokor menta
- kb. 40 g vöröshagyma
- 60 g pirított, sózott pisztácia
- 1 doboz, kb. 425 g csicseriborsó
- 2 citrom leve
- 60 ml olívaolaj
- tengeri só
- fekete bors
- 60 g feta
Elkészítés:
1. A quinoát szűrőben alaposan öblítsük át, majd tegyük egy kisebb lábasba a vízzel együtt, és forraljuk fel. Ezután vegyük kisebbre a lángot, fedjük le, és körülbelül 15 percig főzzük, amíg magába szívja az összes vizet. Villával lazítsuk fel, majd hagyjuk 5–10 percig hűlni.
2. Közben kockázzuk fel az uborkát, aprítsuk össze a petrezselymet, a mentát, a vöröshagymát és a pisztáciát. Tegyük őket egy nagy tálba a quinoával és a leöblített, lecsepegtetett csicseriborsóval együtt.
3. Locsoljuk meg a citromlével és az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd alaposan forgassuk össze. Végül adjuk hozzá a morzsolt fetát, és ha szükséges, ízesítsük még sóval vagy borssal. A saláta azonnal is fogyasztható, de néhány órára hűtőbe téve még intenzívebbé válnak az ízek. Légmentesen záródó dobozban akár öt napig is eltartható a hűtőszekrényben.
Egy hozzávalóval még krémesebb lehet
Aki krémesebb változatot szeretne, kockára vágott avokádót is keverhet hozzá, amely plusz egészséges zsiradékot ad a salátához.
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