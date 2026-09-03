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Varázslók

„Indul az új tanév a Roxfortban" – megérkezett a Harry Potter-sorozat új magyar előzetese

Aidan Monaghan/HBO -
Varázslók sorozat HBO Harry Potter
Nagy Anna
2026.09.03.
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Ideje leporolni a varázspálcákat, mert hamarosan ismét elindul a Roxfort Expressz – és ezúttal egy egészen új generációval térhetünk vissza a varázsvilágba. A Harry Potter-sorozat karácsonykor érkezik, most pedig már magyarul is megnézhetjük az új előzetest.

Kevés olyan fiktív hely létezik, ahová ennyi év után is gondolkodás nélkül beköltöznénk, Roxfort viszont egészen biztosan közéjük tartozik. Az új Harry Potter-sorozat ismét elmeséli a történetet a kezdetektől: a Privet Drive-tól és a váratlan levéltől egészen addig a pillanatig, amikor Harry először lép be a varázslóiskola kapuján. Az első évad néhány pillanatát pedig már az új magyar szinkronos előzetesben is megnézhetjük.

Karácsonykor érkezik az új Harry Potter-sorozat.
Karácsonykor érkezik az új Harry Potter-sorozat.
Forrás:  Aidan Monaghan/HBO

A Harry Potter-sorozat magyar előzetese visszarepít Roxfortba

A Harry Potter-sorozat új előzetese már jóval többet mutat abból, milyen lesz az a varázsvilág, amely karácsonykor nyitja ki előttünk újra a kapuit. Feltűnik a Teszlek Süveg, a kviddics, a Griffendél klubhelyisége, és természetesen maga Roxfort is – csak most minden egyszerre ismerős és új.

Az új Harry, Ron és Hermione szerepében Dominic McLaughlint, Alastair Stoutot és Arabella Stantont láthatjuk, de az előzetesben többek között Dumbledore, Hagrid, McGalagony és Perselus Piton új megformálója is felbukkan.

Karácsonykor újra kezdődik a varázslat

A Harry Potter és a bölcsek köve nyolcrészes sorozatként érkezik 2026 karácsonyán az HBO-ra és az HBO Maxra. Harry ekkor még csak egy különös fiú a lépcső alatti gardróbból, aki még nem is sejti, hogy hamarosan mekkora fordulatot vesz majd az élete: barátokra talál, varázsolni tanul, és olyan titkokkal kerül szembe, amelyek az egész életét megváltoztatják.

Íme az új magyar előzetes:

Kattints a képre a Harry Potter-sorozat galériájáért:

Harry Potter és a bölcsek köve sorozat - Albus Dumbledore: John Lithgow
Harry Potter és a bölcsek köve sorozat - Draco Malfoy: Lox Pratt.
Harry Potter és a bölcsek köve sorozat - Harry Potter: Dominic McLaughlin
A tanulók megérkeznek a Roxfort híres ebédlőjébe.
Hermione Granger: Arabella Stanton
Harry Potter és a bölcsek köve sorozat - Minerva McGonagall: Janet McTeer
Ron Weasley: Alastair Stout
Vernon Dursley: Daniel Rigby és Petunia Dursley: Bel Powley
Rubeus Hagrid: Nick Frost
Perselus Piton: Paapa Essiedu
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Harry Potter és a bölcsek köve sorozat - Albus Dumbledore: John Lithgow
Aidan Monaghan /HBO

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