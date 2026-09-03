Jennifer Aniston salátájáért megőrült az internet: évekig ezt ette a színésznő - RECEPT

A történet szerint Jennifer Aniston éveken át szinte mindennap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Hogy valóban így történt-e, azt nem lehet biztosan tudni, a recept azonban ettől függetlenül óriási népszerűségre tett szert a közösségi médiában.

Jennifer Aniston salátája ismét letarolta a közösségi médiát

Forrás: Life.hu/ AI

Az alapja quinoa, amelyhez uborka, friss zöldfűszerek, csicseriborsó, pisztácia és feta kerül. Citrommal és olívaolajjal készül, ezért könnyű és frissítő, ugyanakkor a tartalmas hozzávalóknak köszönhetően jól is lehet lakni vele. Előre is elkészíthető, sőt néhány óra pihentetés után még jobban összeérnek az ízek.

Így készül a Jennifer Aniston salátája:

Hozzávalók:

170 g quinoa

475 ml víz

150 g uborka

fél csokor petrezselyem

fél csokor menta

kb. 40 g vöröshagyma

60 g pirított, sózott pisztácia

1 doboz, kb. 425 g csicseriborsó

2 citrom leve

60 ml olívaolaj

tengeri só

fekete bors

60 g feta

Elkészítés:

1. A quinoát szűrőben alaposan öblítsük át, majd tegyük egy kisebb lábasba a vízzel együtt, és forraljuk fel. Ezután vegyük kisebbre a lángot, fedjük le, és körülbelül 15 percig főzzük, amíg magába szívja az összes vizet. Villával lazítsuk fel, majd hagyjuk 5–10 percig hűlni.

2. Közben kockázzuk fel az uborkát, aprítsuk össze a petrezselymet, a mentát, a vöröshagymát és a pisztáciát. Tegyük őket egy nagy tálba a quinoával és a leöblített, lecsepegtetett csicseriborsóval együtt.

3. Locsoljuk meg a citromlével és az olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd alaposan forgassuk össze. Végül adjuk hozzá a morzsolt fetát, és ha szükséges, ízesítsük még sóval vagy borssal. A saláta azonnal is fogyasztható, de néhány órára hűtőbe téve még intenzívebbé válnak az ízek. Légmentesen záródó dobozban akár öt napig is eltartható a hűtőszekrényben.

Egy hozzávalóval még krémesebb lehet

Aki krémesebb változatot szeretne, kockára vágott avokádót is keverhet hozzá, amely plusz egészséges zsiradékot ad a salátához.

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