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vörös szőnyeg

George Clooney ellopta a show-t és egy fotós kameráját is Velencében: mutatjuk, milyen felfordulás történt a vörös szőnyegen

vörös szőnyeg George Clooney velencei filmfesztivál Amal Clooney
Nagy Anna
2026.09.03.
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A színész nem elégedett meg azzal, hogy az este egyik főszereplője legyen: inkább átvette az irányítást a vörös szőnyegen is. A velencei filmfesztivál 2026-os gálája így örökre emlékezetes marad, George Clooney ugyanis elcserélte életműdíját egy fotós kamerájáért. Mutatjuk, milyen képet lőtt a sztár.

George Clooney 65 évesen vehette át a rangos Arany Oroszlán életműdíjat a velencei filmfesztivál nyitóestéjén. Más talán meghatódik, pezsgőt bont, majd hosszasan pózol a kameráknak – Clooney inkább úgy döntött, ideje kipróbálnia, milyen az élet az objektív másik oldalán.

George Clooney poses on the red carpet after receiving the Golden Lion for Lifetime Achievement Award during the opening ceremony of the 83rd Venice International Film Festival at Sala Grande in Venice, Italy, on September 2, 2026. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
Itt még George Clooney-nál volt az életműdíja, de hamarosan egy kamerára cserélte.
Forrás: Luca Carlino / NurPhoto via AFP

George Clooney velencei filmfesztiválos szereplése emlékezetes marad: fotósnak állt

A díjátadó után George Clooney – aki tavaly betegen jelent meg az eseményen – kölcsönkérte az AFP fotósa, Tiziana Fabi fényképezőgépét, majd ő kezdett fotózni. Hogy teljes legyen a szerepcsere, Fabi eközben Clooney Arany Oroszlánjával pózolt. Egy pillanatra tehát mindenki új munkakört kapott a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

George Clooney poses with Laura Dern after receiving the Golden Lion for Lifetime Achievement Award during the opening ceremony of the 83rd Venice International Film Festival at Sala Grande in Venice, Italy, on September 2, 2026. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
George Clooney láthatóan nagy élvezte a velencei filmfesztivált.
Forrás: Luca Carlino / NurPhoto via AFP

A színész a díjat „hihetetlen megtiszteltetésnek” nevezte, majd gyorsan hozzátette: „Tud valamit a bizottság, amit én nem?”

Clooney végül visszakerült a kamera elé is: feleségével, Amallal Danny Boyle Ink című filmjének premierjén jelent meg. A színész Giorgio Armani szmokingot, Amal Clooney pedig elegáns, fekete Tom Ford ruhát viselt. Vagyis a rövid fotóskarrier után ismét helyreállt a vörös szőnyeg rendje. Tavaly is voltak megható és vicces pillanatok a fesztiválon, de az ideiről biztosan George Clooney húzása fog megmaradni mindenkinek.

Kattints a képre, és nézd végig a galériát, amelyben megmutatjuk a George Clooney által lőtt fotót is!

George Clooney és Amal Clooney a 83. velencei filmfesztivál vörös szőnyegén.
George Clooney nagyon elemében volt a velencei filmfesztiválon.
George Clooney és Amal Clooney a 83. Velencei Nemzetközi filmfesztiválon 2026. szeptember 2-án.
George Clooney és Amal Clooney a 83. Velencei Nemzetközi filmfesztiválon 2026. szeptember 2-án.
George Clooney úgy döntött, hogy a velencei filmfesztiválon munkát vált.
A színész beállt a fotósok közé.
George Clooney elkezdett kattintgatni a velencei filmfesztiválon, az AFP fotósa, Tiziana Fabi fényképezőgépével.
Íme, a George Clooney által készített fotó: Tiziana Fabi, az AFP fotóriportere látható rajta a színész életműdíjával. George Clooney az Arany oroszlánját cserélte el ideiglenesen a kamerára a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 2-i megnyitóján.
A rövid fotóskarrier után George Clooney, mint aki jól végezte dolgát, folytatta az ünneplést.
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George Clooney és Amal Clooney a 83. velencei filmfesztivál vörös szőnyegén.
Lucia Sabatelli / Bestimage / Northfoto

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