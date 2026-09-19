Egy vízvezeték-szerelő szerint a fekete, zselészerű anyag rendkívül gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában. Nem valami rejtélyes szörnyeteg költözött a csőbe, hanem az évek során lefolyó mindennapi maradványok és a nedves környezet együttese hozza létre.

Mit tehetsz, ha fekete, nyálkás mocsok van a lefolyóban?

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Mit tehetsz, ha fekete, nyálkás mocsok van a lefolyóban? A fekete, nyálkás lerakódás nagyon gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában.

Többek között haj, elhalt bőrsejtek, szappan- és kozmetikum-maradványok alkotják.

A lerakódásban biofilm, vagyis mikroorganizmusokból álló nyálkás réteg is kialakulhat.

Nem feltétlenül penészről vagy szennyvíz-visszafolyásról van szó.

A lerakódás kellemetlen szagot és lassú vízelvezetést is okozhat.

A lefolyó rendszeres tisztításával csökkenthető a felhalmozódás.

Hajból, bőrből és kozmetikumokból is összeáll

A fürdőszobai mosdó lefolyójába naponta rengeteg minden kerül: hajszálak, elhalt bőrsejtek, fogkrém, szappan, arctisztító és más testápolási termékek maradványai. Ezek egy része megtapad a lefolyó falán vagy a dugón, majd idővel összekeveredik a nedvességgel és a baktériumokkal. Ettől alakul ki az a sötét, csúszós, zselészerű massza, amelyet sokan fekete iszapként vesznek észre.

Vízvezeték-szerelő szerint ez a jelenség kifejezetten gyakori a fürdőszobai lefolyókban.

Nem feltétlenül penész, és nem is szennyvíz

A fekete szín miatt könnyű arra gondolni, hogy penész jelent meg a mosdóban, vagy esetleg valami sokkal komolyabb probléma van a csövekkel.

A szakember szerint azonban elsősorban biofilmről van szó, amely a lefolyó nedves környezetében alakul ki. A lerakódás tartalmazhat kisebb mennyiségű penészt is, de maga a fekete massza nem egyszerűen penész.

Szennyvíz-visszafolyásról sem feltétlenül beszélünk. A jelenség hátterében sokkal inkább azok az anyagok állnak, amelyek a mindennapi használat során kerülnek a lefolyóba, majd ott megtapadnak.

A lassan lefolyó víz is árulkodó lehet

A fekete lerakódás nemcsak gusztustalan látvány, hanem a lefolyó működését is befolyásolhatja. Ahogy egyre több haj, szappanmaradvány és egyéb szennyeződés gyűlik össze, a víz útja fokozatosan beszűkülhet.