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Megszületett John Lennon első unokája: fotókon a csöppség - GALÉRIA

legenda John Lennon unoka
Horváth Angéla
2026.09.03.
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Ötvenévesen lett apa Sean Ono Lennon. John Lennon és Yoko Ono fia valamint barátnője, Charlotte Kemp Muhl büszkén jelentették be kisfiuk érkezését.

Sean Ono Lennon, John Lennon és Yoko Ono fia hétfő este az Instagramon erősítette meg, hogy megszületett első gyermeke. A zenész fotókat is mutatott a kisfiúról, akit Aureliusnak neveztek el. „Na szóval… Charlotte és én szeretnénk bejelenteni, hogy valóban létrehoztunk egy babszemet! Aureliusnak hívják!” – írta a büszke apa.

John Lennon fia, Sean Lennon apa lett
John Lennon fia, Sean Lennon apa lett
Forrás: Instagram

A 39 éves Charlotte Kemp Muhl pedig beszámolt arról, hogyan telnek első napjaik hármasban, és bevallotta, az alváshiány már most próbára teszi őket.

„Alkottunk egy embert! Meggyőződésem, hogy a DNS valamiféle önálló akarattal rendelkező, földönkívüli kód. Az alváshiány csak még szürreálisabbá teszi az egészet… Böfiztetési tippeket elfogadunk”írta.

Aurelius John Lennon első unokája. A most 93 éves Yoko Onónak ugyanakkor már van két unokája idősebb lánya, Kyoko révén.

Nézegess képeket John Lennon unokájáról - GALÉRIA:

Charlotte Kemp Muhl a tengerparton sétált kisfiával
A kis Aurelius a legendás John Lennon első unokája
Sean Lennon, Charlotte Kemp Muhl és első gyermekük, Aurelius
Charlotte Kemp Muhl és a kis Aurelius
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Sean Lennon, és első gyermeke, a kis Aurelius
Instagram

Sean Ono Lennon és az amerikai zenész-író Charlotte Kemp Muhl 2007 óta alkotnak egy párt. John Lennon és Yoko Ono 1966-ban ismerkedtek meg, amikor mindketten házasok voltak: Yoko Anthony Cox, Lennon pedig Cynthia Powell házastársa volt. Sean mindössze ötéves volt, amikor 1980 decemberében Mark Chapman lelőtte édesapját New York-i otthona előtt.

Sean Lennon és testvére is John Lennon nyomdokaiba léptek

Mindkét Lennon fiú a zenében találta meg a helyét. Julian énekes-dalszerzőként dolgozik, Sean pedig zenész és producer, emellett szülei művészi hagyatékának egyik legfontosabb gondozója. Charlotte Kemp Muhllal közösen is zenélnek: ketten alkotják a The Ghost of a Saber Tooth Tiger nevű formációt.

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