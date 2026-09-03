Nem sokat bízott a képzeletre Nicole Kidman meztelenruhája − GALÉRIA

Az Átkozott boszorkák 2. premierjén minden szem Nicole Kidmanre szegeződött. A színésznő ruháját Atelier Versace tervezte.

Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. premierjén.

Forrás: Northfoto

Nicole Kidman káprázatosan festett a bemutatón

A színésznő hétfő este az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén csak úgy ragyogott. Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel.

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