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Nem sokat bízott a képzeletre Nicole Kidman meztelenruhája − GALÉRIA

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Stílszerű öltözéket viselt a színésznő az Átkozott boszorkák 2. premierjén. Nicole Kidman mindenkit lenyűgözött.

Az Átkozott boszorkák 2. premierjén minden szem Nicole Kidmanre szegeződött. A színésznő ruháját Atelier Versace tervezte.

Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. premierjén.
 Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. premierjén.
Forrás: Northfoto

Nicole Kidman káprázatosan festett a bemutatón 

A színésznő hétfő este az Átkozott boszorkák 2. Los Angeles-i premierjén csak úgy ragyogott. Nicole Kidman fekete mélyen dekoltált csipkeruhát viselt, magasan felsliccelt szoknyarésszel amely kiemelte tónusos lábait. Kiegészítőként fekete csipkés Manolo Blahnik cipőt és hozzá illő chokert választott megjelenését Parure Atelier fülbevalóval dobta fel. 

Ha kíváncsi vagy rá, mennyit változtak az Átkozott boszorkák szereplői, kattints az alábbi galériánkra.

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Átkozott boszorkák: Stockard Channing és Dianne Wiest
Átkozott boszorkák: Aidan Quinn
Átkozott boszorkák: Sandra Bullock
Átkozott boszorkák: Nicole Kidman
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Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Warnerbros.com/movies/practical-magic#gallery

Az európai bemutatón is mindenkit levett a lábáról, ahol az 1998-as Átkozott boszorkák első része után csaknem 30 évvel ismét együtt tündökölt a vörös szőnyegen Sandra Bullockkal. A filmnek ahogy egykor, most is Nicole Kidman és Sandra Bullock a két főszereplője. Kidman még tavasszal az Interview magazinnak mesélt arról, hogy az Átkozott boszorkák 2. forgatása során Sandra Bullock volt a lelki támasza, amikor a magánélete tönkrement és minden címlapon a válásáról lehetett olvasni.  

Nicole Kidman meztelenruhája mindent vitt.
 Nicole Kidman meztelenruhája mindent vitt. 
Forrás: Northfoto

A rajongók legnagyobb örömére az Átkozott boszorkák folytatásában nemcsak Sandra Bullock és Nicole Kidman tért vissza Sally és Gillian Owens szerepében, hanem több, az 1998-as kultfilmből ismert arcot is viszontláthatunk. A stábhoz ugyanis Stockard Channing és Dianne Wiest is csatlakozott, így a két színésznőt ismét a lányok imádott, különc nagynénjeiként, Frances és Bridget Owensként láthatjuk. 

A készítők az új generációról sem feledkeztek meg: a folytatásban ezúttal Sally lányai is szerepet kaptak. Joey King Sally idősebb lányát, Kylie Owenst alakítja, amíg a Trónok harcából ismert Maisie Williams a fiatalabb lány, Antonia Owens szerepében tűnik fel. 

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