Egy vízvezeték-szerelő szerint a fekete, zselészerű anyag rendkívül gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában. Nem valami rejtélyes szörnyeteg költözött a csőbe, hanem az évek során lefolyó mindennapi maradványok és a nedves környezet együttese hozza létre.
Mit tehetsz, ha fekete, nyálkás mocsok van a lefolyóban?
- A fekete, nyálkás lerakódás nagyon gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában.
- Többek között haj, elhalt bőrsejtek, szappan- és kozmetikum-maradványok alkotják.
- A lerakódásban biofilm, vagyis mikroorganizmusokból álló nyálkás réteg is kialakulhat.
- Nem feltétlenül penészről vagy szennyvíz-visszafolyásról van szó.
- A lerakódás kellemetlen szagot és lassú vízelvezetést is okozhat.
- A lefolyó rendszeres tisztításával csökkenthető a felhalmozódás.
Hajból, bőrből és kozmetikumokból is összeáll
A fürdőszobai mosdó lefolyójába naponta rengeteg minden kerül: hajszálak, elhalt bőrsejtek, fogkrém, szappan, arctisztító és más testápolási termékek maradványai. Ezek egy része megtapad a lefolyó falán vagy a dugón, majd idővel összekeveredik a nedvességgel és a baktériumokkal. Ettől alakul ki az a sötét, csúszós, zselészerű massza, amelyet sokan fekete iszapként vesznek észre.
Vízvezeték-szerelő szerint ez a jelenség kifejezetten gyakori a fürdőszobai lefolyókban.
Nem feltétlenül penész, és nem is szennyvíz
A fekete szín miatt könnyű arra gondolni, hogy penész jelent meg a mosdóban, vagy esetleg valami sokkal komolyabb probléma van a csövekkel.
A szakember szerint azonban elsősorban biofilmről van szó, amely a lefolyó nedves környezetében alakul ki. A lerakódás tartalmazhat kisebb mennyiségű penészt is, de maga a fekete massza nem egyszerűen penész.
Szennyvíz-visszafolyásról sem feltétlenül beszélünk. A jelenség hátterében sokkal inkább azok az anyagok állnak, amelyek a mindennapi használat során kerülnek a lefolyóba, majd ott megtapadnak.
A lassan lefolyó víz is árulkodó lehet
A fekete lerakódás nemcsak gusztustalan látvány, hanem a lefolyó működését is befolyásolhatja. Ahogy egyre több haj, szappanmaradvány és egyéb szennyeződés gyűlik össze, a víz útja fokozatosan beszűkülhet.
Ennek egyik első jele, hogy a mosdóban egyre lassabban folyik le a víz. Ha ehhez kellemetlen szag is társul, érdemes megnézni, mi történik a lefolyóban.
Nem a koszos fürdőszoba bizonyítéka
Talán ez a legfontosabb: a fekete lerakódás megjelenése önmagában nem jelenti azt, hogy valaki nem takarítja megfelelően a fürdőszobáját.
A lefolyó ugyanis olyan hely, amelyet a legtöbben ritkábban tisztítanak, mint a mosdókagyló látható felületeit. Közben folyamatosan kerül bele szappan, fogkrém, haj és bőrmaradvány, így a megfelelő környezet adott a biofilm kialakulásához.
Vagyis hiába csillog a mosdó környéke, a lefolyó belsejében egészen más világ lehet.
Hogyan előzheted meg, hogy a lefolyóban fekete trutyi alakuljon ki?
A legfontosabb a rendszeres tisztítás. Érdemes időnként kivenni és alaposan megtisztítani a lefolyó dugóját, mert ezen különösen könnyen megtapadnak a hajszálak és a különböző lerakódások. A lefolyó környékének tisztítása mellett az is segít, ha minél kevesebb haj és nagyobb szennyeződés jut a csőbe. Egy egyszerű lefolyószűrő például felfoghatja a hajszálak jelentős részét.
Ha azonban a víz továbbra is nagyon lassan folyik le, erős szag jelentkezik, vagy a fekete lerakódás rövid időn belül újra megjelenik, érdemes komolyabb dugulásra is gondolni, és szükség esetén szakembert hívni.
A következő alkalommal tehát, amikor kihúzod a mosdó dugóját, és előkerül a fekete, nyálkás borzalom, legalább már tudod, mi okozza. Nem egy titokzatos lény lakik a csőben – csak a mindennapi fürdőszobai használat nyomai gyűltek össze egy különösen undorító formában – árulta el a HuffPostnak Hendrik Vandepoll vízvezeték-szerelő.
Olvasd el az alábbi 3 cikkünket is: