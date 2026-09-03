George Clooney ellopta a show-t és egy fotós kameráját is Velencében: mutatjuk, milyen felfordulás történt a vörös szőnyegen

George Clooney 65 évesen vehette át a rangos Arany Oroszlán életműdíjat a velencei filmfesztivál nyitóestéjén. Más talán meghatódik, pezsgőt bont, majd hosszasan pózol a kameráknak – Clooney inkább úgy döntött, ideje kipróbálnia, milyen az élet az objektív másik oldalán.

Itt még George Clooney-nál volt az életműdíja, de hamarosan egy kamerára cserélte.

Forrás: Luca Carlino / NurPhoto via AFP

George Clooney velencei filmfesztiválos szereplése emlékezetes marad: fotósnak állt

A díjátadó után George Clooney – aki tavaly betegen jelent meg az eseményen – kölcsönkérte az AFP fotósa, Tiziana Fabi fényképezőgépét, majd ő kezdett fotózni. Hogy teljes legyen a szerepcsere, Fabi eközben Clooney Arany Oroszlánjával pózolt. Egy pillanatra tehát mindenki új munkakört kapott a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

George Clooney láthatóan nagy élvezte a velencei filmfesztivált.

Forrás: Luca Carlino / NurPhoto via AFP

A színész a díjat „hihetetlen megtiszteltetésnek” nevezte, majd gyorsan hozzátette: „Tud valamit a bizottság, amit én nem?”

Clooney végül visszakerült a kamera elé is: feleségével, Amallal Danny Boyle Ink című filmjének premierjén jelent meg. A színész Giorgio Armani szmokingot, Amal Clooney pedig elegáns, fekete Tom Ford ruhát viselt. Vagyis a rövid fotóskarrier után ismét helyreállt a vörös szőnyeg rendje. Tavaly is voltak megható és vicces pillanatok a fesztiválon, de az ideiről biztosan George Clooney húzása fog megmaradni mindenkinek.

Kattints a képre, és nézd végig a galériát, amelyben megmutatjuk a George Clooney által lőtt fotót is!