Megszületett John Lennon első unokája: fotókon a csöppség - GALÉRIA

Sean Ono Lennon, John Lennon és Yoko Ono fia hétfő este az Instagramon erősítette meg, hogy megszületett első gyermeke. A zenész fotókat is mutatott a kisfiúról, akit Aureliusnak neveztek el. „Na szóval… Charlotte és én szeretnénk bejelenteni, hogy valóban létrehoztunk egy babszemet! Aureliusnak hívják!” – írta a büszke apa.

John Lennon fia, Sean Lennon apa lett

Forrás: Instagram

A 39 éves Charlotte Kemp Muhl pedig beszámolt arról, hogyan telnek első napjaik hármasban, és bevallotta, az alváshiány már most próbára teszi őket.

„Alkottunk egy embert! Meggyőződésem, hogy a DNS valamiféle önálló akarattal rendelkező, földönkívüli kód. Az alváshiány csak még szürreálisabbá teszi az egészet… Böfiztetési tippeket elfogadunk” – írta.

Aurelius John Lennon első unokája. A most 93 éves Yoko Onónak ugyanakkor már van két unokája idősebb lánya, Kyoko révén.

Nézegess képeket John Lennon unokájáról - GALÉRIA: