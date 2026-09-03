Ezt tedd meg szeptemberben a muskátlival, hogy ősszel is gyönyörű legyen: ontja majd a virágokat

A muskátli igazi nyári kedvenc: a napos balkonokon és teraszokon hónapokon keresztül képes virágzik. Sokan azonban úgy gondolják, hogy szeptember beköszöntével már természetes, ha a növény fokozatosan veszít a szépségéből. Bár az ősz valóban változást jelent a muskátli életében, ez nem jelenti azt, hogy azonnal véget kell érnie a virágzásnak. Sőt, a szeptemberi időjárás sok szempontból kedvező is lehet számára.

Ősszel is virágzik majd a muskátli, ha ezekre figyelsz.

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Egy egyszerű változtatással sokáig megőrizheted a muskátli virágait.

Szeptemberben már egészen másra kell figyelni, mint a nyári kánikulában.

Van néhány árulkodó jel, amelyből megtudhatod, mikor kell felkészíteni a növényt a hidegebb időre.

Ősszel is virágzik a muskátli: ezt kel hozzá megtenned

A nyári forróság enyhül, a nappali hőmérséklet sokszor kellemes, miközben még elegendő napfény áll rendelkezésre. A növény számára azonban ebben az időszakban már nem ugyanaz a gondozás ideális, mint júliusban vagy augusztusban. A legfontosabb változás az öntözésben rejlik. A nyári melegben a muskátli földje gyorsan kiszáradhat, ezért ilyenkor természetes, hogy gyakrabban van szüksége vízre.

Szeptemberben azonban már nem érdemes automatikusan a nyári öntözési rutint követni. Ahogy csökken a hőmérséklet, a növény vízigénye is mérséklődik. A túl sok víz pedig kifejezetten veszélyes lehet, különösen akkor, ha a cserépben vagy balkonládában nem tud megfelelően elfolyni a felesleg. A pangó víz a gyökerek károsodásához, szélsőséges esetben gyökérrothadáshoz is vezethet

Ezért szeptemberben inkább mindig ellenőrizzük a földet, és akkor öntözzünk, amikor annak felső rétege már kiszáradt. A cél nem az, hogy a növény teljesen száraz legyen, hanem az, hogy ne álljon folyamatosan nedves földben. Ha azt szeretnénk, hogy a muskátli minél tovább virágozzon, szeptemberben is fontos a megfelelő mennyiségű fény. A növény kifejezetten kedveli a napos helyeket, és az őszi napsugarak általában már kevésbé perzselőek, mint a nyár közepén.

Éppen ezért, ha a muskátli eddig napos balkonon vagy teraszon volt, nem szükséges csak azért árnyékosabb helyre költöztetni, mert beköszöntött a szeptember. A megfelelő fényviszonyok segíthetnek abban, hogy a növény továbbra is hozzon bimbókat és virágokat. A rövidülő nappalok természetesen fokozatosan lassítják a növekedést és a virágzást, de megfelelő körülmények között még ősszel is sokáig szép maradhat. Emellett rendszeres tisztogatása is fontos. Az elnyílt virágokat és az elszáradt leveleket érdemes eltávolítani, így a növény nem fordít felesleges energiát az elhalt részek fenntartására.