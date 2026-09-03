Megszületett John Lennon első unokája: fotókon a csöppség - GALÉRIA

Sean Ono Lennon, John Lennon és Yoko Ono fia hétfő este az Instagramon erősítette meg, hogy megszületett első gyermeke. A zenész fotókat is mutatott a kisfiúról, akit Aureliusnak neveztek el. „Na szóval… Charlotte és én szeretnénk bejelenteni, hogy valóban létrehoztunk egy babszemet! Aureliusnak hívják!” – írta a büszke apa.
A 39 éves Charlotte Kemp Muhl pedig beszámolt arról, hogyan telnek első napjaik hármasban, és bevallotta, az alváshiány már most próbára teszi őket.
„Alkottunk egy embert! Meggyőződésem, hogy a DNS valamiféle önálló akarattal rendelkező, földönkívüli kód. Az alváshiány csak még szürreálisabbá teszi az egészet… Böfiztetési tippeket elfogadunk” – írta.
Aurelius John Lennon első unokája. A most 93 éves Yoko Onónak ugyanakkor már van két unokája idősebb lánya, Kyoko révén.
Nézegess képeket John Lennon unokájáról - GALÉRIA:
Sean Ono Lennon és az amerikai zenész-író Charlotte Kemp Muhl 2007 óta alkotnak egy párt. John Lennon és Yoko Ono 1966-ban ismerkedtek meg, amikor mindketten házasok voltak: Yoko Anthony Cox, Lennon pedig Cynthia Powell házastársa volt. Sean mindössze ötéves volt, amikor 1980 decemberében Mark Chapman lelőtte édesapját New York-i otthona előtt.
Sean Lennon és testvére is John Lennon nyomdokaiba léptek
Mindkét Lennon fiú a zenében találta meg a helyét. Julian énekes-dalszerzőként dolgozik, Sean pedig zenész és producer, emellett szülei művészi hagyatékának egyik legfontosabb gondozója. Charlotte Kemp Muhllal közösen is zenélnek: ketten alkotják a The Ghost of a Saber Tooth Tiger nevű formációt.
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