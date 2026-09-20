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Az, ahogyan a telefonod tartod, sokat elárul a személyiségedről: ezeket a rejtélyeket fedi fel

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Nagy Anna
2026.09.20.
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Ez az, amin senki nem gondolkozik, mindenki úgy csinálja, ahogy éppen a legkényelmesebb. Pedig ez a személyiségteszt azt állítja, hogy ez az apró, ösztönös mozdulat több tulajdonságodról is árulkodhat. Nézd meg a képet, és válaszd ki, hogyan tartod a leggyakrabban a telefonod.

Személyiségünk életünk szinte minden területére hatással van, miközben alapvető vonásaink az évek során viszonylag állandóak maradhatnak. Ez a személyiségteszt most egy hétköznapi szokásból indul ki: abból, hogyan tartod a telefont. Keresd meg a képen a rád leginkább jellemző változatot, majd olvasd el, mit mond rólad!

Személyiségteszt: hogyan tartod a telefonod?
Személyiségteszt: hogyan tartod a telefonod?
Forrás: Jagranjosh

1. Egy kézben tartod, és a hüvelykujjaddal görgetsz

Ha általában egyetlen kézzel használod a mobilodat, a teszt szerint laza, vidám és magabiztos személyiség lehetsz. Könnyen elfogadod, amit az élet hoz, és nem félsz megragadni az új lehetőségeket. Ha a céljaid úgy kívánják, még a komfortzónádból is hajlandó vagy kilépni.

A szerelemben azonban már óvatosabb vagy. Lassan engedsz közel magadhoz valakit, ezért előfordulhat, hogy a másik fél nehezen olvassa az érzéseidet.

2. Két kézzel fogod, de egy ujjal irányítod

Bölcs, intuitív és gyakorlatias lehetsz, aki könnyen ráérez mások természetére. Empatikus és gondoskodó vagy, ráadásul a részletekre is jól tudsz figyelni.

A randizásban gyorsan felismerheted, ha valaki igazán passzol hozzád. Ha pedig megtalálod azt, akit keresel, hajlamos vagy felgyorsítani az eseményeket. Más területeken viszont inkább a biztonságot választod a kockázat helyett.

3. Két kézzel tartod, és mindkét hüvelykujjadat használod

Gyorsan átlátod a helyzeteket, és hatékony megoldást keresel a problémákra. Könnyen alkalmazkodsz a változó körülményekhez, társaságban pedig energikus és szórakoztató oldalad kerülhet előtérbe.

Mindig tudod, mikor kell komolynak lenned, és mikor engedheted el magad. A romantikában azonban a teszt szerint több energiát kell fordítanod arra, hogy egyértelműen kimutasd az érdeklődésedet.

4. Egy kézzel tartod, a másik mutatóujjaddal használod

Élénk fantázia és eredeti ötletek jellemezhetnek. Kreatív területeken különösen jól érezheted magad, miközben időnként szükséged van az egyedüllétre is, hogy feltöltődj.

A szerelemben félénkebb lehetsz, és inkább arra vársz, hogy a másik tegye meg az első lépést. Ha azonban valaki megismeri különleges oldaladat, könnyen rabul ejtheted.

Ezt árulja el a személyiségteszt eredménye

A személyiségteszt eredménye tehát egészen eltérő tulajdonságokat társít a négy telefontartáshoz: a magabiztosságtól és megfontoltságtól kezdve az alkalmazkodóképességen át egészen a kreativitásig. Te melyik módon fogod leggyakrabban a mobilodat?

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