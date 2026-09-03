33 évesen elhunyt a Disney sztárja – A halála okát nem hozták nyilvánosságra

Szeptember 1-jén, kedden meghalt Carla Jeffery. A gyászhírt az Alexanders Talent Management tette közzé.

Meghalt Carla Jeffery: a Disney-sztár 33 éves volt.

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Az életvidám és tehetséges Carla Jeffery 33 éves volt

„Carla több volt, mint egy ügyfél, családtag volt. Abban a kiváltságban volt részünk, hogy láthattuk, ahogy gyönyörű, életvidám és rendkívül tehetséges nővé válik, akinek ragyogó mosolya bármelyik helyiséget beragyogta” − idézi a közleményt a Page Six. A menedzsment a 33 éves Carla Jeffery halálának okát és a tragédia további részleteit nem hozta nyilvánosságra.

A színésznőt a Disney franchise-ának, a Zombies (Zombik) filmeknek a Bree-jeként ismerte leginkább a közönség.

🕊️ Disney star Carla Jeffery has died at 33. https://t.co/QnfcXymc1E pic.twitter.com/27rMx34yc5 — TMZ (@TMZ) September 2, 2026

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