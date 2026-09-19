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fürdőszobai mosdó lerakódás takarítás
Life.hu
2026.09.19.
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Ha valaha kihúztad a fürdőszobai mosdó dugóját, és egy fekete, nyálkás trutyi tapadt rá, valószínűleg nem voltál túl boldog a látványtól. Ráadásul minél lassabban folyik le a víz, annál nagyobb az esélye, hogy egyszer csak előkerül ez a gusztustalan lerakódás. Mi is pontosan ez az anyag a lefolyóban? A válasz kevésbé ijesztő, mint elsőre gondolnánk.

Egy vízvezeték-szerelő szerint a fekete, zselészerű anyag rendkívül gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában. Nem valami rejtélyes szörnyeteg költözött a csőbe, hanem az évek során lefolyó mindennapi maradványok és a nedves környezet együttese hozza létre.

lefolyótisztítás
Mit tehetsz, ha fekete, nyálkás mocsok van a lefolyóban?
Forrás: 123rf

Mit tehetsz, ha fekete, nyálkás mocsok van a lefolyóban?

  • A fekete, nyálkás lerakódás nagyon gyakori a fürdőszobai mosdók lefolyójában.
  • Többek között haj, elhalt bőrsejtek, szappan- és kozmetikum-maradványok alkotják.
  • A lerakódásban biofilm, vagyis mikroorganizmusokból álló nyálkás réteg is kialakulhat.
  • Nem feltétlenül penészről vagy szennyvíz-visszafolyásról van szó.
  • A lerakódás kellemetlen szagot és lassú vízelvezetést is okozhat.
  • A lefolyó rendszeres tisztításával csökkenthető a felhalmozódás.

Hajból, bőrből és kozmetikumokból is összeáll

A fürdőszobai mosdó lefolyójába naponta rengeteg minden kerül: hajszálak, elhalt bőrsejtek, fogkrém, szappan, arctisztító és más testápolási termékek maradványai. Ezek egy része megtapad a lefolyó falán vagy a dugón, majd idővel összekeveredik a nedvességgel és a baktériumokkal. Ettől alakul ki az a sötét, csúszós, zselészerű massza, amelyet sokan fekete iszapként vesznek észre.

Vízvezeték-szerelő szerint ez a jelenség kifejezetten gyakori a fürdőszobai lefolyókban.

Nem feltétlenül penész, és nem is szennyvíz

A fekete szín miatt könnyű arra gondolni, hogy penész jelent meg a mosdóban, vagy esetleg valami sokkal komolyabb probléma van a csövekkel.

A szakember szerint azonban elsősorban biofilmről van szó, amely a lefolyó nedves környezetében alakul ki. A lerakódás tartalmazhat kisebb mennyiségű penészt is, de maga a fekete massza nem egyszerűen penész.

Szennyvíz-visszafolyásról sem feltétlenül beszélünk. A jelenség hátterében sokkal inkább azok az anyagok állnak, amelyek a mindennapi használat során kerülnek a lefolyóba, majd ott megtapadnak.

A lassan lefolyó víz is árulkodó lehet

A fekete lerakódás nemcsak gusztustalan látvány, hanem a lefolyó működését is befolyásolhatja. Ahogy egyre több haj, szappanmaradvány és egyéb szennyeződés gyűlik össze, a víz útja fokozatosan beszűkülhet.

Ennek egyik első jele, hogy a mosdóban egyre lassabban folyik le a víz. Ha ehhez kellemetlen szag is társul, érdemes megnézni, mi történik a lefolyóban.

Nem a koszos fürdőszoba bizonyítéka

Talán ez a legfontosabb: a fekete lerakódás megjelenése önmagában nem jelenti azt, hogy valaki nem takarítja megfelelően a fürdőszobáját.

A lefolyó ugyanis olyan hely, amelyet a legtöbben ritkábban tisztítanak, mint a mosdókagyló látható felületeit. Közben folyamatosan kerül bele szappan, fogkrém, haj és bőrmaradvány, így a megfelelő környezet adott a biofilm kialakulásához.

Vagyis hiába csillog a mosdó környéke, a lefolyó belsejében egészen más világ lehet.

Hogyan előzheted meg, hogy a lefolyóban fekete trutyi alakuljon ki?

A legfontosabb a rendszeres tisztítás. Érdemes időnként kivenni és alaposan megtisztítani a lefolyó dugóját, mert ezen különösen könnyen megtapadnak a hajszálak és a különböző lerakódások. A lefolyó környékének tisztítása mellett az is segít, ha minél kevesebb haj és nagyobb szennyeződés jut a csőbe. Egy egyszerű lefolyószűrő például felfoghatja a hajszálak jelentős részét.

Ha azonban a víz továbbra is nagyon lassan folyik le, erős szag jelentkezik, vagy a fekete lerakódás rövid időn belül újra megjelenik, érdemes komolyabb dugulásra is gondolni, és szükség esetén szakembert hívni.

A következő alkalommal tehát, amikor kihúzod a mosdó dugóját, és előkerül a fekete, nyálkás borzalom, legalább már tudod, mi okozza. Nem egy titokzatos lény lakik a csőben – csak a mindennapi fürdőszobai használat nyomai gyűltek össze egy különösen undorító formában – árulta el a HuffPostnak Hendrik Vandepoll vízvezeték-szerelő.

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