Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 3., csütörtök Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
carla jeffery

33 évesen elhunyt a Disney sztárja – A halála okát nem hozták nyilvánosságra

carla jeffery disney zombik
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Zombik sorozatból ismerték a legtöbben a színésznőt. Carla Jeffery halálát a menedzsmentje jelentette be.

Szeptember 1-jén, kedden meghalt Carla Jeffery. A gyászhírt az Alexanders Talent Management tette közzé.  

Meghalt Carla Jeffery: a Disney-sztár 33 éves volt.
Meghalt Carla Jeffery: a Disney-sztár 33 éves volt.
Forrás: Shutterstock

Az életvidám és tehetséges Carla Jeffery 33 éves volt

„Carla több volt, mint egy ügyfél, családtag volt. Abban a kiváltságban volt részünk, hogy láthattuk, ahogy gyönyörű, életvidám és rendkívül tehetséges nővé válik, akinek ragyogó mosolya bármelyik helyiséget beragyogta” − idézi a közleményt a Page Six. A menedzsment a 33 éves Carla Jeffery halálának okát és a tragédia további részleteit nem hozta nyilvánosságra. 

A színésznőt a Disney franchise-ának, a Zombies  (Zombik) filmeknek a Bree-jeként ismerte leginkább a közönség. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Michael Jackson testőre kitálalt: ezért viselt a pop királya orrtapaszt

Az énekes külsejének változásairól már életében is rengeteg pletyka keringett. Michael Jackson orra különösen sok találgatást indított el, amelyet az énekes egyik jellegzetes szokása csak tovább erősített.

Katie Holmes fülig szerelmes? Intim fotót posztolt 8 évvel fiatalabb párjával

A színésznő szerelmi élete már nem titok többé.

Bruce Willis lánya rettegett: vizsgálatokra járt, hogy örökölte-e apja súlyos betegségét

Úgy véli, ha tudja, mire van hajlama, még többet tesz az egészségéért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu