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Erős fájdalmakkal küzd és sántít a visszavonuló Ariana Grande − Soványsága után most emiatt aggódnak a rajongói

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Az énekesnő még a visszavonulása előtt új szóbeszédre adott okot. A rajongók kiszúrták, valami nem stimmel Ariana Grande lábával.

A fél világ aggódik Ariana Grande egészségi állapotáért, ám amíg eddig soványsága volt a szóbeszéd középpontjában, most sántít. Az énekesnő most nem sok teret hagyott a találgatásoknak, ő maga közölte az Instagramján, hogy mi történt vele.  

A The Eternal Sunshine turné hamarosan véget ér: Ariana Grande visszavonul.
A The Eternal Sunshine turné hamarosan véget ér: Ariana Grande visszavonul.
Forrás:  Getty Images

Ariana Grande az Instagramon tette közzé, hogy megsérült

Londoni koncertjein sántikálni látták az énekesnőt a rajongói, akik aggodalmuknak adtak hangot. Megelőzve a pletykákat, Instagram sztorijában Ariana Grande elmondta, hogy megsérült, a lábát egy mély vágás érte, ezért a turné utolsó két állomásán nem viselheti a szokásos magas sarkúit, így az egész szettje más lesz. „Drága virágszirmaim, szeretném, ha tudnátok, hogy ma este, és valószínűleg holnap is kényelmes cipőt kell viselnem, mert be van kötve a lábam, és egy kisebb sérülésből lábadozom” − idézi a The Sun

Nemsokára visszavonul 

A 33 éves világsztár az Eternal Sunshine turné utolsó két londoni koncertjére készül, majd visszavonul. Ezt még korábban jelentette be, ahogy azt is, hogy nem csak a zenlélést fejezi be, hanem tervezett londoni színházi szereplését is lemondta. Az énekesnő képviselője szerint Grande szeretne pihenni, besokallt attól, hogy az elmúlt években folyamatosan a nyilvánosság előtt élt, emellett bírálták minden lépését.

Újra szerelmes?

Ariana Grande egyébként nemrég szakított Ethan Slaterrel. Az énekesnőt nem viselte meg nagyon a szakítás, úgy tudni, megint összejött exével,Ricky Alvarez táncossal, amit posztjai is megerősítenek

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