6 férfi parfüm, ami óriási red flag a net szerint – Menekülj, ha ezeket használja!

A parfüm alapvetően az önkifejezés egyik formája: ugyanúgy hozzátartozhat valakinek a megjelenéséhez, mint a ruhája, a frizurája vagy éppen az órája. Nem véletlen, hogy egy-egy illat alapján sokan rögtön kialakítanak valamilyen benyomást a viselőjéről. A közösségi média azonban egy ideje ennél is tovább megy, és bizonyos parfümökhöz konkrét személyiségtípusokat társít. Így született meg a „red flag parfüm” fogalma is.

A net szerint egyes férfi parfümök egyenesen red flagnek számítanak.

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Az internet szerint egyes illatokhoz meglepő sztereotípiák kapcsolódnak.

Van, amelyiknek a népszerűsége éppen a hátrányává vált.

A parfümrajongók szerint azonban egy illat önmagában még semmit sem bizonyít.

Férfi parfümök, amik sokak szerint red flagek

A kifejezés természetesen nem azt jelenti, hogy aki az adott illatot használja, az valóban megbízhatatlan, hűtlen vagy problémás lenne. Inkább egy internetes sztereotípiáról van szó, amely humoros, túlzó formában próbálja összekapcsolni az illatválasztást a férfi viselkedésével. A jelenség egyik legismertebb példája a Dior Sauvage, amely körül az online parfümös közösségekben évek óta kialakult egy sajátos „fuckboy” és hazug sztereotípia. Egy Reddit-beszélgetésben például több hozzászóló is arról írt, hogy az illatnak a népszerűsége miatt alakult ki ez a megítélése, miközben mások egyszerűen továbbra is jónak tartják.

Az alábbiak a legveszélyesebbek az Insta szerint:

Versace Eros

Emporio Armani Stronger With You Intensely

Dior Sauvage

Bleu de Chanel

Tom Ford Tobacco Vanille

Yves Saint Laurent Y

A red flag címke természetesen inkább érdekes, mint komoly személyiségteszt, és a kommentelők közül is voltak, akik nem értettek egyet a listával. Egy férfi ugyanazt a parfümöt viselheti azért, mert szereti a friss, fás vagy éppen fűszeres illatokat, és ennek semmilyen kapcsolata nincs azzal, hogyan viselkedik egy szerelemben. Mégis érdekes, hogy bizonyos illatokhoz mennyire erős sztereotípiák tudnak társulni. Egy nagyon népszerű termék például idővel könnyen elveszítheti az egyediségét, és ha egy adott illatot rengeteg férfin érzünk, a közösségi média elkezdhet hozzá egy bizonyos karaktert társítani.