Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 3., csütörtök Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Jennifer Aniston salátájáért megőrült az internet: évekig ezt ette a színésznő - RECEPT

Getty Image - James Devaney
recept saláta Jennifer Aniston
Horváth Angéla
2026.09.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Időről időre felbukkan egy recept a közösségi médiában, amelyet hirtelen mindenki ki akar próbálni. A Jennifer Aniston nevével elhíresült saláta is ilyen: néhány egyszerű hozzávalóból készül, mégis laktató és egészséges.

A történet szerint Jennifer Aniston éveken át szinte mindennap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Hogy valóban így történt-e, azt nem lehet biztosan tudni, a recept azonban ettől függetlenül óriási népszerűségre tett szert a közösségi médiában.

Jennifer Aniston kedvenc salátája ismét letarolta a közösségi médiát
Jennifer Aniston salátája ismét letarolta a közösségi médiát
Forrás: Life.hu/ AI

Az alapja quinoa, amelyhez uborka, friss zöldfűszerek, csicseriborsó, pisztácia és feta kerül. Citrommal és olívaolajjal készül, ezért könnyű és frissítő, ugyanakkor a tartalmas hozzávalóknak köszönhetően jól is lehet lakni vele. Előre is elkészíthető, sőt néhány óra pihentetés után még jobban összeérnek az ízek.

Így készül a Jennifer Aniston salátája:

Hozzávalók:

  • 170 g quinoa
  • 475 ml víz
  • 150 g uborka
  • fél csokor petrezselyem
  • fél csokor menta
  • kb. 40 g vöröshagyma
  • 60 g pirított, sózott pisztácia
  • 1 doboz, kb. 425 g csicseriborsó
  • 2 citrom leve
  • 60 ml olívaolaj
  • tengeri só
  • fekete bors
  • 60 g feta

Elkészítés:

1. A quinoát szűrőben alaposan öblítsük át, majd tegyük egy kisebb lábasba a vízzel együtt, és forraljuk fel. Ezután vegyük kisebbre a lángot, fedjük le, és körülbelül 15 percig főzzük, amíg magába szívja az összes vizet. Villával lazítsuk fel, majd hagyjuk 5–10 percig hűlni.

2. Közben kockázzuk fel az uborkát, aprítsuk össze a petrezselymet, a mentát, a vöröshagymát és a pisztáciát. Tegyük őket egy nagy tálba a quinoával és a leöblített, lecsepegtetett csicseriborsóval együtt.

3. Locsoljuk meg a citromlével és az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd alaposan forgassuk össze. Végül adjuk hozzá a morzsolt fetát, és ha szükséges, ízesítsük még sóval vagy borssal. A saláta azonnal is fogyasztható, de néhány órára hűtőbe téve még intenzívebbé válnak az ízek. Légmentesen záródó dobozban akár öt napig is eltartható a hűtőszekrényben.

Egy hozzávalóval még krémesebb lehet

Aki krémesebb változatot szeretne, kockára vágott avokádót is keverhet hozzá, amely plusz egészséges zsiradékot ad a salátához. 

Még több recept a Life.hu-n: 

Jobb, mint a bolti, és fillérekből megvan: így készül a vaj házilag mindössze 2 hozzávalóból

Nem kell különleges felszerelés vagy hosszú órákig tartó munka ahhoz, hogy friss vaj kerüljön az asztalra. A vaj házilag akár 10 perc alatt elkészülhet, ráadásul mindössze két egyszerű hozzávalóra van szükség hozzá.

Ha unod a bolti ketchupot, készíts otthon sárga ringlóból - Te lehetsz a grillpartik sztárja!

Nyár végén érdemes kihasználni a mirabellaszilva (közismertebb nevén fosószilva) szezonját, a gyümölcsből ugyanis különleges, édeskés-savanykás ketchup készíthető.

Caprese helyett: a grillezett őszibarack burratával sokkal finomabb, mint a paradicsomos verzió - RECEPT

A caprese a nyári vendégségek biztos befutója, 2026-ban azonban egy másik párosítás hódít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu